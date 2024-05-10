3 часа
Водная прогулка
На люксовой суперъяхте - групповая прогулка со всеми удовольствиями
Побывайте на роскошной суперъяхте в Дубае! Вечеринка, бассейн, панорамы небоскрёбов и вкусная еда ждут вас на борту
Начало: В Dubai Harbour
Расписание: ежедневно в 09:00, 13:00, 17:00 и 21:00
11 авг в 17:00
20 авг в 09:00
$165 за человека
10 часов
Круиз
К скалам Омана на традиционной лодке. Групповой круиз
Отправиться на доу в живописные места для купания, снорклинга и других активностей
Начало: У вашего отеля
Расписание: в будние дни в 08:00
12 авг в 08:00
13 авг в 08:00
$105 за человека
1 час
Водная прогулка
Вейкбординг в Дубае
Открыть для себя новый вид активного отдыха и покорить на доске воды Персидского залива
Начало: В районе Дубай Марины
Завтра в 13:00
11 авг в 08:00
$200 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММаксим10 мая 2024Всё отлично, кроме долгой остановки на купание. Купались 2-3 человека, а стояли 1 час.
- KKate3 мая 2024Все понравилось, хорошо провели время, потанцевали, поплавали. Персонал яхты дружелюбный. Приезжать лучше минут за 30-40 до отправления, чтобы занять хорошее местечко
- ДДарья30 апреля 2024Отличная экскурсия, очень понравилась яхта, не понравился маршрут, отплыли немного и два часа стояли на одном месте, только потом проплыли до Атлантис и вернулись обратно, хотелось больше движения.
- ННастя29 октября 2023Нас забрали из отеля в 8 утра на минивэне, минут сорок мы ехали до точки сбора, где всех пересадили на
- ААлексей26 июля 202325.07 участвовал в этой экскурсии. Огромный респект экскурсоводу Кирилу! Интереснейшая лекция и незабываемая подача материала. Отлично искупались, несмотря на волнение
- YYana1 мая 2023Брали экскурсию, сама экскурсия хорошая, гид на лодке приятный отзывчивый парень. Но никаких рассказов про историю не ждите. Просто инструктаж.
Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Круизы однодневные»
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