Посмотреть, как живут люди в историческом доме, и побывать в комнате, которую занимал Довлатов
В Петербурге полно атмосферных коммуналок. Но не в каждую вас пустят! И уж тем более не в каждой из них жил Довлатов.
Наша же коммунальная квартира рада гостям: здесь вы увидите и жилые пространства, и мини-музей, и комнату известного писателя.
В квартире сохранились любопытные предметы из прошлого, которые перенесут вас в другие эпохи, а мы дополним погружение рассказами.
Наша же коммунальная квартира рада гостям: здесь вы увидите и жилые пространства, и мини-музей, и комнату известного писателя.
В квартире сохранились любопытные предметы из прошлого, которые перенесут вас в другие эпохи, а мы дополним погружение рассказами.
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|760 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
- Мы пройдём через питерские проходные дворы и колодцы по пути к той самой 8-комнатной коммунальной квартире.
- Попав в неё, вы увидите, как здесь живётся современным людям, и оцените обстановку бывшего доходного дома.
- Заглянем в мини-музей, сможем включить граммофон, завести старинные часы с маятником, а также посмотрим на кровать, пережившую блокаду.
- Побываем в коридоре, местах общего пользования и на кухне с выходом на чёрную лестницу.
- Вы узнаете о старинных доходных домах, о том, как застраивался Петербург, как отличить парадную лестницу от чёрной, коммунальную квартиру от обычной, богатую парадную от подъезда и есть ли в Петербурге вообще подъезды.
- Мы обратим ваше внимание на интерьерные детали: исторический камин, лепнину, дверные звонки и старинные двери.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
- Можно с детьми от 6 лет.
- Мы готовы провести экскурсию только для вашей компании в индивидуальном формате (уточняйте в переписке).
- К данной программе можно добавить прогулку по дворам и парадным около станции метро Владимирская — пишите, обсудим.
во вторник, четверг, пятницу и субботу в 15:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- рядом с метро Владимирская
- Когда и сколько длится?
- Когда: во вторник, четверг, пятницу и субботу в 15:00Экскурсия длится около 30 минутБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 31889 туристов
Добрый день! Наша команда гидов влюблена в Петербург и проводит неформальные экскурсии по «Северной столице». Помимо парадных достопримечательностей, есть и совсем другой Петербург, понять который практически невозможно без опытного сопровождающего. Мы знаем о городе множество интересных фактов и увлекательных деталей и с удовольствием делимся ими с путешественниками. Наши экскурсии подарят вам массу положительных эмоций и ярких воспоминаний!
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