Иммерсивная экскурсия «Привидения и призраки Москвы» с мистическим графом

Найти и увидеть сверхъестественное в столице на групповой автобусной экскурсии

5
1 отзыв
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Приглашаем в увлекательное путешествие в компании графа Сэн-Жермена! В жизни — актёр и ведущий, а на экскурсии — алхимик и эксперт по оккультным наукам. Граф проведёт вас по мистическим местам Москвы и расскажет, что такое плазмоиды и биолокация. Вы услышите историю про даму, которая не спала более 50 лет. И поймёте, как отрубленные головы стрельцов влияют на нашу жизнь.
Иммерсивная экскурсия «Привидения и призраки Москвы» с мистическим графом
Иммерсивная экскурсия «Привидения и призраки Москвы» с мистическим графом
Иммерсивная экскурсия «Привидения и призраки Москвы» с мистическим графом
Иммерсивная экскурсия «Привидения и призраки Москвы» с мистическим графом
Иммерсивная экскурсия «Привидения и призраки Москвы» с мистическим графом
Иммерсивная экскурсия «Привидения и призраки Москвы» с мистическим графом
Ближайшие даты:
14
окт
21
окт
28
окт
4
ноя
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вы дотронетесь до тонкого мира призраков, привидений и фантомов. Почувствуете его притягательную, пугающую и мистическую атмосферу. А ещё вы:

  • Узнаете, где обитают самые известные московские призраки.
  • Загадаете желание около магических артефактов.
  • Примете участие в ночном шабаше.
  • Узнаете, как перезахоронили останки Гоголя.
  • Услышите леденящую душу историю расстрельного дома.
  • И многое другое!

Вы разберётесь, почему место у храма Христа Спасителя издревле называли Чертольем. Посетите район, который занимает первое место в мире по количеству привидений на квадратный метр. А ещё прогуляетесь по Тверскому и Гоголевскому бульварам, Чистым прудам, Проклятому перекрёстку, Ивановской горке, Новодевичьему кладбищу и другим мистическим локациям.

Организационные детали

Это театрализованная автобусная экскурсия с остановками и выходами.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у СТ.М. «Красные Ворота»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.5 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
4 сен 2023
Экскурсия прошла хорошо, экскурсовод хорошо погружает в тему, рассказывает интересно. С точки зрения организации все было также на высоком уровне. Впечатления отличные, рекомендую!

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Для пенсионеров
Необычные
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Летние
Святые места
Монастыри, церкви, храмы
Храм Христа Спасителя
Популярные места
Патриаршие пруды
Чистые пруды
Новодевичье кладбище
Ивановская горка
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Для студентов
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