Еще несколько необычных экскурсий в Пскове

Что вас ожидает

Псковский кремль

Мы погуляем по древнему кремлю, живописно расположенном на высоком скалистом мысе, и увидим все его главные достопримечательности: Вечевую площадь, семиярусный иконостас Троицкого собора, Довмонтов город 🏙️, средневековые башни и крепостные стены с бойницами. А также насладимся видами неприступной крепости со смотровых площадок, расположенных на берегах рек Пскова и Великая.

Псков сквозь столетия

В историческом центре Пскова вы увидите палаты купца Поганкина XVII века, памятники Скобарю и княгине Ольге и старинные церкви Анастасии Римлянки, Николы со Усохи и Василия на Горке. Я расскажу, почему Псков старше Великого Новгорода, как в Средневековье ему удалось противостоять лучшим европейским армиям и какие тайны хранят его могучие каменные стены.

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