Путешествие из Москвы по трассе «Холмогоры» - одно из самых запоминающихся. Холмы сменяются дремучими еловыми лесами, поля, усыпанные то там, то тут деревеньками, подают свой колокольный голос, окликая проезжающих. Эта дорога ведет до самого Архангельска, но уже недалеко от Москвы много интересных мест, куда невозможно не заглянуть.

Холмогоры» приведут нас в знаменитую на весь мир обитель, охраняемую ЮНЕСКО как объект всемирного наследия, – Троице-Сергиеву Лавру – крупнейший мужской монастырь России и один из двух в нашей стране, имеющих статус Лавры. Троице-Сергиева Лавра – жемчужина православных святынь России, ее духовный центр и один из самых красивых 🤩 монастырей на земле!

Следующая остановка в путешествии по «Холмогорам» - старинный город 🏙️ Александров, который завораживает и приводит в мистический трепет прекрасно сохранившимися древними строениями, где подчас творились великие, а иногда и страшные вещи. Ведь именно здесь была резиденция Ивана Грозного, который на протяжении 17 лет вершил отсюда свой суд и управлял судьбами людей. Музей-заповедник Александровская слобода - редчайший дворцово-храмовый комплекс Александровского Кремля, прекрасно сохранившийся до наших дней и отлично отреставрированный. Компактный, очень красивый дворец переносит во времена одиозного государя. Обстановка всех помещений - от домовой церкви и тронного зала до опочивальни - искусно реконструированы, и кажется, тень грозного царя незримо витает здесь до сих пор.