Речная обзорная прогулка с гидом от причала «Патриарший мост»

Даже если времени у вас не так много, наша прогулка станет отличным способом отключиться от суеты...

4.5
12 отзывов
Даже если времени у вас не так много, наша прогулка станет отличным способом отключиться от суеты столицы и увидеть ее с другого ракурса.

На круизе по Москве-реке вы полюбуетесь достопримечательностями исторического центра и зелеными набережными мегаполиса, а затем вернетесь на причал «Патриарший мост».
Речная обзорная прогулка с гидом от причала «Патриарший мост»
Речная обзорная прогулка с гидом от причала «Патриарший мост»
Речная обзорная прогулка с гидом от причала «Патриарший мост»
Речная обзорная прогулка с гидом от причала «Патриарший мост»
Речная обзорная прогулка с гидом от причала «Патриарший мост»
Речная обзорная прогулка с гидом от причала «Патриарший мост»
Речная обзорная прогулка с гидом от причала «Патриарший мост»

Что вы увидите 🤩

  • Москва-река
  • Патриарший мост
  • Храм Христа Спасителя
  • Парк Горького
  • Кремль
Об экскурсииМаршрут: причал «Патриарший мост» (у храма Христа Спасителя) → парк Горького → Кремль → парк «Зарядье» → «Патриарший мост». Неспешная прогулка по водной глади позволит вам отдохнуть от суеты, насладиться спокойствием и умиротворением, зарядиться положительной энергией и получить отличное настроение на весь день. Это идеальный вариант для гостей города, которые хотят совершить первое знакомство с Москвой, влюбленных пар и всех тех, кто неравнодушен к водной стихии и невероятным видам мегаполиса. Важные деталиПродолжительность: 1 часВ меню ресторана: Горячее (пицца, хот-доги, бургер, наггетсы, колбаски на гриле, картофель фри);Салаты (фруктовый/ из овощей);Чипсы и снеки;Вода и прохладительные напитки (сок, коктейли, лимонад, квас);Пиво;Кофе/чай;Десерты (мороженое и чизкейк). Обратите внимание, что питание оплачивается дополнительно.
🚩 Начало и место завершения: Причал «Патриарший мост»
 Что входит
  • Прогулка по маршруту.
 Что не входит
  • Питание.
Время проведения: Ежедневно, дважды в час с 11:00 до 18:00
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Дарим О.
Дарим О.
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