  1. Италия
  2. Экскурсии

Экскурсия во дворец Дожей

Марина Т.
Марина Т. – Гид из Венеции
Я приглашаю вас на экскурсию ⛳ по дворцу Дожей, который еще известен, как Палаццо Дукале.

На моей экскурсии 🧭 вы совершите путешествие во времени — в Золотой век республики, которая когда-то носила княжеский титул — «Светлейшая».
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🎫Онлайн билеты
  • 👣Пешеходная

  • €75 за экскурсию

    Купить билеты
Экскурсия во дворец Дожей
Экскурсия во дворец Дожей

Что вы увидите

  • Дворец Дожей
  • Лестница Гигантов
  • Золотая Лестница
  • Зал Верховного совета
  • Оружейная палата
  • Мост Вздохов
Именно Дворец Дожей был центром власти: церковной и светской. Здесь жил дож — выборный правитель Венеции, здесь же была сокровищница республики, царившей и на морях и на суше.
Дворец и сейчас полон бесценных шедевров. Его залы громадны, лестницы элегантны, потолки украшены резьбой. Полотна, украшающие Дворец Дожей, принадлежат кисти великих художников: Тициана, Тьеполо, Тинторетто, Веронезе и многих других.
На экскурсии 🧭 с гидом вас будет возможность осмотреть лестницу Гигантов, пройти по Золотой Лестнице, увидеть зал Верховного совета, Оружейную палату и мост Вздохов — место с романтичным названием и трагичной историей 📖. Пройдя через мост, с которого открываются очень красивые 🤩 виды, вы посетите Новую тюрьму: узкие коридоры, камеры с толстыми решетками… Это единственная историческая тюрьма в Венеции, открытая для посещения.
Попасть во Дворец Дожей нелегко, билеты 🎫 заказывают за несколько недель, а гиды рассказывают его историю на итальянском или английском, иногда на французском. Но, конечно, российским туристам удобнее слушать экскурсию ⛳ на русском языке. При заказе экскурсии у нас, вам не нужно будет беспокоиться о билетах.
Каждый дополнительный час, оплачивается отдельно.
Что входит
  • Услуги сертифицированного гида-историка на протяжении всей экскурсии
  • Вы познакомитесь с самым известным музеем Венеции — обязательным для посещения, с самыми знаковыми залами музея. У вас останутся красивые фотографии Венеции. Список вкусных ресторанов в подарок
  • Проход без очереди
  • В любой части вашей пешей прогулки вы сможете задавать свои вопросы, на которые гид с удовольствием ответит
Что не входит
  • Входные билеты оплачиваете на месте в кассе музея (принимаются кредитные карты).
  • Питание не входит, возьмите с собой воду
  • Личные расходы туриста
  • Встреча в отеле, транспорт к месту проведения экскурсии
Начало
🚩 Ваш отель или по договоренности
Место завершения
🏁 По договоренности
Экскурсия во дворец Дожей
Экскурсия во дворец Дожей
Экскурсия во дворец Дожей
Экскурсия во дворец Дожей

Выберите дату начала действия билетов

  • Это , всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Марина Т.
Марина Т.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Марина Т. проводит ещё 6 экскурсий

Экскурсия в Собор Сан Марко в Венеции с гидом-историком
145
2 часа
Экскурсия в Собор Сан Марко в Венеции с гидом-историком
Второй день в Венеции — Тинторетто и Гранде Скуола ди Сан Рокко
150
2 часа
Второй день в Венеции — Тинторетто и Гранде Скуола ди Сан Рокко
Великий Гранд канал: русские экскурсии по Венеции
73
1 час
Великий Гранд канал: русские экскурсии по Венеции
От кружевниц до стеклодувов: экскурсия по островам Венеции
250
0 часов
От кружевниц до стеклодувов: экскурсия по островам Венеции
Экскурсия с русским гидом из Венеции в Верону
190
3 часа
Экскурсия с русским гидом из Венеции в Верону
Замечательная Венеция. Экскурсия с гидом-историком
190
3 часа
Замечательная Венеция. Экскурсия с гидом-историком

Еще несколько необычных экскурсий в Венеции

Вся Венеция за 2 часа
20
2 часа
Вся Венеция за 2 часа
311 отзывов
Ежедневная прогулка по Венеции
20
2 часа
Ежедневная прогулка по Венеции
268 отзывов
Узнать и полюбить город за 2 часа
Бесплатная онлайн-экскурсия «Венеция без толп»
0
0.4166 час
Бесплатная онлайн-экскурсия «Венеция без толп»
163 отзыва
Курьёзы, легенды и мифы Венеции
158
2.5 часа
Курьёзы, легенды и мифы Венеции
162 отзыва
Обзорная экскурсия: не исторические события и даты, а необычные и захватывающие городские рассказы
Живая Венеция
От 169
2.5 часа
Живая Венеция
129 отзывов
Легкая, творческая и душевная прогулка по Венеции в компании оперного певца
Первый день в Венеции
150
2.5 часа
Первый день в Венеции
96 отзывов
Увидеть главные места города и узнать их тайны