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В гостях у Ивана Грозного. Сергиев Посад - Александров ( из Москвы)

4.8
6 отзывов
Кругозор
Кругозор – Гид из Москвы
Дорога до Сергиева Посада и Александрова будет проходить по живописной трассе «Холмогоры», любуясь сменяющимися пейзажами за окном, вы сначала доедете до Троице-Сергиевой Лавры.

А потом оправитесь в Александров — город 🏙️, в котором располагалась раньше резиденции Ивана Грозного.

Если вы будете не против, то в конце экскурсии 🧭 вас будет ждать обед «Царский пир» с театрализованным представлением.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🧘На выходные
  • ☀️Однодневная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 14 часов
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • 3 117 ₽ за человека

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В гостях у Ивана Грозного. Сергиев Посад - Александров ( из Москвы)
В гостях у Ивана Грозного. Сергиев Посад - Александров ( из Москвы)

Что вы увидите

  • Трасса «Холмогоры»
  • Троице-Сергиева Лавра
  • Резиденция Ивана Грозного
  • Александровская Слобода
Путешествие из Москвы по трассе «Холмогоры» - одно из самых запоминающихся. Холмы сменяются дремучими еловыми лесами, поля, усыпанные то там, то тут деревеньками, подают свой колокольный голос, окликая проезжающих. Эта дорога ведет до самого Архангельска, но уже недалеко от Москвы много интересных мест, куда невозможно не заглянуть.
Холмогоры» приведут нас в знаменитую на весь мир обитель, охраняемую ЮНЕСКО как объект всемирного наследия, – Троице-Сергиеву Лавру – крупнейший мужской монастырь России и один из двух в нашей стране, имеющих статус Лавры. Троице-Сергиева Лавра – жемчужина православных святынь России, ее духовный центр и один из самых красивых 🤩 монастырей на земле!
Следующая остановка в путешествии по «Холмогорам» - старинный город 🏙️ Александров, который завораживает и приводит в мистический трепет прекрасно сохранившимися древними строениями, где подчас творились великие, а иногда и страшные вещи. Ведь именно здесь была резиденция Ивана Грозного, который на протяжении 17 лет вершил отсюда свой суд и управлял судьбами людей. Музей-заповедник Александровская слобода - редчайший дворцово-храмовый комплекс Александровского Кремля, прекрасно сохранившийся до наших дней и отлично отреставрированный. Компактный, очень красивый дворец переносит во времена одиозного государя. Обстановка всех помещений - от домовой церкви и тронного зала до опочивальни - искусно реконструированы, и кажется, тень грозного царя незримо витает здесь до сих пор.
Что входит
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание автобусом (иномарка)
  • Услуги гида
  • Экскурсионная программа
Что не входит
  • Обед «Царская трапеза» — 690 рублей (при покупке тура)
  • Подъем на колокольню — 300 рублей
Начало и место завершения
🚩 ст. м. Алексеевская.
В гостях у Ивана Грозного. Сергиев Посад - Александров ( из Москвы)
В гостях у Ивана Грозного. Сергиев Посад - Александров ( из Москвы)
В гостях у Ивана Грозного. Сергиев Посад - Александров ( из Москвы)
В гостях у Ивана Грозного. Сергиев Посад - Александров ( из Москвы)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Кругозор
Кругозор
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6 отзывов оставили туристы

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