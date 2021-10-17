Экскурсия в Музей-мастерскую Людмилы Гурченко

Узнать о судьбе великой актрисы и в деталях рассмотреть интерьер ее квартиры

5
1 отзыв
Открыв дверь в эту квартиру, вы окажетесь в мире Людмилы Гурченко: антиквариат, уникальные предметы, наряды, созданные актрисой — все эти вещи помогут вам понять характер их владелицы.

А гид дополнит увиденное рассказом о той, что стала звездой советского кинематографа, о ее друзьях и близких, карьере и личной жизни.
Экскурсия в Музей-мастерскую Людмилы Гурченко
Экскурсия в Музей-мастерскую Людмилы Гурченко
Экскурсия в Музей-мастерскую Людмилы Гурченко
Экскурсия в Музей-мастерскую Людмилы Гурченко
Экскурсия в Музей-мастерскую Людмилы Гурченко
Экскурсия в Музей-мастерскую Людмилы Гурченко
Экскурсия в Музей-мастерскую Людмилы Гурченко
Экскурсия в Музей-мастерскую Людмилы Гурченко

Что вас ожидает

О Людмиле Гурченко

Экскурсия начнется со знакомства с домом — это часть исторической дореволюционной застройки. Гид поведает о важных вехах в жизни актрисы, и вы поймете, какое влияние на ее будущее оказало детство, проведенное в оккупации. Будут любопытные факты из мира кино: «Карнавальная ночь», «Вокзал для двоих», «Любовь и голуби» — вспомним эти и другие всеми любимые фильмы.

Убранство квартиры

Вы приглядитесь к деталям интерьера: антикварная мебель, коллекции уранового стекла и старинного фарфора, награды, подарки от знаменитостей — все осталось на своих местах. Отдельная история — наряды Людмилы Марковны, созданные ею лично: каждый из них заслуживает вашего внимания. А после экскурсии мы предложим вам угоститься любимыми конфетами Людмилы Марковны.

Организационные детали

  • В нашем музее необходимо снять обувь: мы предоставим вам одноразовые дышащие бахилы и тапочки — чувствуйте себя как дома.
  • Раз в три месяца мы меняем экспозицию, поэтому, посетив наш музей повторно, вы сможете увидеть новые костюмы и платья

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в Музее-мастерской Людмилы Гурченко (находится близ Патриарших прудов)
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Музей Людмилы Гурченко
Музей Людмилы Гурченко
В июне 2016 года в квартире Людмилы Гурченко открылся Музей-мастерская, который может посетить каждый. Здесь все сохранилось в первозданном виде. Наши гиды расскажут самое любопытное о жизни и творчестве Людмилы Марковны и покажут самые примечательные детали интерьера — с каждым из них связана своя история!
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1 реальный отзыв

Елена
17 окт 2021
Все удалось: небольшая группа из 3 человек, очень эрудированный молодой и прекрасный экскурсовод (девушка, жаль, имени не помню) Великолепная квартира Людмилы Марковны, богатый фонд экспонатов и в заключении любимые конфеты этой супер Женщины! Рекомендую!

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