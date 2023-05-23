Отправиться на фитнес-прогулку с инструктором и освоить технику правильной северной ходьбы
Приглашаю на обучающую тренировку на терренкурах парка. Вопреки расхожим мифам, скандинавская ходьба — не просто прогулка с палками. Чтобы извлечь из неё пользу, нужно знать нюансы. За одно занятие вы научитесь ходить правильно, задействуя весь мышечный корпус. А освоив правильное дыхание, сможете преодолевать более длительные расстояния, не чувствуя отдышки. Подходит для любого возраста и уровня подготовки.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Прогулка по парку — с пользой для здоровья
Скандинавская ходьба с каждым годом набирает обороты и становится всё более актуальной неспроста.
✔ Во время такой фитнес-прогулки включается 85% мышц всего тела, полностью отсутствует нагрузка на суставы (в отличие от бега), корректируется осанка, укрепляется мышечный рельеф.
✔ Занятия этим видом спорта способствуют похудению, улучшают работу сердца, кровеносных сосудов и лёгких, укрепляют иммунитет и повышают настроение.
✔ Также скандинавская ходьба рекомендована после инсульта (восстанавливает равновесие и координацию).
В зависимости от вашей физической подготовки и места встречи, мы посетим Долину роз, смотровую площадку Красное солнышко/Храм воздуха или пройдём по Курортному бульвару.
Организационные детали
- Тренировка подходит для любого возраста и уровня подготовки
- Палки для ходьбы мы предоставляем
- Приходите в спортивной или удобной одежде, кроссовках или закрытой обуви с устойчивой подошвой. Также возьмите головной убор.
- Занятие для вас проведу я или другой инструктор из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Каскадной лестнице / у Колоннады
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Кисловодске
В нашей команды работают профессиональные фитнес-инструкторы. Мы знаем множество красивых мест как в окрестностях города, так и за его пределами. Наша задача — показать гостям живописную природу КМВ и сделать ваш отдых не только эстетически приятным, но и полезным для здоровья.
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