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Московский Кремль + Красная площадь

4.5
41 отзыв
ЛюбимыйГород
ЛюбимыйГород – Гид из Москвы
Красоту московского Кремля можно оценить самостоятельно, но лучше узнать историю 📖 важнейшего исторического комплекса России с экскурсоводом.

С помощью гида вы узнаете о прошлом крепости, Успенского собора и других сооружений президентской резиденции.
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  • 👥Групповая
  • 🖼Музеи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 2 200 ₽ за человека

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Московский Кремль + Красная площадь
Московский Кремль + Красная площадь

Что вы увидите

  • Кремль
  • Успенский, Архангельский, Благовещенский соборы
  • Царь-пушка
  • Царь-колокол
  • Соборная площадь
  • главная елка страны.
Московский Кремль — сердце России, самый главный историко-архитектурный памятник столицы ⭐️, её символ и визитная карточка. В великолепном архитектурном ансамбле отражена история 📖 нашего государства, сила и мощь духовного наследия, красота и богатство культурных традиций. Разве можно быть в Москве и не посетить главную ее достопримечательность? Конечно, нет! Записывайтесь на экскурсию ⛳ в Кремль прямо сейчас и не упускайте возможность узнать все самое важное и интересное о Москве.

Во время нашей экскурсии 🧭 по территории Московского Кремля Вы:

  • Узнаете историю главного храма Русской православной церкви — Успенского собора. Именно в нем происходили все самые важные церемонии и не раз принимались определяющие решения в истории Российского государства. Здесь венчались на царство и короновались императоры, избирались митрополиты и патриархи.
  • Услышите увлекательный рассказ о шедеврах литейного искусства — Царь-пушка и Царь-колокол, узнаете почему образец русского оружейного мастерства так ни разу и не выстрелил, а великолепный колокол длительное время пролежал в земляной яме.
  • Узнаете какую роль Петр I отводил зданию Арсенала и как по его задумке должен был выглядеть музей 🖼 русской боевой славы
Перед экскурсией по Кремлю вас ждет дополнительный бонус - экскурсия по историческому центру Москвы - Красной площади и Александровскому саду
Красная площадь — символ Москвы, являясь отражением всей России, она хранит в себе историю нашего государства. Победы, поражения, перевороты — все это непременно отражалось на главной площади России. Ее современный облик пропитан любовью и трепетом всех поколений.
Во время экскурсии по историческому центру Вы узнаете о истории создания Красной площади, появлении знаменитых Кремлевских стен, полюбуетесь архитектурой Исторического музея, здания ГУМа и храмами, расположившимися на главной площади страны. Также Вы погуляете по Александровскому саду, познакомитесь с историей парка, увидите Пост №1 (Вечный огонь), познакомитесь с памятниками, которые расположились в парке 🌳 по историческому центру закончится у памятника Александру I, после чего мы отправимся в самое сердце Москвы - Кремль.
Что входит
  • услуги аккредитованного гида-экскурсовода
  • входные билеты в музей
  • экскурсия по историческому центру (Красная площадь и Александровский сад)
Что не входит
  • личные расходы
Начало
🚩 памятник Жукову на Манежной площади
Место завершения
🏁 Александровский сад
Московский Кремль + Красная площадь
Московский Кремль + Красная площадь
Московский Кремль + Красная площадь
Московский Кремль + Красная площадь

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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ЛюбимыйГород
ЛюбимыйГород
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41 отзыв оставили туристы

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