9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Познавательная экскурсия по главным достопримечательностям Вечного города

Александр
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Александр – экскурсионное агентство
Великой истории Рима целые поколения ученых посвящают свою жизнь, и даже этого оказывается мало! Наша программа с идеально выверенным маршрутом — результат длительной работы разных специалистов.

За один час вы увидите самые яркие визитные карточки столицы и составите понятную картину ее развития, проследив хронологию эпох от основания до нового времени.

Сделав несколько коротких остановок, вы рассмотрите вблизи выдающиеся памятники и сделаете снимки с красивых ракурсов.

А в распоряжении у вас будет комфортабельный автомобиль бизнес-класса с лицензией на въезд в запрещенные для транспорта районы города.
150 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 1 час
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча в районе Колизея
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У этой экскурсии9 отзывов
5
Весь Рим за 1 час на автомобиле VIP-класса
Весь Рим за 1 час на автомобиле VIP-класса

Что вас ожидает

Блистательные памятники Рима

  • Проезжая мимо главного символа города, легендарного Колизея, вы узнаете о знаменитых фактах и эпохах одного из самых грандиозных сооружений Древнего Рима.
  • Площадь Навона станет иллюстрацией не только к барочному облику столицы, но выступит в качестве красноречивого примера использования древних объектов для возведения новых зданий.
  • Во время одной из остановок вы сможете, по традиции, бросить монетку в крупнейший фонтан города и услышите о многослойной композиционной символике фонтана Треви.
  • Загадочный храм всех богов — Пантеон — станет поводом поговорить об эпохе расцвета древнеримской архитектуры и исторической трансформации религиозных объектов из языческих в христианские.
  • Палатинский холм уведет к истокам зарождения государства, а возле Капитолийского холма поговорим о сакральном значении этого места и его функции как центра римской культуры и политики.
  • У Римского форума вы узнаете о главных достижениях эпохи республики.
  • Кроме того, вы увидите место, где убили Юлия Цезаря; откроете символику популярной Испанской лестницы и взглянете на Площадь Венеции, где в фокусе внимания будут знаковые события 19 века.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды
  • Если вы знаете даты ближайшего путешествия в Италию или уже находитесь здесь, эту экскурсию советуем бронировать заранее. Количество заявок на определенный день может быть ограничено.
Весь Рим за 1 час на автомобиле VIP-класса
Весь Рим за 1 час на автомобиле VIP-класса
Весь Рим за 1 час на автомобиле VIP-класса
Весь Рим за 1 час на автомобиле VIP-класса
Весь Рим за 1 час на автомобиле VIP-класса
Весь Рим за 1 час на автомобиле VIP-класса
Весь Рим за 1 час на автомобиле VIP-класса
Весь Рим за 1 час на автомобиле VIP-класса
Весь Рим за 1 час на автомобиле VIP-класса
Весь Рим за 1 час на автомобиле VIP-класса
Весь Рим за 1 час на автомобиле VIP-класса
Весь Рим за 1 час на автомобиле VIP-класса
Весь Рим за 1 час на автомобиле VIP-класса

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе Колизея.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Александр
Александр
Рад познакомиться! Меня зовут Александр. В августе 2020 года буду праздновать 10 лет жизни в Риме. Всё это время я работал гидом по Италии. Два года назад мы с партнёрами основали в Риме агентство экскурсионных и туристических услуг. Сегодня с нами сотрудничает 40 выдающихся гидов. У каждого из них есть сильные стороны, и мы знаем, кто идеально подойдёт для интересующей вас экскурсии. Я стараюсь лично встречаться с гостями для первого знакомства. До встречи!
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9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Валерия
22 октября 2019
Большое спасибо Юле за прекрасный вечер и легкую и интересную экскурсию, водителю Роберто за профессионализм и Александру за отличную организацию. Рекомендую!
8 августа 2019
ИДЕАЛЬНЫЙ вариант, если у Вас несколько часов в Риме. Всё профессионально, начиная с трансфера в аэропорту. Сложно представляли себе экскурсию, после 2-х перелётов, но Александр сумел погрузить нас в волшебную атмосферу города. . Спасибо за возможность познакомиться с Римом за короткое время.
25 апреля 2019
Огромное спасибо Александру за экскурсию! Если вы хотите услышать информацию о городе так, чтобы она была легкой в восприятии и оставалась в вашей памяти - это именно то, что надо. Это то, когда получаешь в нужном обьем, в полном комфорте, с большим удовольствием и приятной атмосферой. Спасибо за те сотни ответов, которые вы давали на наши сотни вопросов и за правильное настроение для последующего отдыха. Рекомендую!
21 апреля 2019
Большое спасибо за содержательную экскурсию! нам всё очень понравилось)) Александр просто умница. Мы обязательно вернёмся к вам ещё!
19 апреля 2019
Огромное спасибо Александру.отличный гид.хороший парень.знает про Рим всё.
14 апреля 2019
Александр, спасибо большое за интересное путешествие. Оно прошло не по намеченному плану, но тем интереснее)). Сочетание поездки на автомобиле и пешей прогулки, как раз то,что надо для человека первый раз посетившего Рим. Отдельная благодарность за организацию трансфера в аэропорт! Обязательно воспользуюсь Вашими услугами еще раз и буду рекомендовать своим друзьям и знакомым.
11 апреля 2019
Мой муж не любит экскурсии и тем более долго ходить, и я,в принципе, тоже. Случайно на сайте нашла удобный для нас вариант. Получили массу удовольствия, море впечатлений! Комфортно, интересно и очень познавательно!
7 апреля 2019
Стоимость экскурсии более чем себя оправдала, меня ждал новенький мерседес и гид Александр - грамотный и приятный парень, говорил четко и ничего лишнего. Умело поддерживал диалог-отвечая на все мои вопросы.
Я получила нужную информацию о городе и советы по перемещению, и личную маршрутную карту. Очень довольна, спасибо за качественный сервис и индивидуальный подход🙏
6 апреля 2019
Хочу сказать огромное спасибо организаторам! В Риме уже не в первый раз, казалось, знаем все и удивить уже собственно нечем, хотелось просто возобновить в памяти колорит города и красоту главных достопримечательностей перед прогулкой по магазинам, но ребята смогли. Для начала подача новенького авто, честно говоря, было совсем неожиданным (думали, таких в Риме не бывает), дружественная атмосфера и интересная подача общеизвестных исторических фактов, казалось. Все было очень круто и на высоком уровне!

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