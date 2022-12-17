Экскурсия по Третьяковской галерее станет важным шагом к тому, чтобы ваш ребенок полюбил ходить на выставки, научился разбираться в истории живописи, начал доверять своему вкусу и ощущениям при восприятии полотен великих живописцев. За 2 часа я познакомлю вас с главными сокровищами коллекции, расскажу о сюжетах и деталях картин, о технике и идеях их авторов.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Об особенностях русской живописи — легко и увлекательно

Русская живопись начиналась с парсун и парадных портретов, которые первоначально должны были показать только внешний облик и статус человека. Позднее наши художники научились изображать внутренние качества и саму сущность персонажей, переживаемые ими эмоциональные состояния. Дети смогут считывать это, используя язык деталей, который создала именно русская живописная школа.

О чем говорят шедевры?

Здесь, в Третьяковской галерее, тысячи картин ожидают своих зрителей, и каждая в любой час готова начать беседу с юными исследователями.

Ребята узнают, что случилось с рыжеволосым мальчиком, который позировал для знаменитой «Тройки», почему невеста уронила на пол платок на картине Федотова «Сватовство майора» и на кого так грозно смотрит царевна Софья, заключенная в Новодевичий монастырь;

Поймут, о чем рассказывает светящаяся луна над широким Днепром и журчит ручеек в задумчивой Корабельной роще; над чем будут смеяться чубатые запорожцы и почему так грустна и печальна васнецовская Аленушка;

Научатся любить и понимать русский лирический пейзаж; узнают, о чем шумят березы на картинах Левитана, почему Айвазовский не писал свои марины на берегу моря и кто нарисовал медвежат в сосновом бору.

В конце экскурсии мы выберем особенно запомнившиеся картины, к которым захочется еще не раз вернуться!

Организационные детали