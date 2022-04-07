Стрельна с Константиновским дворцом

Автобусная и пешеходная. Место окончания: гостиница & laquo;Октябрьская», Лиговский пр-т, д. 10

Групповая
Автобусная и пешеходная. Место окончания: гостиница «Октябрьская», Лиговский пр-т, д. 10.
Стрельна с Константиновским дворцом
Стрельна с Константиновским дворцом
Стрельна с Константиновским дворцом
Стрельна с Константиновским дворцом

Что вас ожидает 🤩

  • Верстовые столбы
  • Усадьба Кирьяново
  • Троице-Сергиева Приморская пустынь
  • Путевой дворец Петра
  • Константиновский дворец
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии за исключением стоимости входных билетов. Входные билеты в Константиновский дворец являются невозвратными, после выписки билета их стоимость возврату не подлежит.

Небольшое поселение Стрельна, известное еще до основания Санкт-Петербурга, было выбрано Петром I при планировании своей роскошной резиденции в начале 18 века.

Строительство дворца на южном берегу Финского залива началось с появления деревянного путевого дворца, который сохранился до наших дней.

Во время экскурсии вы пройдете по Константиновскому дворцу с анфиладой парадных залов и гостиных, посетите официальные апартаменты Президента России и залы с обстановкой для неформальных встреч. Прогулка по дворцу с гидом поможет вам получить представление об истории дворцово-паркового ансамбля с момента его постройки по сегодняшний день.

Программа

Площадь перед Константиновским дворцом, Константиновский дворец.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Услуги сопровождаюшего
  • Входные билеты в музеи
Когда и сколько длится
Когда: Суббота в 10:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Суббота в 10:00

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