Экскурсия по Третьяковской галерее для детей

Учимся воспринимать сюжеты, видеть смысл и интересные детали в любой картине

Экскурсия по Третьяковской галерее станет важным шагом к тому, чтобы ваш ребенок полюбил ходить на выставки, научился разбираться в истории живописи, начал доверять своему вкусу и ощущениям при восприятии полотен великих живописцев.

За 2 часа я познакомлю вас с главными сокровищами коллекции, расскажу о сюжетах и деталях картин, о технике и идеях их авторов.
Экскурсия по Третьяковской галерее для детей
Экскурсия по Третьяковской галерее для детей
Экскурсия по Третьяковской галерее для детей
Экскурсия по Третьяковской галерее для детей
Экскурсия по Третьяковской галерее для детей
Экскурсия по Третьяковской галерее для детей
Экскурсия по Третьяковской галерее для детей
Экскурсия по Третьяковской галерее для детей
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Об особенностях русской живописи — легко и увлекательно

Русская живопись начиналась с парсун и парадных портретов, которые первоначально должны были показать только внешний облик и статус человека. Позднее наши художники научились изображать внутренние качества и саму сущность персонажей, переживаемые ими эмоциональные состояния. Дети смогут считывать это, используя язык деталей, который создала именно русская живописная школа.

О чем говорят шедевры?

Здесь, в Третьяковской галерее, тысячи картин ожидают своих зрителей, и каждая в любой час готова начать беседу с юными исследователями.

  • Ребята узнают, что случилось с рыжеволосым мальчиком, который позировал для знаменитой «Тройки», почему невеста уронила на пол платок на картине Федотова «Сватовство майора» и на кого так грозно смотрит царевна Софья, заключенная в Новодевичий монастырь;
  • Поймут, о чем рассказывает светящаяся луна над широким Днепром и журчит ручеек в задумчивой Корабельной роще; над чем будут смеяться чубатые запорожцы и почему так грустна и печальна васнецовская Аленушка;
  • Научатся любить и понимать русский лирический пейзаж; узнают, о чем шумят березы на картинах Левитана, почему Айвазовский не писал свои марины на берегу моря и кто нарисовал медвежат в сосновом бору.

В конце экскурсии мы выберем особенно запомнившиеся картины, к которым захочется еще не раз вернуться!

Организационные детали

  • Экскурсия рассчитана на детей 4-16 лет (рассказы адаптируются под возраст)
  • Билеты в галерею оплачиваются дополнительно (в том числе для гида): 500 руб. /взрослый, льготный — 300 руб. или бесплатно в зависимости от льготы. Билеты вы можете купить на Трипстере: купить билет
  • К сожалению, экскурсию нельзя провести для большего количества участников (максимум 3 человека)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Третьяковской галерее (Лаврушенский переулок, метро Третьяковская)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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