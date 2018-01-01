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Обзорная автобусная экскурсия по Москве (3 часа)

4.5
1953 отзыва
Лауда Т.
Лауда Т. – Гид из Москвы
Вы отправитесь на знакомство со столицей ⭐️ нашей родины – Москвой.

Один из древнейших городов Европы гармонично сочетает в себе прекрасно сохранившиеся церкви и храмы с современными небоскребами.

Вы увидите главные достопримечательности 🏛️ города: Красную площадь, Воробьёвы горы ⛰️, Софийскую набережную, легендарную Мосфильмовскую улицу и другие не менее значимые места.

Профессиональный экскурсовод расскажет интересные детали и обогатит ваши знания 🎓 о Москве.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🏛История и архитектура
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 45 человек

  • 700 ₽ за человека

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Обзорная автобусная экскурсия по Москве (3 часа)
Обзорная автобусная экскурсия по Москве (3 часа)

Что вы увидите

  • Манежная площадь
  • Софийская и Берсеневская набережные
  • Воробьёвы горы
  • Мосфильмовская улица
  • Поклонная гора
В Москве дух истории 📖 ощущается почти физически, ведь здесь практически на каждом углу происходили удивительные и значимые для нашей страны события. Но что же посмотреть в первую очередь? Наша экскурсия ⛳ избавит вас от необходимости выбора: наш высококлассный экскурсовод проведёт вас по всем главным местам города и обогатит ваши знания 🎓 о Москве.
Программа
  • В ходе экскурсии 🧭 вы побываете в самых популярных и значимых туристических точках Москвы.
  • Наша экскурсия охватывает разные архитектурные направления и этапы развития города. Вы увидите, как на протяжении веков менялся облик нашей столицы ⭐️ гид расскажет вам столько интересных фактов обо всех главных памятных местах Москвы, сколько нет ни в одном путеводителе или учебнике истории!
Маршрут
(в каждом из этих мест мы сделаем остановку и выйдем из автобуса чтобы всё рассмотреть получше)
  • Красная площадь — самое сердце города. Здесь вы увидите самые широко известные архитектурные памятники, ставшие символами нашей страны и узнаваемые по всему миру. (в период с 4 по 9 мая 2018 года - Красная площадь закрыта для осмотра в связи с подготовкой к празднику Победы)
  • Манежная площадь — в этом месте находятся самые популярные и старейшие торговые центры, здание бывшей гостиницы “Москва”, а также Государственный исторический музей 🖼. Общее великолепие площадного ансамбля дополняет сказочный фонтанный комплекс.
  • Софийская и Берсеневская набережные — с берега Москвы-реки открываются лучшие панорамные виды на храм Христа Спасителя и Кремль. Это один из самых популярных у живописцев пейзажей Москвы, и здесь вы сами наверняка почерпнёте немало вдохновения.
  • Воробьёвы горы ⛰️ — пожалуй, самая эклектичная остановка в нашей экскурсии. Вы увидите спортивные объекты, здание МГУ — одного из самых первых университетов России, — Новодевичий монастырь и храм Живоначальной Троицы и деловой центр “Москва-сити”. И конечно же, вашему взору откроется вся столица, лежащая перед вами как на ладони.
  • Мосфильмовская улица — сюда приходят прикоснуться к магии кино 🎥 и вспомнить классику советского кинематографа.
  • Поклонная гора — говоря об истории Москвы и России невозможно обойти стороной её полные горечи страницы — Мировые войны. В этом месте царит особая атмосфера тихой торжественности и грозного величия.
Организационные детали
  • Сбор на экскурсию начинается за 15 минут до отъезда. Пожалуйста, убедитесь, что сможете быть на месте встречи в это время.
  • При посадке в автобус необходимо предъявить ваучер или номер заказа. При оформлении брони на сайте можно оплатить экскурсию уже в салоне.
  • Дополнительные расходы: питание не входит в стоимость экскурсии.
  • Льготные цены на билеты 🎫 действительны для экскурсантов младше 18 лет, участников боевых действий, студентов, пенсионеров и инвалидов I-II групп. Необходимо предоставить документ, подтверждающий льготный статус участника экскурсии.
Для туристических групп от 10 человек предоплата является!обязательной!
Если вы выбрали оплату на месте - прибудьте к точке сбора за 30 минут до начала экскурсии. В противном случае ваша бронь будет перенесена на ближайший рейс.
Место начала экскурсии: пр-д Воскресенские Ворота, вход на Красную площадь
Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Экскурсия
Что не входит
  • Личные расходы
  • Питание.
Начало
🚩 пр-д Воскресенские Ворота, вход на Красную площадь
Место завершения
🏁 Красная площадь
Обзорная автобусная экскурсия по Москве (3 часа)
Обзорная автобусная экскурсия по Москве (3 часа)
Обзорная автобусная экскурсия по Москве (3 часа)
Обзорная автобусная экскурсия по Москве (3 часа)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 45 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Лауда Т.
Лауда Т.
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1953 отзыва оставили туристы

Лауда Т. проводит ещё 2 экскурсии

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