11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Феномен смеха от А до Я

Мы пройдем от Библиотеки имени Ленина до конца Арбата и посмотрим на историю столицы с необычного ракурса. Давно минувшие дни перестанут быть для вас параграфами учебников и столбцами дат, вы разглядите в бронзовых памятниках живых людей и поймете, чем они жили, о чем мечтали и над чем смеялись. Я расскажу, почему не существует ни одной известной культуры, в которой бы отсутствовал феномен смеха. А также поделюсь моментами истории, когда юмор из досужего развлечения становился настоящим оружием!

Самый смешной маршрут столицы

Частушки и поговорки, басни и исторические анекдоты, карикатуры и фельетоны, архитектурные шутки, которые встретятся на прогулке, удивят и позабавят вас. Мы пройдем мимо «вставной челюсти Москвы», а у еще одной скрытой достопримечательности я объясню, почему Мельников построил дом без углов. Вы узнаете, что делают на Кудыкиной горе, кто такие «плевальщики», что такое «конь на приколе» и зачем орать на всю Ивановскую.