ежедневно в 09:00 и 15:00

Это удобное предложение 2в1 — возможность отдохнуть от суеты города в открытом море и по желанию порыбачить.



Прогулки проходят на комфортабельных суднах в группах до 11 человек.



Вы сделаете фотографии-открытки и встретите дельфинов, если повезет.



Следуя советам капитана, поймаете черноморскую рыбку.



А еще по плану пикник с приготовленным уловом.