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Городец — город пряников, резьбы и росписи

Татьяна А.
Татьяна А. – Гид из Нижнего Новгорода
Познавательная экскурсия ⛳ по древнему «городу мастеров» — Городцу.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 9 500 ₽ за экскурсию

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Городец — город пряников, резьбы и росписи
Городец — город пряников, резьбы и росписи

Что вы увидите

  • Древнерусские валы XII века
  • Музей самоваров
  • Музей графини Паниной
  • Музей добра
  • Музей пряника
  • Исторический музей
  • Музей «Городец на Волге»
  • Федоровский монастырь
Тысячелетняя историяГородец — самый древний город 🏙️ в Нижегородской области. Основанный ещё в XII веке, был самым крупным городом древней Руси. Сожженый дотла в XIV веке, город смог возродиться только через два столетия, став впоследствии центром старообрядчества.
Полтора часа — и вы в этом маленьком и интересном городке.
Памятники древностиИз местных исторических достопримечательностей 🏛️ стоит осмотреть подлинные древнерусские валы XII века, с которых открывается вид на Волгу, а в оставшееся время погулять, разглядывая многочисленные сохранившиеся домики с фирменной глухой городецкой резьбой. «Глухая» — то есть без прорезей, когда рисунок выступает рельефом на деревянной доске. Мы прогуляемся и по древней части города, и по купеческой части. Заедем в Федоровский монастырь, где по преданиям, умер Александр Невский. Самобытные сувенирыОбязательно надо попробовать и увезти с собой знаменитые городецкие пряники, которые выпекались здесь когда-то в неимоверном количестве и самых разных сортов. Так же увидите замечательную самобытную городецкую роспись — которой славится Городец. Полюбуетесь замечательным видом на Волгу с откоса. И обязательно посетим музейный квартал, где можно увидеть много интересного. Важная информация:Для вашего же комфорта, на время экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Что входит
  • Услуги гида
  • Аренда автомобиля.
Что не входит
  • Посещение музеев
  • Личные расходы (обед, вода, сувениры и пр. )
Начало и место завершения
🚩 пл. Ленина, Нижний Новгород
Городец — город пряников, резьбы и росписи
Городец — город пряников, резьбы и росписи
Городец — город пряников, резьбы и росписи
Городец — город пряников, резьбы и росписи

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Татьяна А.
Татьяна А.
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