В Петербурге полно атмосферных коммуналок. Но не в каждую вас пустят! И уж тем более не в каждой из них жил Довлатов.



Наша же коммунальная квартира рада гостям: здесь вы увидите и жилые пространства, и мини-музей, и комнату известного писателя.



В квартире сохранились любопытные предметы из прошлого, которые перенесут вас в другие эпохи, а мы дополним погружение рассказами.