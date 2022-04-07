Небольшое поселение Стрельна, известное еще до основания Санкт-Петербурга, было выбрано Петром I при планировании своей роскошной резиденции в начале 18 века.

Строительство дворца на южном берегу Финского залива началось с появления деревянного путевого дворца, который сохранился до наших дней.

Во время экскурсии вы пройдете по Константиновскому дворцу с анфиладой парадных залов и гостиных, посетите официальные апартаменты Президента России и залы с обстановкой для неформальных встреч. Прогулка по дворцу с гидом поможет вам получить представление об истории дворцово-паркового ансамбля с момента его постройки по сегодняшний день.