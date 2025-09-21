Мои заказы

Найдено 21 экскурсия в категории «Экскурсии на русском языке» в Калининграде, цены от 1000 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Балтийск, Янтарный и Светлогорск: экскурсия в мини-группе
На машине
На микроавтобусе
12 часов
402 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
Балтийск, Янтарный и Светлогорск
Откройте для себя Калининградскую область: Балтийск, Янтарный и Светлогорск ждут вас с вековыми деревьями и морскими пейзажами
Начало: У гостиницы «Калининград»
Расписание: ежедневно в 08:00
21 сен в 08:00
26 сен в 08:00
от 4667 ₽ за человека
Личный папарацци в историческом центре Калининграда
Пешая
1.5 часа
5 отзывов
Индивидуальная
Личный папарацци в Калининграде
Запечатлеть красочные кадры вашего путешествия
Начало: На Ленинском проспекте
Завтра в 10:30
14 сен в 13:00
5500 ₽ за человека
Куршская коса + Зеленоградск (из Калининграда)
На машине
7 часов
53 отзыва
Мини-группа
до 6 чел.
Куршская коса + Зеленоградск
Отправляйтесь в путешествие по Куршской косе и Зеленоградску, чтобы насладиться природными красотами и историческим наследием. Это будет незабываемо
Начало: У гостиницы «Калининград»
Расписание: ежедневно в 09:00
14 сен в 09:00
15 сен в 09:00
4400 ₽ за человека
Старый Кёнигсберг: первое знакомство с Калининградом
Пешая
3 часа
-
5%
98 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Старый Кёнигсберг: первое знакомство с Калининградом
Погуляйте по старинным кварталам Калининграда, узнайте о тевтонских рыцарях и прусских вождях, посетите могилу Канта и отправьте открытку близким
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
6935 ₽7300 ₽ за всё до 5 чел.
Амалиенау: прошлое и настоящее
Пешая
2 часа
-
10%
391 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Амалиенау в Калининграде: путешествие от прошлого к настоящему
Погрузитесь в атмосферу одного из самых красивых районов Калининграда, где история сочетается с современностью
Начало: У центрального парка
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
4410 ₽4900 ₽ за всё до 5 чел.
Калининград: город с удивительной судьбой
Пешая
3.5 часа
78 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Калининград: город с удивительной судьбой
Погрузитесь в историю Калининграда, где переплелись прусские тайны, тевтонское наследие и советские артефакты. Откройте для себя уникальные места
Начало: На Центральной площади
17 сен в 10:00
18 сен в 10:00
5200 ₽ за всё до 6 чел.
Криминал, контрабанда, подпольные организации: открыть изнанку Калининграда
На машине
3 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Криминал, контрабанда и подпольные организации
Погрузитесь в мрачные тайны Калининграда: контрабанда, подпольные организации и многое другое ждут вас на этой уникальной экскурсии
Начало: Площадь Победы 10
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
11 000 ₽ за всё до 6 чел.
Три в одном: Балтийск, Янтарный и Светлогорск
На машине
8 часов
-
20%
41 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Три в одном: Балтийск, Янтарный и Светлогорск
Погрузитесь в атмосферу Калининградской области: Балтийск, Янтарный и Светлогорск ждут вас с их уникальной историей и природной красотой
Завтра в 10:00
15 сен в 10:00
16 800 ₽21 000 ₽ за всё до 3 чел.
Экскурсия по барам Калининграда «Гуськом с Третьяком» (18+)
Пешая
3.5 часа
16 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Экскурсия по барам «Гуськом с Третьяком»
Погрузитесь в атмосферу вечернего Калининграда, посетив уникальные бары с историей и характером. Ощутите вкус местных наливок и напитков
Начало: На Ленинском проспекте
Расписание: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 20:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
3200 ₽ за человека
Фридланд и Гердауэн - экскурсия на юго-восток
На машине
6 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Фридланд и Гердауэн - экскурсия на юго-восток
Погрузитесь в атмосферу Европы, посетив Правдинск и Железнодорожный. Узнайте историю сражений и полюбуйтесь средневековыми кирхами и замками
Сегодня в 10:00
14 сен в 09:00
14 760 ₽ за всё до 4 чел.
