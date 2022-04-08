ежедневно в 09:00 и 15:00

Морская прогулка с рыбалкой в Сочи

Полюбоваться видами, поймать ставридку в Черном море и пообедать на борту

Мини-группа
Это удобное предложение 2в1 — возможность отдохнуть от суеты города в открытом море и по желанию порыбачить.

Прогулки проходят на комфортабельных суднах в группах до 11 человек.

Вы сделаете фотографии-открытки и встретите дельфинов, если повезет.

Следуя советам капитана, поймаете черноморскую рыбку.

А еще по плану пикник с приготовленным уловом.
Морская прогулка с рыбалкой в Сочи
Морская прогулка с рыбалкой в Сочи
Морская прогулка с рыбалкой в Сочи
Морская прогулка с рыбалкой в Сочи
Морская прогулка с рыбалкой в Сочи
Морская прогулка с рыбалкой в Сочи
Морская прогулка с рыбалкой в Сочи
Морская прогулка с рыбалкой в Сочи
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

В порту вас встретит наш капитан и уже готовое к отплытию судно. На борту будет до 11 человек — места хватит всем. В этом мини-приключении для вас:

  • Панорамы Сочи и Кавказских гор с нового ракурса
  • Рыбалка: капитан предоставит снасти и научит вас ловить рыбу на голые крючки
  • Обед: вы можете взять с собой напитки и вкусности, а главным блюдом станет пойманный пожаренный улов
  • Дельфины: весной, когда начинается миграция, мы встречаем их почти на каждом выходе в море — они часто подплывают очень близко к борту.

Организационные детали

  • На борту с вами будет капитан (сопровождение гида не предполагается)
  • Прогулка и рыбалка проходят на катамаранах, тримаранах, парусных и моторных яхтах. В день прогулки вы можете уточнить у менеджера, какие суда готовы для выхода, и по возможности выбрать.
  • Выход из порта Сочи, Хосты или Адлера. До порта вам нужно добраться самостоятельно.
  • Если на море будут сильные волны, мы предложим вам перенести прогулку или вернем деньги
  • Аренда снастей и приготовленная рыба включены в стоимость (дополнительная сковородка по желанию — 200 руб.)

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в морском порту Сочи, Адлера, Хосты
Когда и сколько длится
Когда: ежедневно в 09:00 и 15:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

ежедневно в 09:00 и 15:00

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