Майские дома: экскурсии для местных

Найдено 4 экскурсии в категории «Майские дома: экскурсии для местных» в Сочи, цены от 2600 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Гастроэкскурсия по первой улиточной ферме в Адлерском районе
Пешая
2 часа
-
20%
59 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Очарование улиток и гастрономический опыт в Сочи
Погрузитесь в мир улиток на первой улиточной ферме в Адлере. Дегустация икры улиток, эскарго, местных вин и сыров. Уникальный улиточный массаж
Начало: В с. Высокое
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
2600 ₽3250 ₽ за человека
Треккинг к Орлиным скалам в мини-группе
Пешая
На микроавтобусе
6 часов
6 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Треккинг к Орлиным скалам
Отправляйтесь в увлекательный треккинг к Орлиным скалам в Сочи. Вас ждут потрясающие виды, уникальная флора и возможность освежиться в водах Агуры
Начало: На остановке Мост в г. Хоста
Расписание: ежедневно в 09:00
27 апр в 09:00
28 апр в 09:00
3500 ₽ за человека
Сочи Автодром и музей Ника Панули
На машине
5 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Сочи Автодром и музей Ника Панули
Почувствуйте адреналин гонок и узнайте историю автоспорта в Сочи. Посетите трассу Формулы 1 и музей с уникальными экспонатами
Завтра в 08:00
19 апр в 08:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Сочи со вкусом кофе: историко-гастрономическая прогулка по Нижнему городу
Пешая
2.5 часа
41 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Историко-гастрономическая прогулка в Сочи
Погрузитесь в атмосферу Нижнего города Сочи, наслаждаясь дегустацией кофе из разных стран и открывая для себя исторические улицы и здания
Начало: По согласованию
Сегодня в 15:00
19 апр в 11:30
от 4000 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    29 марта 2025
    Сочи со вкусом кофе: историко-гастрономическая прогулка по Нижнему городу
    Мы ходили семьей со Светланой, я, сын 7 лет и муж. Нам очень комфортно было и все понравилось. Благодарим и рекомендуем.
  • Д
    Дарья
    13 февраля 2025
    Гастроэкскурсия по первой улиточной ферме в Адлерском районе
    Отличная экскурсия, гостеприимный хозяин и очень вкусная дегустация! Улитки самые вкусные из всех ранее испробованных, очень рекомендую!)
    Отличная экскурсия, гостеприимный хозяин и очень вкусная дегустация! Улитки самые вкусные из всех ранее испробованных, очень рекомендую!)Отличная экскурсия, гостеприимный хозяин и очень вкусная дегустация! Улитки самые вкусные из всех ранее испробованных, очень рекомендую!)Отличная экскурсия, гостеприимный хозяин и очень вкусная дегустация! Улитки самые вкусные из всех ранее испробованных, очень рекомендую!)
  • Н
    Наталия
    30 января 2025
    Сочи со вкусом кофе: историко-гастрономическая прогулка по Нижнему городу
    Спасибо большое Светлане за познавательный рассказ, интересный маршрут и отличное настроение! ☺️ За время экскурсии мы узнали много нового про
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    кофе и традиции кофепития, а также посмотрели необычные архитектурные достопримечательности города и даже познакомились с его флорой🌴 Светлана — настоящий профессионал!, экскурсию была увлекательной, мы остались очень довольны! 😇

    Спасибо большое Светлане за познавательный рассказ, интересный маршрут и отличное настроение! ☺️ За время экскурсии мы
  • П
    Павел
    9 января 2025
    Гастроэкскурсия по первой улиточной ферме в Адлерском районе
    Экскурсия в неформальной обстановке на домашней ферме. Рассказали про условия взращивания улиток, про состав их корма и про разницу между
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    ними и обычными виноградными ("огородными") улитками, от которых, я думаю, у всех, остались не очень приятные ассоциации из детства) Эти улитки дружелюбны и безопасны, благодаря правильным условиям содержания их можно употреблять в пищу без задних мыслей, мясо на вкус приятное и мягкое, вызывает ассоциации с морепродуктами по типу кальмаров. В общем, пройден полный цикл от икорной стадии до готового блюда в панцире) Рекомендую гастротуристам. Такие фермы достаточно уникальны и аутентичны для нашей родной страны, со своей стороны считаю правильным посильные поддержку и развитие данной отрасли) Автору экскурсии спасибо.

