Что вас ожидает

О Людмиле Гурченко

Экскурсия начнется со знакомства с домом — это часть исторической дореволюционной застройки. Гид поведает о важных вехах в жизни актрисы, и вы поймете, какое влияние на ее будущее оказало детство, проведенное в оккупации. Будут любопытные факты из мира кино: «Карнавальная ночь», «Вокзал для двоих», «Любовь и голуби» — вспомним эти и другие всеми любимые фильмы.

Убранство квартиры

Вы приглядитесь к деталям интерьера: антикварная мебель, коллекции уранового стекла и старинного фарфора, награды, подарки от знаменитостей — все осталось на своих местах. Отдельная история — наряды Людмилы Марковны, созданные ею лично: каждый из них заслуживает вашего внимания. А после экскурсии мы предложим вам угоститься любимыми конфетами Людмилы Марковны.

Организационные детали