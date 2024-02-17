В жилую коммунальную квартиру - с мини-группой
Групповая экскурсия в Санкт-Петербурге

Посмотреть, как живут люди в историческом доме, и побывать в комнате, которую занимал Довлатов

В Петербурге полно атмосферных коммуналок. Но не в каждую вас пустят! И уж тем более не в каждой из них жил Довлатов.

Наша же коммунальная квартира рада гостям: здесь вы увидите и жилые пространства, и мини-музей, и комнату известного писателя.

В квартире сохранились любопытные предметы из прошлого, которые перенесут вас в другие эпохи, а мы дополним погружение рассказами.
В жилую коммунальную квартиру - с мини-группой
В жилую коммунальную квартиру - с мини-группой
В жилую коммунальную квартиру - с мини-группой
Ближайшие даты:
17
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет760 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

  • Мы пройдём через питерские проходные дворы и колодцы по пути к той самой 8-комнатной коммунальной квартире.
  • Попав в неё, вы увидите, как здесь живётся современным людям, и оцените обстановку бывшего доходного дома.
  • Заглянем в мини-музей, сможем включить граммофон, завести старинные часы с маятником, а также посмотрим на кровать, пережившую блокаду.
  • Побываем в коридоре, местах общего пользования и на кухне с выходом на чёрную лестницу.
  • Вы узнаете о старинных доходных домах, о том, как застраивался Петербург, как отличить парадную лестницу от чёрной, коммунальную квартиру от обычной, богатую парадную от подъезда и есть ли в Петербурге вообще подъезды.
  • Мы обратим ваше внимание на интерьерные детали: исторический камин, лепнину, дверные звонки и старинные двери.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
  • Можно с детьми от 6 лет.
  • Мы готовы провести экскурсию только для вашей компании в индивидуальном формате (уточняйте в переписке).
  • К данной программе можно добавить прогулку по дворам и парадным около станции метро Владимирская — пишите, обсудим.

во вторник, четверг, пятницу и субботу в 15:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
рядом с метро Владимирская
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг, пятницу и субботу в 15:00
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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