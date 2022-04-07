Всего в 30 километрах от Пскова когда-то началась история Русского государства. В Изборске происходили действительно легендарные события, недаром город-крепость зовется «железным городом».

Крепостные стены Изборска напоминают нам о Средневековье. За красотой и духом старины мы отправимся к Труворову городищу и Жеравьей горе с крепостью 14 века. Спустимся к Словенским ключам с живой водой, заглянем в Никольский храм и пройдем к воде по старинному тайному лазу. Вас ждут древние легенды и предания, а также ответы на вопросы «откуда есть пошла Земля Русская», почему пейзажи – Рериховские, а Городищенское озеро – лебединое.

Затем мы отправимся к эстонской границе, где находится городок Печоры, некогда ставший центром духовной жизни России.

Псково-Печерский монастырь не закрывал свои двери с момента своего основания в 15 веке. В обители, ведущей свою историю с 1473 года и никогда не закрывавший своих дверей. Величие и красота святой обители поражает каждого: подземные пещеры и наземные храмы, мощные крепостные стены и захватывающие панорамы псковских просторов.

В ходе нашей экскурсии вы узнаете, почему монастырь расположен в овраге, для чего окружен стенами боевой крепости и почему главным сокровищем обители считают старцев. А главное, поймёте, почему Свято-Успенская Псково-Печерская обитель – это Врата небесные для ее обитателей и гостей.