1 отзыв оставили туристы

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Из Пскова — в дивный Себеж и усадьбу Ореховно

За один день исследовать старинный город у двух озер и сказочный ландшафтный парк

5
1 отзыв
Юлия
Юлия – экскурсионное агентство из Пскова
Это путешествие на юго-запад Псковской области откроет перед вами сразу два сокровища края — приграничный городок Себеж, сохранивший дух Великого княжества Литовского, и приусадебный парк 🌳, созданный руками легенды ландшафтного дизайна.

Средневековые сооружения и тенистые аллеи, европейские улочки и французская оранжерея — приготовьтесь восхищаться!
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 1 800 ₽ за человека

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Из Пскова — в дивный Себеж и усадьбу Ореховно
Из Пскова — в дивный Себеж и усадьбу Ореховно

Что вас ожидает

Себеж — сказка среди озёр
Из Пскова мы перенесемся в атмосферный уголок спокойствия, красоты и европейского духа. Вы полюбуетесь пейзажами Сабежа, который уютно устроился на узкой полосе суши меж двух живописных озер — Себежского и Ороно. Узнаете, почему городок называют Венецией, и проследите его историю 📖 — со времен, когда Себеж был частью Великого княжества Литовского и Польши до наших дней. Мы рассмотрим сохранившиеся средневековые архитектурные памятники: Замковую гору и Петров вал, святой источник у деревянной Казанской часовни и курган Дружбы. А с колокольни Рождественской церкви вам откроется завораживающая панорама Себежа и его окрестностей.

Ландшафтный чудо-парк в Ореховно
Следом вы окажетесь в удивительном приусадебном парке 🌳 Ореховно, который принадлежит ландшафтному архитектору Александра Гривко, обладателю самой значимой садовой премии European Garden Award. Мы обсудим, как 5 гектаров земли в руках мастера и художника превратились в цветущий сад. В центре Ореховно вы рассмотрите миниатюрный замок 🏰 в англо-нормандском стиле и окружающий его дивный парк с изящными фонтанами, клумбами, романтичными аллеями и загадочными тропками, беседками и гротами. А отдельный вздох восхищения вызовет прекрасная оранжерея 19 века, доставленная в усадьбу из Франции.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается и заканчивается в Пскове. Отправление из Пскова в 8:00. Время в пути в Себеж около 3, 5 часов. После экскурсии 🧭 по городу будет время для самостоятельного обеда. Ориентировочное время приезда в усадьбу Ореховно — 15:00. Возвращение в Псков после 20:00.
  • Экскурсия проведет один из гидов нашей команды
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты 🎫 в парк Ореховно: взрослый — 550 рублей (c экскурсией — 800 руб. На данный момент экскурсии проводятся для групп до 10 человек), детский от 7 до 16 лет — 250 руб., детский до 7 лет — бесплатно. Также по желанию оплачивается обед в кафе в Себеже — 400 рублей.
Начало и место завершения
🚩 в центре Пскова
Из Пскова — в дивный Себеж и усадьбу Ореховно
Из Пскова — в дивный Себеж и усадьбу Ореховно
Из Пскова — в дивный Себеж и усадьбу Ореховно
Из Пскова — в дивный Себеж и усадьбу Ореховно
Из Пскова — в дивный Себеж и усадьбу Ореховно
Из Пскова — в дивный Себеж и усадьбу Ореховно
Из Пскова — в дивный Себеж и усадьбу Ореховно
Из Пскова — в дивный Себеж и усадьбу Ореховно
Из Пскова — в дивный Себеж и усадьбу Ореховно

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Юлия
Юлия
Добрый день, меня зовут Юлия! Я аккредитованный гид Пушкинского заповедника. Люблю Пушкина («Живого, а не мумию») и Сергея Довлатова. Стараюсь, чтобы экскурсия была неспешной, веселой прогулкой (насколько это позволяет музейная «методичка»;) Я работаю в туристической компании в Пскове, обладающей большим опытом организации и проведения туров и экскурсий, вместе с командой гидов, также знающих и любящих Псков и его окрестности — все мы с радостью проводим экскурсии! До встречи!
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1 отзыв оставили туристы

17 августа 2020
Ездили всей семьёй на экскурсию в Себеж и усадьбу Ореховно. Организация, экскурсия, даже обед, все было великолепно. Очень интересно, понятно и доступно даже для подростка, мы были с дочкой 12 лет. Она в восторге! Спасибо Вам огромное! Желаем Вам успехов и процветания!

Юлия проводит ещё 5 экскурсий

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