Об экскурсииМаршрут: причал «Патриарший мост» (у храма Христа Спасителя) → парк Горького → Кремль → парк «Зарядье» → «Патриарший мост». Неспешная прогулка по водной глади позволит вам отдохнуть от суеты, насладиться спокойствием и умиротворением, зарядиться положительной энергией и получить отличное настроение на весь день. Это идеальный вариант для гостей города, которые хотят совершить первое знакомство с Москвой, влюбленных пар и всех тех, кто неравнодушен к водной стихии и невероятным видам мегаполиса. Важные деталиПродолжительность: 1 часВ меню ресторана: Горячее (пицца, хот-доги, бургер, наггетсы, колбаски на гриле, картофель фри);Салаты (фруктовый/ из овощей);Чипсы и снеки;Вода и прохладительные напитки (сок, коктейли, лимонад, квас);Пиво;Кофе/чай;Десерты (мороженое и чизкейк). Обратите внимание, что питание оплачивается дополнительно.