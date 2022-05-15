Фотоэкскурсия по Таганке: от средневековых храмов до советской высотки

Перенестись сквозь эпохи на тихих улочках и получить живые кадры на память

Для красивых фото
Таганка — район, где уживаются засекреченный бункер, старинные особняки и храмы 15-го века.

По его дорогам скрипели тормоза правительственной «Чайки», в парадной высотки стучали туфельки Улановой, а над кинотеатром «Иллюзион» жила и доставляла хлопоты КГБ Фаина Раневская.

Именно такую атмосферу тёплого советского кино мы воссоздадим на экскурсии, а затвор камеры сохранит ее на ваших снимках.
Фотоэкскурсия по Таганке: от средневековых храмов до советской высотки
Фотоэкскурсия по Таганке: от средневековых храмов до советской высотки
Фотоэкскурсия по Таганке: от средневековых храмов до советской высотки
Фотоэкскурсия по Таганке: от средневековых храмов до советской высотки
Фотоэкскурсия по Таганке: от средневековых храмов до советской высотки
Фотоэкскурсия по Таганке: от средневековых храмов до советской высотки
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Маршрут по Таганскому холму

Мы исследуем переулки старинного района, где селились ремесленники. Встретим несколько церквей в стиле московского барокко; оценим изразцы мастера Степана Полубеса (расскажу, почему его так прозвали) и отыщем бункер Сталина, маскирующийся под дом.
Спустимся к городским усадьбам разных веков и заглянем во двор Яузской больницы — здесь кстати поговорить о пенициллине и судьбе его создателя.
И конечно, вы со всех сторон полюбуетесь высоткой на Котельнической набережной и получите на ее фоне отличные кадры: издалека, во внутреннем дворе с советским антуражем, в холле и восстановленном кинотеатре «Иллюзион».

Сюжеты Таганки

В дополнение к фотосессии вас ждут рассказы об истории района: о тех, кто населял этот холм в Средневековье, о жителях дореволюционных усадеб и о советских временах. А еще любопытные факты об архитектурных памятниках и локациях: как рядом с центром Москвы появилась «вшивая горка» и почему она получила такое название; где на улицах Таганки можно отыскать панно из Венеции; какие законы нарушала советская власть при строительстве белоснежной высотки и другие детали.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой опытный гид-фотограф нашей команды
  • Вы получите около 40 обработанных фото на почту в течение четырех дней после прогулки
  • Также можно провести экскурсию без фотосессии — или фотосессию без экскурсии, стоимость не меняется

Дополнительно:

  • После экскурсии вы можете самостоятельно посетить музей-квартиру Улановой, который находится в высотке. Музей работает в определенные дни, необходимо заранее на сайте забронировать посещение (билет 300 руб.) — мы поможем подобрать подходящее время.
  • Экскурсию можно провести для большего числа человек, доплата составит 1000 руб. /чел.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у метро Таганская
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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