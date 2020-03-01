Юлия проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Прогулка на катере

Мы проедем не только по Большому каналу, но и по каналу Джудекка с Набережной неисцелимых, а также выплывем в лагуну и увидим город со стороны. Во время водной прогулки вы полюбуетесь особняками аристократов и венецианскими «небоскребами», услышите о доме Дездемоны, проклятом дворце и первом еврейском гетто. Мы поговорим об Арсенале — крупнейшем судостроительном заводе — и вспомним наших соотечественников, нашедших покой на городском кладбище (Бродский, Дягилев, Стравинский). И, конечно, я расскажу о знаменитых муранских стеклодувах, пока вы будете наслаждаться красотой венецианских мостов. А еще вам откроется удачный ракурс площади Сан-Марко — то, что нужно для отличных снимков!

Венеция — вид сверху и вблизи

После водной прогулки мы поднимемся на бывшее немецкое подворье у моста Риальто и продолжим изучение города, но уже с высоты. Затем пешком дойдем до площади Сан-Марко и осмотрим достопримечательности, которые встретятся на пути. Восхитимся деталями Часовой башни и осмотрим здания старых и новых Прокураций — правительства города. Вы увидите памятник старухе с горшком и узнаете, как венецианская пенсионерка спасла дожа. Услышите о золотом алтаре собора святого Марко и, конечно, запечатлите резиденцию Дожей — один из архитектурных символов Венеции.

Кому подойдет экскурсия

Всем путешественникам, но особенно тем, у кого нет времени или сил обойти весь город за один день: семьям с маленькими детьми и пожилыми родителями и тем, кто приехал в город на несколько часов.