TicketsS проводит ещё 4 экскурсии

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Венецианский транспорт пасс

TicketsS
TicketsS – Гид из Венеции
Вы можете приобрести единый проездной билет 🎫 на водный транспорт Венеции, острова Лидо, Мурано, Бурано и Торчелло.

Длительность неограниченного пользования от 75 минут до 72 часов.
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Венецианский транспорт пасс
Венецианский транспорт пасс
Билет на общественный транспорт длительностью от 75 мин. до 72 часов
Закажите билет 🎫, который дает право неограниченного пользования общественным транспортом в Венеции, островах Лидо, Мурано, Бурано и Торчелло. Также прокатитесь на наземных автобусах в Местре и Маргере.
Садитесь в вапоретто в Венеции на любой остановке и легко доберитесь в исторические места.
Используйте единый билет на водном и наземном транспорте.
Воспользуйтесь удобным, быстрым и легким способом познакомиться с Венецией.
Путешествуйте по Венеции и пользуйтесь общественным транспортом, не стоя в очередях в кассу.
Просто подойдите к одному из желтых билетных автоматов, которые находятся на остановках вапоретто (речного трамвая) по всему городу: введите PNR-код, указанный в вашем ваучере, и получите бумажный билет, который дает право на проезд в вапоретто.
Билеты необходимо валидировать перед каждой посадкой на речной трамвай. Действие вашего билета начинается с момента первой валидации.
Обратите внимание, что вы можете использовать билет в любой день, не обязательно в тот, который вы выбрали в календаре. Ваш билет действует с момента первой валидации на речном трамвае/автобусе.
Бесплатный проезд для детей до 6 лет.
Что входит
  • Билет на общественный транспорт.
  • 1 багажное место (габариты по сумме трех измерений не должны превышать 150 см).
  • Билет, действующий в Венеции, на Лидо, Мурано, Бурано и Торчелло. Билет также действует на автобусах в Местре и Маргере.
Что не входит
  • Трансфер от/до аэропорта имени Марко Поло.
  • Маршруты 16, 19, 21, маршрут в Казино.
  • Билеты недействительны на автобусах сети Alilaguna.
Начало и место завершения
🚩 Остановка вапоретто
Венецианский транспорт пасс
Венецианский транспорт пасс
Венецианский транспорт пасс
Венецианский транспорт пасс
Венецианский транспорт пасс

Выберите дату начала действия билетов

  • Это , всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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TicketsS
TicketsS
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