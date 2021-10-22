ежедневно в 08:00, 11:00 и 14:00

Морская рыбалка в мини-группе

Разведать лучшие рыбные места в окрестностях Сочи

5
1 отзыв
Готовы отправиться за отличным морским уловом? В группе до 10 человек на катамаране вы доберетесь до проверенных рыбных мест и устроите 3-часовую охоту за ставридой и барабулькой.

Рыбку можно будет приготовить и попробовать прямо на борту — а виды Черноморского побережья украсят наш морской пикник.
Морская рыбалка в мини-группе
Морская рыбалка в мини-группе
Морская рыбалка в мини-группе
Морская рыбалка в мини-группе
Морская рыбалка в мини-группе
Морская рыбалка в мини-группе
Морская рыбалка в мини-группе
Морская рыбалка в мини-группе
Морская рыбалка в мини-группе
Морская рыбалка в мини-группе
Морская рыбалка в мини-группе
Морская рыбалка в мини-группе
Морская рыбалка в мини-группе
Морская рыбалка в мини-группе
Морская рыбалка в мини-группе

Что вас ожидает

Прогулка в открытом море. Мы отправимся в путь на двухэтажном тримаране или рыбацком катамаране, где с комфортом могут разместиться до 10 рыбаков. Вы насладитесь попутным ветром, полюбуетесь южным берегом с воды и бескрайним Черным морем.

Рыбалка круглый год. Мы снабдим вас необходимыми снастями и остановимся в проверенном месте, в котором вас ждет гарантированный улов. Чаще всего поймать здесь можно барабулю и ставридку, но встречаются и другие виды рыб.

Морской пикник на борту. Всю свою добычу вы сможете забрать с собой или пожарить прямо на борту и устроить пикник в душевной обстановке и с приятной музыкой.

Организационные детали

  • Рыбалка проходит на двухэтажном тримаране или рыбацком катамаране вместимостью до 10 человек
  • Сопровождение гида не предусмотрено, на борту будет капитан из нашей команды
  • Место отправления судна в Адлерском районе (точная локация обговаривается заранее, так как может меняться из-за погодных условий)
  • Улов можно забрать с собой или приготовить на борту по вашему желанию

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в Адлере
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00, 11:00 и 14:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

ежедневно в 08:00, 11:00 и 14:00

Алина
Алина
Привет, друзья! Меня зовут Алина, и я ваш добросовестный гид, помощник для выбора качественного и доступного отдыха в Сочи, Грузии и Абхазии. Люблю общаться с людьми и стараюсь найти подход к каждому клиенту, внимательно изучить запросы и уже после предлагать то что вас обязательно порадует и оставит только приятные и яркие впечатления.
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1 реальный отзыв

С
22 окт 2021
Спасибо за рыбалку много эмоций, азарта. Всю рыбку нам приготовил капитан Константин. Окуни и ставридка очень вкусные! Так же, не смотря на октябрь, мы купались в отрытом море. Все очень понравилось. Спасибо капитану и организаторам тура!

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