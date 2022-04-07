Изборск и Печоры (на а / м заказчика)

Комбинированная: автомобильная и пешеходная

Индивидуальная
Комбинированная: автомобильная и пешеходная.

На транспорте заказчика, в котором есть свободное место для гида.
Изборск и Печоры (на а / м заказчика)
Изборск и Печоры (на а / м заказчика)
Изборск и Печоры (на а / м заказчика)
Изборск и Печоры (на а / м заказчика)

Что вас ожидает 🤩

  • Изборск
  • Крепость 14 века
  • Никольский храм
  • Печоры
  • Псково-Печерский монастырь
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Всего в 30 километрах от Пскова когда-то началась история Русского государства. В Изборске происходили действительно легендарные события, недаром город-крепость зовется «железным городом».

Крепостные стены Изборска напоминают нам о Средневековье. За красотой и духом старины мы отправимся к Труворову городищу и Жеравьей горе с крепостью 14 века. Спустимся к Словенским ключам с живой водой, заглянем в Никольский храм и пройдем к воде по старинному тайному лазу. Вас ждут древние легенды и предания, а также ответы на вопросы «откуда есть пошла Земля Русская», почему пейзажи – Рериховские, а Городищенское озеро – лебединое.

Затем мы отправимся к эстонской границе, где находится городок Печоры, некогда ставший центром духовной жизни России.

Псково-Печерский монастырь не закрывал свои двери с момента своего основания в 15 веке. В обители, ведущей свою историю с 1473 года и никогда не закрывавший своих дверей. Величие и красота святой обители поражает каждого: подземные пещеры и наземные храмы, мощные крепостные стены и захватывающие панорамы псковских просторов.

В ходе нашей экскурсии вы узнаете, почему монастырь расположен в овраге, для чего окружен стенами боевой крепости и почему главным сокровищем обители считают старцев. А главное, поймёте, почему Свято-Успенская Псково-Печерская обитель – это Врата небесные для ее обитателей и гостей.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Обед. Транспортное обслуживание. Входные билеты в Изборскую крепость (100 руб. /чел. - взрослые и пенсионеры, 50 руб. /чел. - студенты и школьники старше 16 лет, дети до 16 лет - бесплатно). Пожертвование в Псково-Печерский монастырь (500 руб. с группы - до 10 человек
  • 700 руб. с группы - до 20 человек). В программу экскурсии не входит посещение Богом зданных пещер в Псково-Печерском монастыре. Туристы
  • Желающие попасть в пещеры
  • Могут сделать это только по самостоятельной предварительной записи в паломнической службе монастыря
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 10:00

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