Еще несколько необычных экскурсий в Пскове

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Псковские этюды

Раскрыть богатую историю города и увидеть его знаковые места в компании профессионального гида

Анна
Анна – Гид из Пскова
Вы посетите главные достопримечательности 🏛️ Пскова и узнаете, чем он отличается от других известных старинных русских городов, кто является его небесным покровителем и почему местная школа зодчества была знаменита во всей России.

А также услышите, чем жили и живут местные и какие знаменитые люди посещали наши края.
Задать вопросОбычно отвечает за 19 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 2 500 ₽ за экскурсию

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Псковские этюды
Псковские этюды

Что вас ожидает

Псковский кремль
Мы погуляем по древнему кремлю, живописно расположенном на высоком скалистом мысе, и увидим все его главные достопримечательности: Вечевую площадь, семиярусный иконостас Троицкого собора, Довмонтов город 🏙️, средневековые башни и крепостные стены с бойницами. А также насладимся видами неприступной крепости со смотровых площадок, расположенных на берегах рек Пскова и Великая.

Псков сквозь столетия
В историческом центре Пскова вы увидите палаты купца Поганкина XVII века, памятники Скобарю и княгине Ольге и старинные церкви Анастасии Римлянки, Николы со Усохи и Василия на Горке. Я расскажу, почему Псков старше Великого Новгорода, как в Средневековье ему удалось противостоять лучшим европейским армиям и какие тайны хранят его могучие каменные стены.

Организационные детали

  • Если вас больше 4 человек, доплата за каждого участника составит 500 рублей
  • Экскурсия может проходить пешком или на вашем транспорте
  • Входные билеты 🎫 в кремль не включены в стоимость: 200 рублей для группы 1—5 человек
Начало и место завершения
🚩 на площади Ленина
Псковские этюды
Псковские этюды
Псковские этюды
Псковские этюды
Псковские этюды
Псковские этюды
Псковские этюды
Псковские этюды
Псковские этюды

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Анна
Анна
Живя в таком древнем городе как Псков, сложно не увлечься его историей, культурой и традициями. Интерес к этим темам возник у меня еще в институтские годы — тогда я и закончила свои первые курсы гидов. Потом были несколько лет жизни и работы на Дальнем Востоке и Крайнем Севере. Вернувшись домой, я решила делать то, что мне всегда было интересно, — водить экскурсии. Любимом делом я занимаюсь почти 20 лет. С радостью покажу вам все удивительные места нашего края и расскажу о них самое интересное!
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