TicketsS проводит ещё 4 экскурсии

Билет на общественный транспорт длительностью от 75 мин. до 72 часов

Закажите билет 🎫, который дает право неограниченного пользования общественным транспортом в Венеции, островах Лидо, Мурано, Бурано и Торчелло. Также прокатитесь на наземных автобусах в Местре и Маргере.

Садитесь в вапоретто в Венеции на любой остановке и легко доберитесь в исторические места.

Используйте единый билет на водном и наземном транспорте.

Воспользуйтесь удобным, быстрым и легким способом познакомиться с Венецией.

Путешествуйте по Венеции и пользуйтесь общественным транспортом, не стоя в очередях в кассу.

Просто подойдите к одному из желтых билетных автоматов, которые находятся на остановках вапоретто (речного трамвая) по всему городу: введите PNR-код, указанный в вашем ваучере, и получите бумажный билет, который дает право на проезд в вапоретто.

Билеты необходимо валидировать перед каждой посадкой на речной трамвай. Действие вашего билета начинается с момента первой валидации.

Обратите внимание, что вы можете использовать билет в любой день, не обязательно в тот, который вы выбрали в календаре. Ваш билет действует с момента первой валидации на речном трамвае/автобусе.

Бесплатный проезд для детей до 6 лет.