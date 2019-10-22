9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Хочу сказать огромное спасибо организаторам! В Риме уже не в первый раз, казалось, знаем все и удивить уже собственно нечем, хотелось просто возобновить в памяти колорит города и красоту главных достопримечательностей перед прогулкой по магазинам, но ребята смогли. Для начала подача новенького авто, честно говоря, было совсем неожиданным (думали, таких в Риме не бывает), дружественная атмосфера и интересная подача общеизвестных исторических фактов, казалось. Все было очень круто и на высоком уровне!