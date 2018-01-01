В Москве дух истории 📖 ощущается почти физически, ведь здесь практически на каждом углу происходили удивительные и значимые для нашей страны события. Но что же посмотреть в первую очередь? Наша экскурсия ⛳ избавит вас от необходимости выбора: наш высококлассный экскурсовод проведёт вас по всем главным местам города и обогатит ваши знания 🎓 о Москве.

Программа

В ходе экскурсии 🧭 вы побываете в самых популярных и значимых туристических точках Москвы.

Наша экскурсия охватывает разные архитектурные направления и этапы развития города. Вы увидите, как на протяжении веков менялся облик нашей столицы ⭐️ гид расскажет вам столько интересных фактов обо всех главных памятных местах Москвы, сколько нет ни в одном путеводителе или учебнике истории!

Маршрут

(в каждом из этих мест мы сделаем остановку и выйдем из автобуса чтобы всё рассмотреть получше)

Красная площадь — самое сердце города. Здесь вы увидите самые широко известные архитектурные памятники, ставшие символами нашей страны и узнаваемые по всему миру. (в период с 4 по 9 мая 2018 года - Красная площадь закрыта для осмотра в связи с подготовкой к празднику Победы)

Манежная площадь — в этом месте находятся самые популярные и старейшие торговые центры, здание бывшей гостиницы “Москва”, а также Государственный исторический музей 🖼. Общее великолепие площадного ансамбля дополняет сказочный фонтанный комплекс.

Софийская и Берсеневская набережные — с берега Москвы-реки открываются лучшие панорамные виды на храм Христа Спасителя и Кремль. Это один из самых популярных у живописцев пейзажей Москвы, и здесь вы сами наверняка почерпнёте немало вдохновения.

Воробьёвы горы ⛰️ — пожалуй, самая эклектичная остановка в нашей экскурсии. Вы увидите спортивные объекты, здание МГУ — одного из самых первых университетов России, — Новодевичий монастырь и храм Живоначальной Троицы и деловой центр “Москва-сити”. И конечно же, вашему взору откроется вся столица, лежащая перед вами как на ладони.

Мосфильмовская улица — сюда приходят прикоснуться к магии кино 🎥 и вспомнить классику советского кинематографа.

Поклонная гора — говоря об истории Москвы и России невозможно обойти стороной её полные горечи страницы — Мировые войны. В этом месте царит особая атмосфера тихой торжественности и грозного величия.

Организационные детали

Сбор на экскурсию начинается за 15 минут до отъезда. Пожалуйста, убедитесь, что сможете быть на месте встречи в это время.

При посадке в автобус необходимо предъявить ваучер или номер заказа. При оформлении брони на сайте можно оплатить экскурсию уже в салоне.

Дополнительные расходы: питание не входит в стоимость экскурсии.

Льготные цены на билеты 🎫 действительны для экскурсантов младше 18 лет, участников боевых действий, студентов, пенсионеров и инвалидов I-II групп. Необходимо предоставить документ, подтверждающий льготный статус участника экскурсии.

Для туристических групп от 10 человек предоплата является!обязательной!

Если вы выбрали оплату на месте - прибудьте к точке сбора за 30 минут до начала экскурсии. В противном случае ваша бронь будет перенесена на ближайший рейс.

Место начала экскурсии: пр-д Воскресенские Ворота, вход на Красную площадь