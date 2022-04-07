Керженский заповедник

Смешанная: автобусная и пешеходная, эко-экскурсия

Групповая
Смешанная: автобусная и пешеходная, эко-экскурсия.

Рекомендуем надевать удобную обувь и одежду для прогулок на природе.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.

17:00 – ориентировочное прибытие в Нижний Новгород.
Керженский заповедник
Керженский заповедник
Керженский заповедник
Керженский заповедник

Что вас ожидает 🤩

  • Керженский государственный природный биосферный заповедник
  • Пойма Керженца
  • Вишенское болото
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Хотите увидеть место, где таежные леса Южного Заволжья смыкаются с равнинами Центральной России? Эта территория и есть знаменитый Керженский заповедник. Здесь проживают животные, птицы, растения достаточно редких пород, многие из которых находятся под охраной. Это русская выхухоль, скопа, черный аист, сапсан, змееяд, пыльцоголовник красный. А кроме них, заповедник населяют и другие представители флоры и фауны, которых сегодня нечасто встретишь в России.

У вас есть возможность своими глазами увидеть заповедную красоту керженских мест, включая и известные на всю страну торфяники – они уже давно считаются символом заповедника. Если вам повезет, вы увидите даже дикого северного оленя – некогда эти животные встречались тут не менее часто, чем в тундре. Экскурсия в Керженский заповедник позволит вам по-новому взглянуть на природу Нижегородчины.

Программа

  • Экскурсия в природу «Пойма Керженца». Экскурсия знакомит с разнообразием природных комплексов поймы Керженца, основными породами произрастающих здесь деревьев и связанными с ними растениями и животными. Также Вы узнаете интересные факты об обитателях Керженца и пойменных озер, о роли заповедника в их сохранении и восстановлении. Тропа оборудована деревянным настилом, понтонными мостами и стендами с информацией.
  • Экскурсия в природу «Вишенское болото». Экскурсия знакомит с разнообразием болот заповедника и их ролью в природе. Особое внимание уделено типичным болотным растениям. Тропа оборудована деревянным настилом и стендами с информацией. Доступна для посещения только в бесснежный период.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Обед (рекомендуется взять с собой сухой паёк и бутерброды, а вода и чай предоставляются бесплатно)
Когда и сколько длится
Когда: Воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Воскресенье в 08:00

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