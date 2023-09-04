Найти и увидеть сверхъестественное в столице на групповой автобусной экскурсии
Приглашаем в увлекательное путешествие в компании графа Сэн-Жермена! В жизни — актёр и ведущий, а на экскурсии — алхимик и эксперт по оккультным наукам. Граф проведёт вас по мистическим местам Москвы и расскажет, что такое плазмоиды и биолокация. Вы услышите историю про даму, которая не спала более 50 лет. И поймёте, как отрубленные головы стрельцов влияют на нашу жизнь.
Ближайшие даты:
14
окт
окт
21
окт
окт
28
окт
окт
4
ноя
ноя
18
ноя
ноя
25
ноя
ноя
2
дек
дек
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Вы дотронетесь до тонкого мира призраков, привидений и фантомов. Почувствуете его притягательную, пугающую и мистическую атмосферу. А ещё вы:
- Узнаете, где обитают самые известные московские призраки.
- Загадаете желание около магических артефактов.
- Примете участие в ночном шабаше.
- Узнаете, как перезахоронили останки Гоголя.
- Услышите леденящую душу историю расстрельного дома.
- И многое другое!
Вы разберётесь, почему место у храма Христа Спасителя издревле называли Чертольем. Посетите район, который занимает первое место в мире по количеству привидений на квадратный метр. А ещё прогуляетесь по Тверскому и Гоголевскому бульварам, Чистым прудам, Проклятому перекрёстку, Ивановской горке, Новодевичьему кладбищу и другим мистическим локациям.
Организационные детали
Это театрализованная автобусная экскурсия с остановками и выходами.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у СТ.М. «Красные Ворота»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.5 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Станислав — ваш гид в Москве
Провёл экскурсии для 130 туристов
Меня зовут Станислав. Я профессиональный гид, краевед, актёр и писатель. Живу в Москве с раннего детства, окончил ТИ им. Щукина. Путешественники, побывавшие на моих экскурсиях, всегда остаются довольными и возвращаются не единожды.
Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алексей
4 сен 2023
Экскурсия прошла хорошо, экскурсовод хорошо погружает в тему, рассказывает интересно. С точки зрения организации все было также на высоком уровне. Впечатления отличные, рекомендую!
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы
Групповые
На автобусе
Мистические
Можно с детьми
Для школьников
Для пенсионеров
Необычные
Вечерние
Летние
Святые места
Монастыри, церкви, храмы
Храм Христа Спасителя
Популярные места
Патриаршие пруды
Чистые пруды
Новодевичье кладбище
Ивановская горка
Экскурсии по Пречистенке
Для студентов
Иммерсивные
Похожие туры из Москвы
Групповая
2.5 часа
Мистическая Москва: необычное в обычном
Погулять по центру и открыть для себя тайны столицы в мини-группе
в районе метро «Кропоткинская»
Завтра
14 окт
16 окт
17 окт
777467₽ за человека
Групповая
4 часа
Незабываемая Москва! Обзорная по столице
Увидеть достопримечательности города и узнать его главные истории на насыщенной автобусной экскурсии
у театра сатиры
Завтра
14 окт
15 окт
16 окт
1 100₽ за человека
Групповая
3.5 часа
Привидения Москвы: автобусная экскурсия с графом Сен-Жерменом
Театрализованное путешествие в мир легенд, старинных преданий и мистических секретов столицы
в районе СТ.М. Маяковская
14 окт
21 окт
28 окт
4 ноя
1 200₽ за человека
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании