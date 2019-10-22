9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Рад познакомиться! Меня зовут Александр. В августе 2020 года буду праздновать 10 лет жизни в Риме. Всё это время я работал гидом по Италии. Два года назад мы с партнёрами основали в Риме агентство экскурсионных и туристических услуг. Сегодня с нами сотрудничает 40 выдающихся гидов. У каждого из них есть сильные стороны, и мы знаем, кто идеально подойдёт для интересующей вас экскурсии. Я стараюсь лично встречаться с гостями для первого знакомства. До встречи!