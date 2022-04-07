Хотите увидеть место, где таежные леса Южного Заволжья смыкаются с равнинами Центральной России? Эта территория и есть знаменитый Керженский заповедник. Здесь проживают животные, птицы, растения достаточно редких пород, многие из которых находятся под охраной. Это русская выхухоль, скопа, черный аист, сапсан, змееяд, пыльцоголовник красный. А кроме них, заповедник населяют и другие представители флоры и фауны, которых сегодня нечасто встретишь в России.

У вас есть возможность своими глазами увидеть заповедную красоту керженских мест, включая и известные на всю страну торфяники – они уже давно считаются символом заповедника. Если вам повезет, вы увидите даже дикого северного оленя – некогда эти животные встречались тут не менее часто, чем в тундре. Экскурсия в Керженский заповедник позволит вам по-новому взглянуть на природу Нижегородчины.