Экскурсии на 1 день на Камчатке

Найдено 57 экскурсий в категории «На весь день» на Камчатке, цены от 9 000 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вулканы Камчатки и гора Верблюд за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
27 отзывов
Захватывающая экскурсия: Вулканы Камчатки и гора Верблюд за 1 день
Путешествие к подножию вулканов Авачинский и Корякский, восхождение на гору Верблюд, прогулка по лавовой пади и знакомство с местными сусликами
Начало: У вашего места нахождения
Завтра в 14:00
10 июня в 06:00
32 212 за всё до 4 чел.
Вилючинский перевал: вулканы, водопады и Малая долина гейзеров
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
27 отзывов
Вилючинский перевал: вулканы, водопады и Малая долина гейзеров
Откройте величие Камчатки: Вилючинский перевал с его вулканами, водопадами и гейзерами ждет вас
Начало: В Петропавловске-Камчатском
17 июня в 08:00
27 июня в 08:00
40 000 за всё до 4 чел.
Горный массив Вачкажец: красота заповедной Камчатки
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
Горный массив Вачкажец: уникальная природа и термальные источники
Вас ждет незабываемое путешествие по горному массиву Вачкажец с пикником на берегу озера и релаксацией в термальных бассейнах
Начало: От места жительства
13 июня в 09:00
16 июня в 09:00
от 40 000 за всё до 7 чел.
Вилючинский перевал и вулкан Горелый за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
7 отзывов
Вилючинский перевал и вулкан Горелый за 1 день
Совершите незабываемое восхождение на вулкан Горелый, искупайтесь в горячих источниках и полюбуйтесь видами Вилючинского перевала
Начало: У вашего отеля
10 июня в 05:00
11 июня в 05:00
74 400 за всё до 3 чел.
2 в 1: Петропавловск-Камчатский и Халактырский пляж
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
Камчатка: Петропавловск-Камчатский и Халактырский пляж за 1 день
Откройте для себя красоту Камчатки: исторический город и завораживающий Халактырский пляж в одной поездке
Начало: У вашего отеля в Петропавловске-Камчатском. Трансф...
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
20 000 за всё до 4 чел.
Чудеса вулкана Мутновский: каньон Опасный и Дачные термальные источники
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Индивидуальная экскурсия: каньон Опасный и Дачные термальные источники на Камчатке
Путешествие к вулкану Мутновский, каньону Опасный и Дачным термальным источникам. Увидите водопады, фумарольные поля и отдохнёте в горячих ваннах
Начало: В месте вашего проживания в Петропавловске-Камчатс...
Завтра в 08:00
11 июня в 14:00
70 800 за всё до 6 чел.
В гости к сивучам: морское путешествие к мысу Кекурный
Групповая
10 часов
9 отзывов
В гости к сивучам: морское путешествие к мысу Кекурный
Увидеть сивучей и китов мечтает каждый гость Камчатки - так давайте скорее осуществим эту мечту для вас
Начало: От пирса Петропавловска-Камчатского
Расписание: ежедневно в 07:00
11 июня в 07:00
12 июня в 07:00
20 000 за человека
Джип-тур на вулкан Горелый с восхождением
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
13 часов
2 отзыва
Джип-тур на вулкан Горелый с восхождением
Камчатка приглашает на уникальный джип-тур на вулкан Горелый. Поднимитесь на высоту 1829 метров, насладитесь видами и отдохните на термальных источниках
Начало: У вашего отеля в Петропавловске-Камчатском, пос. П...
1 июля в 06:00
2 июля в 06:00
53 340 за всё до 4 чел.
В гости к вулканам: Вилючинский перевал и дикие термальные источники
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
В гости к вулканам: Вилючинский перевал и дикие термальные источники
Погрузитесь в уникальный мир Камчатки, где вас ждут вулканы, термальные источники и захватывающие виды. Насладитесь пикником и купанием в термальных водах
Начало: У вашего отеля
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 3700033 300 за всё до 6 чел.
Фантастическая Камчатка со всех сторон
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
10 часов
12 отзывов
Фантастическая Камчатка: природные чудеса и панорамы
Откройте великолепие Камчатки за один день: сопки, океанские бухты и дикую природу в сопровождении опытного гида
Начало: В вашем отеле
17 июня в 08:00
27 июня в 08:00
26 670 за всё до 4 чел.
