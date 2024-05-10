Круизы однодневные – экскурсии в Дубае

Найдено 3 экскурсии в категории «Круизы однодневные» в Дубае на русском языке, цены от $105. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
На люксовой суперъяхте - групповая прогулка со всеми удовольствиями
На яхте
8 отзывов
3 часа
Водная прогулка
На люксовой суперъяхте - групповая прогулка со всеми удовольствиями
Побывайте на роскошной суперъяхте в Дубае! Вечеринка, бассейн, панорамы небоскрёбов и вкусная еда ждут вас на борту
Начало: В Dubai Harbour
Расписание: ежедневно в 09:00, 13:00, 17:00 и 21:00
11 авг в 17:00
20 авг в 09:00
$165 за человека
К скалам Омана на традиционной лодке. Групповой круиз
4 отзыва
10 часов
Круиз
К скалам Омана на традиционной лодке. Групповой круиз
Отправиться на доу в живописные места для купания, снорклинга и других активностей
Начало: У вашего отеля
Расписание: в будние дни в 08:00
12 авг в 08:00
13 авг в 08:00
$105 за человека
Вейкбординг в Дубае
1 час
Водная прогулка
Вейкбординг в Дубае
Открыть для себя новый вид активного отдыха и покорить на доске воды Персидского залива
Начало: В районе Дубай Марины
Завтра в 13:00
11 авг в 08:00
$200 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Максим
    10 мая 2024
    На люксовой суперъяхте - групповая прогулка со всеми удовольствиями
    Всё отлично, кроме долгой остановки на купание. Купались 2-3 человека, а стояли 1 час.
  • K
    Kate
    3 мая 2024
    На люксовой суперъяхте - групповая прогулка со всеми удовольствиями
    Все понравилось, хорошо провели время, потанцевали, поплавали. Персонал яхты дружелюбный. Приезжать лучше минут за 30-40 до отправления, чтобы занять хорошее местечко
  • Д
    Дарья
    30 апреля 2024
    На люксовой суперъяхте - групповая прогулка со всеми удовольствиями
    Отличная экскурсия, очень понравилась яхта, не понравился маршрут, отплыли немного и два часа стояли на одном месте, только потом проплыли до Атлантис и вернулись обратно, хотелось больше движения.
  • Н
    Настя
    29 октября 2023
    К скалам Омана на традиционной лодке. Групповой круиз
    Нас забрали из отеля в 8 утра на минивэне, минут сорок мы ехали до точки сбора, где всех пересадили на
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    большие автобусы и еще 1,5 часа в дороге до порта. Далее переместились на двухпалубную лодку, на первом этаже сидячие места, туалет с душем, на втором - лежаки, каждому выдавали полотенце. На лодке было 45 человек. Все мероприятия были спланированы: сначала плавание с масками, катание на сапах, каяках, маски, ласты, жилеты все выдавали. Затем катание на банане. Кто-то даже по 2 раза прокатился. Затем рыбалка или просто плавание. В течение всего дня в неограниченном количестве предлагалась вода, был организован вкусный обед (курица, рыба, гуляш, салат, овощи, рис, макароны), фрукты, печенье, чай, кофе. Помимо этого, за небольшую плату можно было заказать креветки на гриле. С собой обязательно иметь загранпаспорт, т. к. необходимо будет пересекать границу, по пути туда все оставались в автобусе, сотрудник погран. контроля сам заходил, на обратном пути все выходили из автобуса и подходили с паспортом к окошку, все без проблем. В целом мы остались очень довольны, т. к. знали, чего ожидать, и весь день провели на замечательной морской прогулке, любовались скалами и купались в красивой бухте.

  • А
    Алексей
    26 июля 2023
    К скалам Омана на традиционной лодке. Групповой круиз
    25.07 участвовал в этой экскурсии. Огромный респект экскурсоводу Кирилу! Интереснейшая лекция и незабываемая подача материала. Отлично искупались, несмотря на волнение
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    в море. Отличное занятие на целый день. Как мне показалось - недовольных никого не было из 46 человек всех возрастов. Некоторым даже удалось поймать рыбу на рыбалке. Рекомендую!

    25.07 участвовал в этой экскурсии. Огромный респект экскурсоводу Кирилу! Интереснейшая лекция и незабываемая подача материала. Отлично
  • Y
    Yana
    1 мая 2023
    К скалам Омана на традиционной лодке. Групповой круиз
    Брали экскурсию, сама экскурсия хорошая, гид на лодке приятный отзывчивый парень. Но никаких рассказов про историю не ждите. Просто инструктаж.
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    С Дубая до Омана добирались с какими-то непонятными пересадками с машин на автобусах и обратно с автобуса на маленьком автобусе-развалюхе. В прямом смысле этого слова. Час ехали думали сума сойдем, тарахтел, трясся как будто мы на каком-то аттракционе 30 годов. Может это конечно дополнительная экскурсия 😂назад в прошлое. А так море красивое, на борту кормили. К персоналу и гиду на борту претензий нет

    Брали экскурсию, сама экскурсия хорошая, гид на лодке приятный отзывчивый парень. Но никаких рассказов про историю

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Круизы однодневные»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. На люксовой суперъяхте - групповая прогулка со всеми удовольствиями
  2. К скалам Омана на традиционной лодке. Групповой круиз
  3. Вейкбординг в Дубае
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Дубай-Марина
  2. Бурдж-Халифа
  3. Самое главное
  4. Пальма Джумейра
  5. Отель Парус
  6. Дубай молл
  7. Мечеть шейха Зайда
  8. Бурдж-эль-Араб
  9. Парк цветов
  10. Аквариум
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в августе 2024
Сейчас в Дубае в категории "Круизы однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 105 до 200. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
Экскурсии на русском языке в Дубае (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Круизы однодневные», 12 ⭐ отзывов, цены от $105. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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