Юлия проводит ещё 2 экскурсии

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Познакомиться с городом на водной прогулке, пешеходной экскурсии и с панорамной площадки

Юлия
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Юлия – ваш гид
Эта экскурсия — отличная возможность узнать город за короткое время! Вы увидите Венецию с воды, с высоты и с земли — во время пешеходной прогулки.

Я поделюсь с вами любопытными историями о достопримечательностях на маршруте: от судьбы Турецкого подворья и появления приведения в Казино Делья Спирити до секретов визитных карточек площади Сан-Марко.
165 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Продолжительность 2.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча по договоренности
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Венеция вдоль и поперек
Венеция вдоль и поперек

Что вас ожидает

Прогулка на катере
Мы проедем не только по Большому каналу, но и по каналу Джудекка с Набережной неисцелимых, а также выплывем в лагуну и увидим город со стороны. Во время водной прогулки вы полюбуетесь особняками аристократов и венецианскими «небоскребами», услышите о доме Дездемоны, проклятом дворце и первом еврейском гетто. Мы поговорим об Арсенале — крупнейшем судостроительном заводе — и вспомним наших соотечественников, нашедших покой на городском кладбище (Бродский, Дягилев, Стравинский). И, конечно, я расскажу о знаменитых муранских стеклодувах, пока вы будете наслаждаться красотой венецианских мостов. А еще вам откроется удачный ракурс площади Сан-Марко — то, что нужно для отличных снимков!

Венеция — вид сверху и вблизи
После водной прогулки мы поднимемся на бывшее немецкое подворье у моста Риальто и продолжим изучение города, но уже с высоты. Затем пешком дойдем до площади Сан-Марко и осмотрим достопримечательности, которые встретятся на пути. Восхитимся деталями Часовой башни и осмотрим здания старых и новых Прокураций — правительства города. Вы увидите памятник старухе с горшком и узнаете, как венецианская пенсионерка спасла дожа. Услышите о золотом алтаре собора святого Марко и, конечно, запечатлите резиденцию Дожей — один из архитектурных символов Венеции.

Кому подойдет экскурсия

Всем путешественникам, но особенно тем, у кого нет времени или сил обойти весь город за один день: семьям с маленькими детьми и пожилыми родителями и тем, кто приехал в город на несколько часов.

Организационные детали

Отдельно оплачивается аренда катера на 1 час:

  • 120€/час за белоснежный катер для 4 человек, +5€ за каждого, если вас больше
  • 130€/час за водный деревянный лимузин для 4 человек, +5€ за каждого, если вас больше
Венеция вдоль и поперек
Венеция вдоль и поперек
Венеция вдоль и поперек
Венеция вдоль и поперек
Венеция вдоль и поперек
Венеция вдоль и поперек
Венеция вдоль и поперек
Венеция вдоль и поперек
Венеция вдоль и поперек
Венеция вдоль и поперек
Венеция вдоль и поперек
Венеция вдоль и поперек
Венеция вдоль и поперек
Венеция вдоль и поперек
Венеция вдоль и поперек
Венеция вдоль и поперек
Венеция вдоль и поперек
Венеция вдоль и поперек

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура по договоренности.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Юлия
Юлия
Рада представиться — Юлия, лицензированный сопровождающий по Венеции и Италии! Родилась в Украине, рядом с Киевом, но выросла в солнечной Одессе. Далее — Киев и Университет Театра, Кино и Телевидения им. Карпенко-Карого. Актерский факультет. C 2006 года живу в Венеции и сотрудничаю с туристическими компаниями. Встречала и сопровождала наших путешественников на прогулках по Венеции, Милану, Флоренции, Риму. Автор индивидуальных программ: культурно-познавательных, эногастрономических, с активным и пассивным отдыхом. Все это привело к сдаче государственного экзамена в Венеции и получению лицензии сопровождающего. Моя работа дает мне возможность знакомить людей с прекраснейшим городом мира. Буду рада видеть вас в Италии!
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Юлия проводит ещё 2 экскурсии

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