Альпийские пейзажи Камчатки: Вачкажец, сопка Мишенная + горячие источники
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Индивидуальная экскурсия на Камчатке: Вачкажец, Мишенная сопка и термальные источники
Камчатка многолика: от безжизненного Марса до живописных Альп. Вас ждут горы, водопады, вулканы и горячие источники
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 41 000 за всё до 4 чел.
Этнодеревня коряков + термальный бассейн (всё включено)
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Этнодеревня коряков + термальный бассейн (всё включено)
Погрузитесь в мир коренных народов Камчатки: этнодеревня коряков, национальные танцы, вкусный обед и термальный бассейн. Всё включено
Начало: У вашего отеля в Петропавловске-Камчатском или Ели...
11 июня в 11:30
12 июня в 11:30
от 15 000 за всё до 4 чел.
Смотровая площадка на сопке Мишенной + Халактырский пляж + термальные источники
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
11 отзывов
Смотровая площадка Мишенной, Халактырский пляж и термальные источники на Камчатке
Откройте для себя красоту Камчатки: от величественных вулканов до термальных источников. Эта экскурсия станет вашим незабываемым приключением
15 июня в 13:00
16 июня в 09:00
от 16 000 за всё до 5 чел.
Путешествие к Дачным источникам (в мини-группе)
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
3 отзыва
Путешествие к Дачным источникам (в мини-группе)
Познакомьтесь с чудом Камчатки - фумаролами у подножия Мутновского вулкана. Впечатляющие виды, прогулка и купание в горячих источниках ждут вас
Начало: По договорённости
12 июня в 07:00
17 июня в 07:00
12 000 за человека
На снегоходе - к Дачным источникам
❄️ На снегоходах
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
На снегоходе - к Дачным источникам
Оцените уникальные панорамы вулканов Вилючинского, Горелого и Мутновского. Узнайте о фумаролах и местной экосистеме. Трансфер и ланч включены
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
32 000 за человека
К Вилючинскому вулкану и замерзшему водопаду
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
6 часов
5 отзывов
Вилючинский вулкан и замерзший водопад: незабываемое приключение на Камчатке
Погрузитесь в мир красоты Камчатки: откройте для себя величие Вилючинского вулкана и волшебство замерзшего водопада в индивидуальной экскурсии
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 35 000 за всё до 4 чел.
На снегоходе к Мутновскому вулкану
❄️ На снегоходах
Индивидуальная
12 часов
7 отзывов
На снегоходе к Мутновскому вулкану: путешествие по заснеженной Камчатке
Откройте для себя дыхание Камчатки в путешествии к Мутновскому вулкану. Вас ждут замерзшие водопады, вулканические пейзажи и уникальный каньон Опасный
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 39 000 за человека
Ворота Камчатки: мыс Маячный, Три брата и Халактырский пляж
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Ворота Камчатки: мыс Маячный, Три брата и Халактырский пляж
Погрузитесь в дикую природу Камчатки: мыс Маячный, скалы Три брата и Халактырский пляж ждут вас
Начало: У вашей гостиницы в Петропавловске
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
21 000 за человека
Джип-тур к горному массиву Вачкажец
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
15 отзывов
Индивидуальный джип-тур к горному массиву Вачкажец на Камчатке
Познакомьтесь с первозданной природой Камчатки! Вас ждут захватывающие виды, горячие источники и пикник на свежем воздухе
Начало: У вашего отеля
17 июня в 08:00
18 июня в 16:00
от 5000045 000 за всё до 6 чел.
Камчатка: путешествие на край Евразии
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
12 отзывов
Камчатка: путешествие на край Евразии
Халактырский пляж, мыс Маячный, скалы Три брата, сопка Мишенная и пикник на океане за 1 день
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 6500058 500 за всё до 6 чел.
Камчатка с высоты: путешествие к жерлу Авачинского вулкана
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Камчатка с высоты: захватывающее восхождение к жерлу Авачинского вулкана
Представьте, как вы стоите на вершине Авачинского вулкана, вокруг вас - величественные пейзажи Камчатки. Незабываемое приключение ждет вас
13 июня в 08:00
16 июня в 08:00
от 40 000 за всё до 4 чел.
