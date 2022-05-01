Прогулка на теплоходе «From Capital To Capital» от Москва-Сити до парка Зарядье

За 1,5 часа проплыть из будущего в прошлое столицы

Групповая
Приглашаем вас на ежедневную речную прогулку по центральной линии Москвы-реки! На двухпалубном теплоходе «Москва», где с комфортом могут разместиться до 150 человек, вы отдохнете от суеты города, проплывете от Воробьевых гор и башен Москва-Сити до Зарядья и Кремля.

На борту есть аудиосистема, ресторан и другие необходимые удобства.
Прогулка на теплоходе «From Capital To Capital» от Москва-Сити до парка Зарядье
Прогулка на теплоходе «From Capital To Capital» от Москва-Сити до парка Зарядье
Прогулка на теплоходе «From Capital To Capital» от Москва-Сити до парка Зарядье
Прогулка на теплоходе «From Capital To Capital» от Москва-Сити до парка Зарядье
Прогулка на теплоходе «From Capital To Capital» от Москва-Сити до парка Зарядье
Прогулка на теплоходе «From Capital To Capital» от Москва-Сити до парка Зарядье
Прогулка на теплоходе «From Capital To Capital» от Москва-Сити до парка Зарядье
Прогулка на теплоходе «From Capital To Capital» от Москва-Сити до парка Зарядье
Прогулка на теплоходе «From Capital To Capital» от Москва-Сити до парка Зарядье
Прогулка на теплоходе «From Capital To Capital» от Москва-Сити до парка Зарядье
Прогулка на теплоходе «From Capital To Capital» от Москва-Сити до парка Зарядье
Прогулка на теплоходе «From Capital To Capital» от Москва-Сити до парка Зарядье
Прогулка на теплоходе «From Capital To Capital» от Москва-Сити до парка Зарядье
Прогулка на теплоходе «From Capital To Capital» от Москва-Сити до парка Зарядье
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Москва древняя и современная с воды

Вы отправитесь в мини-круиз на теплоходе «Москва» — такие судна курсируют по этому маршруту еще с советских времен. Можно удобно устроиться на закрытой или открытой палубе и любоваться достопримечательностями Москвы. С борта вы увидите памятники истории и архитектуры, например, стеклянные небоскребы Сити и сталинские высотки; утопающие в зелени Воробьевы горы и Парк Горького; Новодевичий монастырь, Кремль и красочный Собор Василия Блаженного.

Маршрут прогулки

Причал «Международная выставка» — Дом правительства — Гостиница Украина — Киевская площадь — Новодевичий монастырь — МГУ — Стадион «Лужники» — Воробьевы горы — Парк Горького — Крымский мост — Парк искусств «Музеон» — Памятник Петру Первому — Храм Христа Спасителя — Театр эстрады — Московский Кремль — Собор Василия Блаженного — Парк «Зарядье» — Парящий мост — Причал «Устьинский мост»

Организационные детали

При бронировании вы можете выбрать билет с ланчем или без ланча (меню — пицца Маргарита или Пепперони; напиток на выбор — чай/сок/вода).

Как проходит прогулка

  • На теплоходе «Москва» вместимостью до 150 человек. На борту есть аудиосистема, уборная, кафе-бар и ресторан.
  • Сопровождение гида не предполагается

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на причале «Международная выставка»
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 100% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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