Именно Дворец Дожей был центром власти: церковной и светской. Здесь жил дож — выборный правитель Венеции, здесь же была сокровищница республики, царившей и на морях и на суше.

Дворец и сейчас полон бесценных шедевров. Его залы громадны, лестницы элегантны, потолки украшены резьбой. Полотна, украшающие Дворец Дожей, принадлежат кисти великих художников: Тициана, Тьеполо, Тинторетто, Веронезе и многих других.

На экскурсии 🧭 с гидом вас будет возможность осмотреть лестницу Гигантов, пройти по Золотой Лестнице, увидеть зал Верховного совета, Оружейную палату и мост Вздохов — место с романтичным названием и трагичной историей 📖. Пройдя через мост, с которого открываются очень красивые 🤩 виды, вы посетите Новую тюрьму: узкие коридоры, камеры с толстыми решетками… Это единственная историческая тюрьма в Венеции, открытая для посещения.

Попасть во Дворец Дожей нелегко, билеты 🎫 заказывают за несколько недель, а гиды рассказывают его историю на итальянском или английском, иногда на французском. Но, конечно, российским туристам удобнее слушать экскурсию ⛳ на русском языке. При заказе экскурсии у нас, вам не нужно будет беспокоиться о билетах.

Каждый дополнительный час, оплачивается отдельно.