Камчатка: этнографическое приключение в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
7 часов
1 отзыв
Камчатка: этнографическое приключение в мини-группе
Погрузитесь в атмосферу коренных народов Камчатки. Вас ждут этнический концерт, мастер-классы по танцам, национальный обед и горячие источники
Начало: В посёлке Раздольный
Расписание: ежедневно в 11:30 и 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 11:30
18 000 за человека
Край земли: автопутешествие к мысу Маячный
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
10 отзывов
Край земли: автопутешествие к мысу Маячный на Камчатке
Приглашаем вас на захватывающее путешествие к краю земли, где вас ждут впечатляющие виды, история и природа Камчатки
Начало: По договорённости с гидом
Завтра в 11:00
11 июня в 11:00
от 39 000 за всё до 6 чел.
Экскурсия к Малкинским термальным источникам
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
5 отзывов
Путешествие к Малкинским термальным источникам: история, природа и отдых
Погрузитесь в мир дикой природы Камчатки, насладитесь лечебными водами и узнайте уникальную историю этих мест
Начало: У вашего отеля
Завтра в 12:00
10 июня в 08:00
от 2900026 100 за всё до 6 чел.
Камчатка: этнодеревня и горячие термальные источники
🚗 На машине
Групповая
8 часов
2 отзыва
Камчатка: этнодеревня и горячие термальные источники
Отдохнуть в целебных ваннах, посетить юрту, впечатлиться национальными песнями и танцами
Начало: у вашего отеля в Петропавловске-Камчатском
Расписание: ежедневно в 09:00
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
24 000 за человека
На снегоходах - к Авачинскому перевалу
❄️ На снегоходах
Мини-группа
7 часов
3 отзыва
На снегоходах - к Авачинскому перевалу
Познакомиться с природой Камчатки в комфортной поездке на снегоходах (мини-группа)
Начало: по месту проживания
Расписание: ежедневно в 10:00
5 авг в 10:00
12 000 за человека
Авачинский перевал, экструзия «Верблюд» плюс Халактырский пляж
🚶 Пешая
Индивидуальная
11 часов
1 отзыв
Авачинский перевал и Халактырский пляж: приключение на краю света
Вас ждет незабываемое путешествие по величественным местам Камчатки, где природа сохранила свою первозданную красоту
Начало: У Вашего отеля
Расписание: В любой день.
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 35 000 за всё до 3 чел.
Горный массив «Вачкажец» плюс купание в термальных источниках
🚶 Пешая
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
Горный массив Вачкажец и термальные источники: путешествие и отдых
Приглашаем на увлекательное путешествие по горному массиву Вачкажец с завершением дня в целебных термальных источниках
Начало: У Вашего отеля
Расписание: В любой день, с 8 утра.
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 50 000 за всё до 3 чел.
Вулкан Мутновский «Дачные источники»
Индивидуальная
11 часов
2 отзыва
Вулкан Мутновский «Дачные источники»: экскурсия на Камчатке, которая запомнится навсегда
Почувствуйте дыхание Камчатки, посетив уникальные «Дачные источники» на Вулкане Мутновский. Это приключение, которое останется в вашей памяти навсегда
Начало: У Вашего отеля
Расписание: Выезд в 7 утра
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 50 000 за всё до 3 чел.
На краю Евразийского континента
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
На краю Евразийского континента
Начало: У Вашего отеля
Расписание: В любой день, в любое время.
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 45 000 за всё до 2 чел.
Восхождение на гору Верблюд + Халактырский пляж
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
5 отзывов
Восхождение на гору Верблюд + Халактырский пляж
Покорить вулканическую экструзию, ощутить мощь Тихого океана и сделать атмосферные фото
Начало: от места вашего проживания
9 000 за человека
Авачинский вулкан: «Восхождение на Камчатский Везувий»
Индивидуальная
16 часов
Авачинский вулкан: «Восхождение на Камчатский Везувий»
Начало: Пограничная улица, 87, Петропавловск-Камчатский
Расписание: Ежедневно в 6:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
32 000 за всё до 5 чел.
Авачинский перевал, восхождение на экструзию «Верблюд»
Индивидуальная
6 часов
Авачинский перевал и экструзия «Верблюд»: Приключение на Камчатке
Откройте для себя уникальные пейзажи Камчатки, восходя на экструзию «Верблюд». Панорамные виды и встреча с природой ждут вас
Начало: У Вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от 40 000 за всё до 3 чел.
