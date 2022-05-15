Мы исследуем переулки старинного района, где селились ремесленники. Встретим несколько церквей в стиле московского барокко; оценим изразцы мастера Степана Полубеса (расскажу, почему его так прозвали) и отыщем бункер Сталина, маскирующийся под дом.
Спустимся к городским усадьбам разных веков и заглянем во двор Яузской больницы — здесь кстати поговорить о пенициллине и судьбе его создателя.
И конечно, вы со всех сторон полюбуетесь высоткой на Котельнической набережной и получите на ее фоне отличные кадры: издалека, во внутреннем дворе с советским антуражем, в холле и восстановленном кинотеатре «Иллюзион».
В дополнение к фотосессии вас ждут рассказы об истории района: о тех, кто населял этот холм в Средневековье, о жителях дореволюционных усадеб и о советских временах. А еще любопытные факты об архитектурных памятниках и локациях: как рядом с центром Москвы появилась «вшивая горка» и почему она получила такое название; где на улицах Таганки можно отыскать панно из Венеции; какие законы нарушала советская власть при строительстве белоснежной высотки и другие детали.