    Экскурсия в неформальной обстановке на домашней ферме. Рассказали про условия взращивания улиток, про состав их кормаЭкскурсия в неформальной обстановке на домашней ферме. Рассказали про условия взращивания улиток, про состав их кормаЭкскурсия в неформальной обстановке на домашней ферме. Рассказали про условия взращивания улиток, про состав их кормаЭкскурсия в неформальной обстановке на домашней ферме. Рассказали про условия взращивания улиток, про состав их кормаЭкскурсия в неформальной обстановке на домашней ферме. Рассказали про условия взращивания улиток, про состав их корма
  • А
    Арина
    8 января 2025
    Гастроэкскурсия по первой улиточной ферме в Адлерском районе
    Очень интересно и вкусно!
  • О
    Ольга
    8 ноября 2024
    Сочи со вкусом кофе: историко-гастрономическая прогулка по Нижнему городу
    Интересно и познавательно общаться с Светланой. Рассказала много интересного и отвечала на все вопросы которые наст интересовали. Гадала на кофейной гуще причём всё сбылось!!! Рекомендую всем!!!
  • И
    Игорь
    18 августа 2024
    Сочи Автодром и музей Ника Панули
    Экскурсия на автодром - супер! Музей Ника Панули очень впечатляет. Рекомендуем, особенно с детьми!
  • П
    Полина
    5 июля 2024
    Треккинг к Орлиным скалам в мини-группе
    Если вы любите активный отдых, то это для вас! Мы ходили к белым скалам, переходили через реку, скакали по скалам, карабкались по почти джунглям) купались в горном каньоне, изучали горную пещеру. Впечатлений масса, Юрий отличный проводник и рассказчик!
    Если вы любите активный отдых, то это для вас! Мы ходили к белым скалам, переходили черезЕсли вы любите активный отдых, то это для вас! Мы ходили к белым скалам, переходили черезЕсли вы любите активный отдых, то это для вас! Мы ходили к белым скалам, переходили черезЕсли вы любите активный отдых, то это для вас! Мы ходили к белым скалам, переходили черезЕсли вы любите активный отдых, то это для вас! Мы ходили к белым скалам, переходили через
  • О
    Ольга
    30 июня 2024
    Треккинг к Орлиным скалам в мини-группе
    Интересная и увлекательная прогулка. Увидели много красивых мест. Приятный бонус - прыгнуть в каньон и искупаться в горной реке. Большое спасибо Юрию🙏
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  • О
    Ольга
    13 мая 2024
    Треккинг к Орлиным скалам в мини-группе
    Хочу выразить огромную благодарность Юрию за увлекательный поход и новые, яркие впечатления! Очень рекомендую тем, кому надоел пляжный отдых или
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    организованные экскурсии в горы по точкам продаж вина и мёда. Потрясающие виды гор, водопадов и чуток экстрима сделают день похода незабываемым.

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Майские дома: экскурсии для местных»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сочи
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Гастроэкскурсия по первой улиточной ферме в Адлерском районе
  2. Треккинг к Орлиным скалам в мини-группе
  3. Сочи Автодром и музей Ника Панули
  4. Сочи со вкусом кофе: историко-гастрономическая прогулка по Нижнему городу
Какие места ещё посмотреть в Сочи
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Озеро Рица
  2. Самое главное
  3. Роза Хутор
  4. Юпшарский каньон
  5. Чайная плантация
  6. Олимпийский Парк
  7. Ущелья
  8. Зимний Театр
  9. Гора Ахун
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в апреле 2025
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