Дачные горячие источники - «Земля Санникова»
Индивидуальная
12 часов
Дачные горячие источники - «Земля Санникова»
Начало: Пограничная улица, 87, Петропавловск-Камчатский
Расписание: Ежедневно в 8:30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
32 000 за всё до 4 чел.
Зимний трип к Авачинскому вулкану и горе Верблюд
Мини-группа
9 часов
Зимнее приключение на Камчатке: Авачинский вулкан и гора Верблюд
Погрузитесь в зимнюю сказку Камчатки: путешествие к Авачинскому вулкану и горе Верблюд ждет вас
Начало: От места вашего проживания (гостиница, хостел, баз...
18 500 за человека
Вулкан Горелый, Дачные источники и водопад Снежный барс (2 дня)
Индивидуальная
22 часа
Вулкан Горелый, Дачные источники и водопад Снежный барс (2 дня)
Начало: Г. Петропавловск - Камчатский
Расписание: 22.07.2023 - 24.07.2023 / 07.08.2023 - 09.08.2023 / 23.08.2023 - 25.08
13 июля в 07:00
17 июля в 07:00
32 000 за человека
На снегоходе - к Авачинскому вулкану
❄️ На снегоходах
Мини-группа
8 часов
На снегоходе к Авачинскому вулкану: путешествие по заснеженной Камчатке
Погонять по снегу, полюбоваться зимними горными пейзажами и получить заряд адреналина в мини-группе
Начало: От места вашего проживания
29 500 за человека
Медвежье сафари у Толмачевского озера
Индивидуальная
12 часов
Медвежье сафари у Толмачевского озера
Начало: Петропавловск-Камчатский или Елизово
Расписание: Ежедневно в 8:00
20 июля в 08:00
21 июля в 08:00
от 45 000 за всё до 3 чел.
На лошадях к реке Дремучая - групповая поездка
🐴 Конные прогулки
Мини-группа
10 часов
На лошадях к реке Дремучая - групповая поездка
Увидеть, что бывает от метания вулканических бомб, пустить коня аллюром и встретиться с евражками
Начало: От конно-туристического комплекса «Тайга», пос. Ра...
13 июня в 08:00
16 июня в 08:00
18 000 за человека
Путешествие на Малкинские термальные источники
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Путешествие на Малкинские термальные источники: незабываемые впечатления
Погрузитесь в мир природных чудес Камчатки, принимая ванны в термальных источниках с лечебной водой
Начало: У вашего отеля
17 июня в 08:00
25 июня в 08:00
20 000 за всё до 4 чел.
Медвежий угол на реке Авача: конная прогулка
🐴 Конные прогулки
Мини-группа
6 часов
Медвежий угол на реке Авача: конная прогулка
Заняться верховой ездой, увидеть уникальную природу и устроить пикник на острове
Начало: от места вашего проживания
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
14 500 за человека
Путешествие в этническое стойбище Камчатки
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Путешествие в этническое стойбище Камчатки
Попробовать шурпу из оленины и искупаться в термальных водах
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 14 000 за всё до 4 чел.
Ловим рыбу и фотографируем медведей! Сплав по реке Быстрая (в группе)
Фотопрогулка
12 часов
Ловим рыбу и фотографируем медведей! Сплав по реке Быстрая (в группе)
Покорить горную реку, поймать тихоокеанского лосося и, если улыбнётся удача, увидеть хозяина леса
Начало: У вашего отеля или на ближайшей остановке
Расписание: ежедневно в 08:00
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
12 000 за человека
Первый день на Камчатке: сопки, город и Тихий океан
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Первый день на Камчатке: от сопок до Тихого океана
За один день познакомьтесь с красотами Камчатки: вулканами, сопками и берегом Тихого океана. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: В Петропавловске-Камчатском
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 23 000 за человека
Восхождение на вулкан Горелый в мини-группе (всё включено)
🚗 На машине
Мини-группа
13 часов
Восхождение на вулкан Горелый в мини-группе (всё включено)
Отправиться покорять вершину через живописный Вилючинский перевал
Начало: в удобном вам месте Петропаловска-Камчатского
Расписание: ежедневно в 06:00
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
18 750 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Денис
    4 июня 2024
    Смотровая площадка на сопке Мишенной + Халактырский пляж + термальные источники
    Большое спасибо за проведенную экскурсию, содержательные рассказы и отношение Экскурсовода!
