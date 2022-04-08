Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Что вас ожидает
В порту вас встретит наш капитан и уже готовое к отплытию судно. На борту будет до 11 человек — места хватит всем. В этом мини-приключении для вас:
Панорамы Сочи и Кавказских гор с нового ракурса
Рыбалка: капитан предоставит снасти и научит вас ловить рыбу на голые крючки
Обед: вы можете взять с собой напитки и вкусности, а главным блюдом станет пойманный пожаренный улов
Дельфины: весной, когда начинается миграция, мы встречаем их почти на каждом выходе в море — они часто подплывают очень близко к борту.
Организационные детали
На борту с вами будет капитан (сопровождение гида не предполагается)
Прогулка и рыбалка проходят на катамаранах, тримаранах, парусных и моторных яхтах. В день прогулки вы можете уточнить у менеджера, какие суда готовы для выхода, и по возможности выбрать.
Выход из порта Сочи, Хосты или Адлера. До порта вам нужно добраться самостоятельно.
Если на море будут сильные волны, мы предложим вам перенести прогулку или вернем деньги
Аренда снастей и приготовленная рыба включены в стоимость (дополнительная сковородка по желанию — 200 руб.)
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в морском порту Сочи, Адлера, Хосты
Когда и сколько длится
Когда: ежедневно в 09:00 и 15:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
ежедневно в 09:00 и 15:00
Игорь — ваша команда гидов в Сочи
Провели 30 экскурсий для 22 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники. Меня зовут Игорь, я представляю команду профессиональных гидов в Сочи. Мы проводим экскурсии, морские прогулки и творческие мастер-классы. Ждем вас!