На Куршскую косу и в Зеленоградск
На машине
8 часов
84 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
На Куршскую косу и в Зеленоградск
Куршская коса и Зеленоградск удивят вас своими природными красотами и историей. Откройте для себя уникальные места и насладитесь атмосферой Балтики
Начало: В Калининграде
Завтра в 09:00
14 сен в 09:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Амалиенау - в поисках Кёнигсберга
Пешая
2.5 часа
769 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Амалиенау - в поисках Кёнигсберга
Погрузитесь в атмосферу старого Кёнигсберга, исследуя уникальные районы Калининграда с богатой историей и архитектурой
Начало: В районе в ЦПКиО (проспект Победы)
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 14:30, в среду, пятницу и воскресенье в 10:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 14:30
1000 ₽ за человека
Амалиенау - атмосфера старого Кёнигсберга
Пешая
2 часа
267 отзывов
Групповая
до 16 чел.
Амалиенау: путешествие по историческому Калининграду
Исследуйте уникальный район Амалиенау, где каждый шаг открывает страницы истории старого Кёнигсберга
Начало: У главного входа в Центральный парк культуры и отд...
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:00 и 14:30
16 сен в 11:00
24 сен в 11:00
от 1000 ₽ за человека
На поиски ускользающей Восточной Пруссии - путешествие в Черняховск в мини-группе
На машине
На микроавтобусе
10 часов
151 отзыв
Мини-группа
до 8 чел.
Путешествие в Черняховск
Погружение в историю Восточной Пруссии: Черняховск, замки и улочки 19 века ждут вас в этой увлекательной экскурсии
Начало: В районе гостиницы «Калининград»
Расписание: ежедневно в 08:15
21 сен в 08:15
23 сен в 08:30
4000 ₽ за человека
Шесть эпох Кёнигсберга
Пешая
2 часа
180 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Шесть эпох Кёнигсберга
Прогулка по Калининграду, где каждая эпоха расскажет свою историю. Откройте для себя тайны бывшей столицы Восточной Пруссии
Начало: На Центральной площади Калининграда
15 сен в 09:30
16 сен в 09:30
4998 ₽ за всё до 3 чел.
Амалиенау в объективе: прогулка с фотосессией
Пешая
1.5 часа
107 отзывов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Амалиенау в объективе: уникальная фотосессия в Калининграде
Погрузитесь в атмосферу старого Кенигсберга с профессиональной фотосессией в районе Амалиенау. Откройте для себя красоту и историю через объектив
Начало: В районе проспекта Мира (Центральный парк)
16 сен в 08:00
17 сен в 16:30
6670 ₽ за всё до 4 чел.
Вековые секреты районов Хуфен и Амалиенау
Пешая
2 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Вековые секреты районов Хуфен и Амалиенау
Погрузитесь в атмосферу старинного Калининграда, исследуя уникальные архитектурные стили и исторические тайны районов Хуфен и Амалиенау
Начало: На улице Шиллера
Завтра в 18:00
14 сен в 13:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Замки Восточной Пруссии на групповой экскурсии
На автобусе
9 часов
-
10%
381 отзыв
Групповая
Замки и кирхи восточной Пруссии: путешествие из Калининграда
Погрузитесь в историю восточной Пруссии на групповой экскурсии по Калининграду. Посетите замки и кирхи, узнайте о Тевтонском ордене и прусской архитектуре
Начало: В одном из 6 мест на выбор
Расписание: во вторник, среду, пятницу и субботу в 08:00
Завтра в 08:00
16 сен в 08:00
1990 ₽2211 ₽ за человека
Роскошный район Амалиенау: истории, люди и дома
Пешая
2.5 часа
48 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Роскошный район Амалиенау
Погрузитесь в атмосферу старинного Кёнигсберга, исследуя роскошные виллы и готические кирхи Амалиенау. Узнайте истории жителей и архитекторов
Начало: У Центрального парка культуры и отдыха
Завтра в 08:00
14 сен в 08:00
от 4990 ₽ за всё до 7 чел.
Авторский фототур по балтийскому побережью
На машине
6 часов
-
15%
51 отзыв
Фотопрогулка
до 4 чел.
Авторский фототур по Балтике
Погрузитесь в атмосферу Балтийского побережья с увлечённым фотографом. Вас ждут уникальные фотоистории и незабываемые эмоции
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
15 300 ₽18 000 ₽ за всё до 4 чел.
Лучшие места на Земле: Янтарный и Светлогорск
На машине
7.5 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Янтарный и Светлогорск: лучшие места
Посетите уникальные места Калининградской области. Насладитесь пляжами, историей и атмосферой Балтики в Янтарном и Светлогорске
Начало: У вашего отеля в Калининграде
Завтра в 08:00
14 сен в 08:00
19 999 ₽ за всё до 4 чел.