  • Т
    Татьяна
    25 мая 2024
    Путешествие к Дачным источникам (в мини-группе)
    Тур очень понравился! Маршрут впечатляющий, Александр приятный человек, машина комфортная. Подготовлены сапоги для хождения по снегу. И очень вкусный домашний обед) Всё прошло отлично. Спасибо!
  • Д
    Дарья
    24 мая 2024
    Горный массив Вачкажец: красота заповедной Камчатки
    Анатолий - превосходный гид и рассказчик, а также очень внимательный человек. Из-за погодных условий на Вачкажец мы не поехали, вместо
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    этого покорили гору "Верблюд". На Nissan Patrol с большими колесами мы медленно, но верно преодолели русло "Сухой речки". Несмотря на полное отсутствие у меня физической подготовки, в условиях дождя, мокрого и проваливающегося снега, ветра и тумана, мы забрались на вершину за 2,5 часа. Зато как весело, сидя на хобе, спустились со снежного склона, заметно сократив путь назад🙃 Нам встретились белый зайчик, огромный черный ворон, а также евражки. Еще попались свежие следы медведя немаленького размера; хорошо, что не он сам🤭

    Анатолий - превосходный гид и рассказчик, а также очень внимательный человек. Из-за погодных условий на ВачкажецАнатолий - превосходный гид и рассказчик, а также очень внимательный человек. Из-за погодных условий на ВачкажецАнатолий - превосходный гид и рассказчик, а также очень внимательный человек. Из-за погодных условий на ВачкажецАнатолий - превосходный гид и рассказчик, а также очень внимательный человек. Из-за погодных условий на ВачкажецАнатолий - превосходный гид и рассказчик, а также очень внимательный человек. Из-за погодных условий на Вачкажец
  • Д
    Дарья
    24 мая 2024
    В гости к вулканам: Вилючинский перевал и дикие термальные источники
    Не могу судить о Валентине, но Павел, с которым я ездила на экскурсию, оказался превосходным гидом и рассказчиком, а также
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    очень заботливым человеком. Несмотря на хорошую погоду в городе, на верхней точке перевала был туман… Там не то, что вулкан, иной раз и машину не было видно! Павел любезно согласился расширить нашу поездку до "Дачных источников", и не зря - малая долина гейзеров великолепна. И самое главное - на обратном пути туман рассеялся, а Вилючинский вулкан открылся нам во всей своей красе🥰

    Не могу судить о Валентине, но Павел, с которым я ездила на экскурсию, оказался превосходным гидомНе могу судить о Валентине, но Павел, с которым я ездила на экскурсию, оказался превосходным гидомНе могу судить о Валентине, но Павел, с которым я ездила на экскурсию, оказался превосходным гидом
  • Е
    Екатерина
    21 мая 2024
    Смотровая площадка на сопке Мишенной + Халактырский пляж + термальные источники
    Мы были на экскурсии ещё в марте, но я вот только мае собралась написать отзыв. Но лучше поздно, чем никогда.
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    Мы были с сыном на Камчатке в первый раз. Обычно я в таких случаях стараюсь брать ознакомительную экскурсию, чтобы понять в целом где мы, а потом исследовать местность уже более прицельно. И вот экскурсия, организованная Дмитрием, подошла как нельзя лучше. Я списалась с Дмитрием уже поздно вечером, он, к счастью, оказался, свободен. Сходили на Мишенную, съездили на пляж, покупались в горячих источниках. Хотели вместо них в диких, но, к сожалению, дорогу уже развезло и мы не смогли это сделать. Два раза пытались застать сивучей, но у них были другие планы. Поскольку перегоны с одного места на другое довольно продолжительные, было время и природой полюбоваться, и послушать о местах и людях. Дмитрий рассказал о городе, сориентировал, что где находится, что можно глянуть, куда сходить. Мы этим и воспользовались. Кстати, Дмитрий посещает всевозможные встречи и мероприятия, организовываемые музеями, поэтому владеет большим объемом информации. В общем, спрашивайте и он постарается ответить. Ещё у него есть очень интересный канал, откуда мы узнаем много полезного. До сих пор. Вот на "Огненного лиса" собираемся. Что касается экскурсионных объектов, то тут особо и говорить нечего - это надо просто приехать и посмотреть. Словами не опишешь. Кстати, Дмитрий ещё и фотографирует, причём на фотоаппарат, а не на телефон. Так что дополнительно вы получите замечательные фотографии. Подводя итог, я рекомендую эту экскурсию. А Дмитрию от всей души я желаю успешного развития в качестве гида. Прикрепляю несколько фотографий, кстати, сделанных Дмитрием.

