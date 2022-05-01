Что вас ожидает

Москва древняя и современная с воды

Вы отправитесь в мини-круиз на теплоходе «Москва» — такие судна курсируют по этому маршруту еще с советских времен. Можно удобно устроиться на закрытой или открытой палубе и любоваться достопримечательностями Москвы. С борта вы увидите памятники истории и архитектуры, например, стеклянные небоскребы Сити и сталинские высотки; утопающие в зелени Воробьевы горы и Парк Горького; Новодевичий монастырь, Кремль и красочный Собор Василия Блаженного.

Маршрут прогулки

Причал «Международная выставка» — Дом правительства — Гостиница Украина — Киевская площадь — Новодевичий монастырь — МГУ — Стадион «Лужники» — Воробьевы горы — Парк Горького — Крымский мост — Парк искусств «Музеон» — Памятник Петру Первому — Храм Христа Спасителя — Театр эстрады — Московский Кремль — Собор Василия Блаженного — Парк «Зарядье» — Парящий мост — Причал «Устьинский мост»

Организационные детали

При бронировании вы можете выбрать билет с ланчем или без ланча (меню — пицца Маргарита или Пепперони; напиток на выбор — чай/сок/вода).

Как проходит прогулка