Московский Кремль — сердце России, самый главный историко-архитектурный памятник столицы ⭐️, её символ и визитная карточка. В великолепном архитектурном ансамбле отражена история 📖 нашего государства, сила и мощь духовного наследия, красота и богатство культурных традиций. Разве можно быть в Москве и не посетить главную ее достопримечательность? Конечно, нет! Записывайтесь на экскурсию ⛳ в Кремль прямо сейчас и не упускайте возможность узнать все самое важное и интересное о Москве.

Во время нашей экскурсии 🧭 по территории Московского Кремля Вы:

Узнаете историю главного храма Русской православной церкви — Успенского собора. Именно в нем происходили все самые важные церемонии и не раз принимались определяющие решения в истории Российского государства. Здесь венчались на царство и короновались императоры, избирались митрополиты и патриархи.

Услышите увлекательный рассказ о шедеврах литейного искусства — Царь-пушка и Царь-колокол, узнаете почему образец русского оружейного мастерства так ни разу и не выстрелил, а великолепный колокол длительное время пролежал в земляной яме.

Узнаете какую роль Петр I отводил зданию Арсенала и как по его задумке должен был выглядеть музей 🖼 русской боевой славы

Перед экскурсией по Кремлю вас ждет дополнительный бонус - экскурсия по историческому центру Москвы - Красной площади и Александровскому саду

Красная площадь — символ Москвы, являясь отражением всей России, она хранит в себе историю нашего государства. Победы, поражения, перевороты — все это непременно отражалось на главной площади России. Ее современный облик пропитан любовью и трепетом всех поколений.

Во время экскурсии по историческому центру Вы узнаете о истории создания Красной площади, появлении знаменитых Кремлевских стен, полюбуетесь архитектурой Исторического музея, здания ГУМа и храмами, расположившимися на главной площади страны. Также Вы погуляете по Александровскому саду, познакомитесь с историей парка, увидите Пост №1 (Вечный огонь), познакомитесь с памятниками, которые расположились в парке 🌳 по историческому центру закончится у памятника Александру I, после чего мы отправимся в самое сердце Москвы - Кремль.