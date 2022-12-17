Русская живопись начиналась с парсун и парадных портретов, которые первоначально должны были показать только внешний облик и статус человека. Позднее наши художники научились изображать внутренние качества и саму сущность персонажей, переживаемые ими эмоциональные состояния. Дети смогут считывать это, используя язык деталей, который создала именно русская живописная школа.
Здесь, в Третьяковской галерее, тысячи картин ожидают своих зрителей, и каждая в любой час готова начать беседу с юными исследователями.
В конце экскурсии мы выберем особенно запомнившиеся картины, к которым захочется еще не раз вернуться!