Тысячелетняя историяГородец — самый древний город 🏙️ в Нижегородской области. Основанный ещё в XII веке, был самым крупным городом древней Руси. Сожженый дотла в XIV веке, город смог возродиться только через два столетия, став впоследствии центром старообрядчества.

Полтора часа — и вы в этом маленьком и интересном городке.

Памятники древностиИз местных исторических достопримечательностей 🏛️ стоит осмотреть подлинные древнерусские валы XII века, с которых открывается вид на Волгу, а в оставшееся время погулять, разглядывая многочисленные сохранившиеся домики с фирменной глухой городецкой резьбой. «Глухая» — то есть без прорезей, когда рисунок выступает рельефом на деревянной доске. Мы прогуляемся и по древней части города, и по купеческой части. Заедем в Федоровский монастырь, где по преданиям, умер Александр Невский. Самобытные сувенирыОбязательно надо попробовать и увезти с собой знаменитые городецкие пряники, которые выпекались здесь когда-то в неимоверном количестве и самых разных сортов. Так же увидите замечательную самобытную городецкую роспись — которой славится Городец. Полюбуетесь замечательным видом на Волгу с откоса. И обязательно посетим музейный квартал, где можно увидеть много интересного. Важная информация:Для вашего же комфорта, на время экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде.