Приглашаю на обучающую тренировку на терренкурах парка. Вопреки расхожим мифам, скандинавская ходьба — не просто прогулка с палками. Чтобы извлечь из неё пользу, нужно знать нюансы. За одно занятие вы научитесь ходить правильно, задействуя весь мышечный корпус. А освоив правильное дыхание, сможете преодолевать более длительные расстояния, не чувствуя отдышки. Подходит для любого возраста и уровня подготовки.

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Описание

Что вас ожидает

Прогулка по парку — с пользой для здоровья

Скандинавская ходьба с каждым годом набирает обороты и становится всё более актуальной неспроста.

✔ Во время такой фитнес-прогулки включается 85% мышц всего тела, полностью отсутствует нагрузка на суставы (в отличие от бега), корректируется осанка, укрепляется мышечный рельеф.

✔ Занятия этим видом спорта способствуют похудению, улучшают работу сердца, кровеносных сосудов и лёгких, укрепляют иммунитет и повышают настроение.

✔ Также скандинавская ходьба рекомендована после инсульта (восстанавливает равновесие и координацию).

В зависимости от вашей физической подготовки и места встречи, мы посетим Долину роз, смотровую площадку Красное солнышко/Храм воздуха или пройдём по Курортному бульвару.

Организационные детали