    Мы были на экскурсии ещё в марте, но я вот только мае собралась написать отзыв. НоМы были на экскурсии ещё в марте, но я вот только мае собралась написать отзыв. НоМы были на экскурсии ещё в марте, но я вот только мае собралась написать отзыв. НоМы были на экскурсии ещё в марте, но я вот только мае собралась написать отзыв. Но
  • Т
    Татьяна
    15 мая 2024
    Путешествие к Дачным источникам (в мини-группе)
    Благодарю Александра за профессионализм и отзывчивость. Всё было супер. Если выберете путешествие с ним, вы не только получите массу замечательных впечатлений, но и,можете не сомневаться:, окажетесь в надёжных руках.
  • В
    Валерия
    15 мая 2024
    Путешествие к Дачным источникам (в мини-группе)
    Наше путешествие прошло просто прекрасно, гид супер, тяжеловато было идти весь проложенный путь, но вся команда с этим справилась и полюбовалась замечательными природными видами.
    Наше путешествие прошло просто прекрасно, гид супер, тяжеловато было идти весь проложенный путь, но вся командаНаше путешествие прошло просто прекрасно, гид супер, тяжеловато было идти весь проложенный путь, но вся командаНаше путешествие прошло просто прекрасно, гид супер, тяжеловато было идти весь проложенный путь, но вся команда
  • В
    Вадим
    15 мая 2024
    Этнодеревня коряков + термальный бассейн (всё включено)
    Экскурсия удалась на все 100! Огромное спасибо Александру за интересный рассказ и организацию путешествия. Грамотно составлен маршрут. Отправились на экскурсию
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    без опозданий. По дороге узнали много интересного об истории Камчатки и о ее жителях. Эмоции зашкаливают от увиденного и услышенного. Рекомендуем всем эту поездку. Не пожалеете. На Камчатке были в мае 2024 года.

    Экскурсия удалась на все 100! Огромное спасибо Александру за интересный рассказ и организацию путешествия. Грамотно составленЭкскурсия удалась на все 100! Огромное спасибо Александру за интересный рассказ и организацию путешествия. Грамотно составленЭкскурсия удалась на все 100! Огромное спасибо Александру за интересный рассказ и организацию путешествия. Грамотно составленЭкскурсия удалась на все 100! Огромное спасибо Александру за интересный рассказ и организацию путешествия. Грамотно составленЭкскурсия удалась на все 100! Огромное спасибо Александру за интересный рассказ и организацию путешествия. Грамотно составленЭкскурсия удалась на все 100! Огромное спасибо Александру за интересный рассказ и организацию путешествия. Грамотно составленЭкскурсия удалась на все 100! Огромное спасибо Александру за интересный рассказ и организацию путешествия. Грамотно составленЭкскурсия удалась на все 100! Огромное спасибо Александру за интересный рассказ и организацию путешествия. Грамотно составлен
  • В
    Валерия
    14 мая 2024
    2 в 1: Петропавловск-Камчатский и Халактырский пляж
    Очень приятное общение с гидом, все понятно и интересно рассказано
    Очень приятное общение с гидом, все понятно и интересно рассказаноОчень приятное общение с гидом, все понятно и интересно рассказаноОчень приятное общение с гидом, все понятно и интересно рассказано
  • Е
    Елена
    12 мая 2024
    Чудеса вулкана Мутновский: каньон Опасный и Дачные термальные источники
    Профессиональная команда водителей на подготовленных автомобилях, интересный рассказ о достопримечательностях, квалифицированный инструктаж по безопасности - все это вас ждет, если
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    вы собираетесь на экскурсию с Сергеем и его командой Олегом и Андреем. Путешествие по снежной пустыне к Дачным источникам, переезд к Опасному каньону и парящему Мутковскому вулкану вас точно не оставят равнодушным. Минимум пеших переходов. Ребята позаботились и об обуви, и о перекусе с ароматный чаем. Все учтено, чтоб получить максимальное удовольствие. Отдельное спасибо Сергею за душевность и помощь в решении наших неурядиц.

Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «На весь день»

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