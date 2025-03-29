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20%
Мини-группа
до 10 чел.
Очарование улиток и гастрономический опыт в Сочи
Погрузитесь в мир улиток на первой улиточной ферме в Адлере. Дегустация икры улиток, эскарго, местных вин и сыров. Уникальный улиточный массаж
Начало: В с. Высокое
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
2600 ₽
3250 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Треккинг к Орлиным скалам
Отправляйтесь в увлекательный треккинг к Орлиным скалам в Сочи. Вас ждут потрясающие виды, уникальная флора и возможность освежиться в водах Агуры
Начало: На остановке Мост в г. Хоста
Расписание: ежедневно в 09:00
27 апр в 09:00
28 апр в 09:00
3500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Сочи Автодром и музей Ника Панули
Почувствуйте адреналин гонок и узнайте историю автоспорта в Сочи. Посетите трассу Формулы 1 и музей с уникальными экспонатами
Завтра в 08:00
19 апр в 08:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Историко-гастрономическая прогулка в Сочи
Погрузитесь в атмосферу Нижнего города Сочи, наслаждаясь дегустацией кофе из разных стран и открывая для себя исторические улицы и здания
Начало: По согласованию
Сегодня в 15:00
19 апр в 11:30
от 4000 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия29 марта 2025Мы ходили семьей со Светланой, я, сын 7 лет и муж. Нам очень комфортно было и все понравилось. Благодарим и рекомендуем.
- ДДарья13 февраля 2025Отличная экскурсия, гостеприимный хозяин и очень вкусная дегустация! Улитки самые вкусные из всех ранее испробованных, очень рекомендую!)
- ННаталия30 января 2025Спасибо большое Светлане за познавательный рассказ, интересный маршрут и отличное настроение! ☺️ За время экскурсии мы узнали много нового про
- ППавел9 января 2025Экскурсия в неформальной обстановке на домашней ферме. Рассказали про условия взращивания улиток, про состав их корма и про разницу между
- ААрина8 января 2025Очень интересно и вкусно!
- ООльга8 ноября 2024Интересно и познавательно общаться с Светланой. Рассказала много интересного и отвечала на все вопросы которые наст интересовали. Гадала на кофейной гуще причём всё сбылось!!! Рекомендую всем!!!
- ИИгорь18 августа 2024Экскурсия на автодром - супер! Музей Ника Панули очень впечатляет. Рекомендуем, особенно с детьми!
- ППолина5 июля 2024Если вы любите активный отдых, то это для вас! Мы ходили к белым скалам, переходили через реку, скакали по скалам, карабкались по почти джунглям) купались в горном каньоне, изучали горную пещеру. Впечатлений масса, Юрий отличный проводник и рассказчик!
- ООльга30 июня 2024Интересная и увлекательная прогулка. Увидели много красивых мест. Приятный бонус - прыгнуть в каньон и искупаться в горной реке. Большое спасибо Юрию🙏
- ООльга13 мая 2024Хочу выразить огромную благодарность Юрию за увлекательный поход и новые, яркие впечатления! Очень рекомендую тем, кому надоел пляжный отдых или
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Майские дома: экскурсии для местных»
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