Галина проводит ещё 11 экскурсий

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  4. Как строилась Троице-Сергиева лавра

Мир русской православной старины в Сергиевом Посаде

Галина
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Галина – ваш гид
Троице-Сергиева лавра — сердце русского православия и крупнейший в Европе монастырь.

Поездка сюда — это прекрасная возможность отрешиться на один день от суеты, царящей в столице, послушать перезвон колоколов, тающий в воздухе, ощутить прохладу живых ключей, бьющих рядом со стенами лавры, насладиться красотой в камне, созданной руками человека.

А главное — познакомиться с историей обители, которая играла заметную роль в политической жизни Руси.
От 6000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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Как строилась Троице-Сергиева лавра
Как строилась Троице-Сергиева лавра

Что вас ожидает

Улицы Сергиева Посада — хранители истории
Вам предстоит неспешная прогулка по улочкам Сергиева Посада, застроенным сонными купеческими особняками и самой лавре. Мы будем говорить о русском зодчестве, каждая эпоха которого запечатлена в разноликих, непохожих один на другой храмах и башнях. О том, как они складывались в единый ансамбль, сказочный город, от вида которого невольно захватывает дух. О людях, выходивших не из князей и дворян, но становившихся наставниками и вдохновителями нации, чей свет и по сей день ощущается в стенах одного из самых красивых и самых сильных русских монастырей.

Красавица Троице-Сергиева лавра
Я расскажу вам о том, что было на холме Маковец до того, как на него пришел Сергий Радонежский, о людях, которые строили церкви, писали иконы, отливали колокола Троице-Сергиевой лавры. О жизни обители в наши дни и о ее прошлом, когда у неприступных стен и в их пределах решалась судьба нашего народа, а также о том, почему она отличается от других русских монастырей. Вы прогуляетесь по окрестным холмам и узнаете, где находится Пятницкий колодец, как возник родник Святого Саввы, чем знаменит Гефсиманский Скит. Услышите про древние сказания земли Радонежской, а также узнаете, почему Сергиев Посад называют «русской игрушечной столицей» и где в этом городе лучше всего пообедать.

Организационные детали

Экскурсия начинается уже в Сергиевом Посаде, куда вы добираетесь самостоятельно.

Как строилась Троице-Сергиева лавра
Как строилась Троице-Сергиева лавра
Как строилась Троице-Сергиева лавра
Как строилась Троице-Сергиева лавра
Как строилась Троице-Сергиева лавра
Как строилась Троице-Сергиева лавра

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Галина
Галина
Я — автор сценариев квестов и пешеходных экскурсий по Москве. Прошагала, прочитала, пробегала и прокаталась на лыжах, велосипеде и роликах по всем столичным паркам, проспектам, улицам и переулкам. Не устаю удивляться тому, какой разной может быть Москва. Деловая и собранная, нарядная и парадная, по-домашнему уютная, с иголочки элегантная, а порой даже мистическая и загадочная. Мои экскурсии — это взгляд на современность через призму прошлого. Попытка разгадать загадки и ответить на вопросы.
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