Приглашаем в увлекательное путешествие в компании графа Сэн-Жермена! В жизни — актёр и ведущий, а на экскурсии — алхимик и эксперт по оккультным наукам. Граф проведёт вас по мистическим местам Москвы и расскажет, что такое плазмоиды и биолокация. Вы услышите историю про даму, которая не спала более 50 лет. И поймёте, как отрубленные головы стрельцов влияют на нашу жизнь.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вы дотронетесь до тонкого мира призраков, привидений и фантомов. Почувствуете его притягательную, пугающую и мистическую атмосферу. А ещё вы:

Узнаете, где обитают самые известные московские призраки.

Загадаете желание около магических артефактов.

Примете участие в ночном шабаше.

Узнаете, как перезахоронили останки Гоголя.

Услышите леденящую душу историю расстрельного дома.

И многое другое!

Вы разберётесь, почему место у храма Христа Спасителя издревле называли Чертольем. Посетите район, который занимает первое место в мире по количеству привидений на квадратный метр. А ещё прогуляетесь по Тверскому и Гоголевскому бульварам, Чистым прудам, Проклятому перекрёстку, Ивановской горке, Новодевичьему кладбищу и другим мистическим локациям.

Организационные детали

Это театрализованная автобусная экскурсия с остановками и выходами.