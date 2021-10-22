ежедневно в 08:00, 11:00 и 14:00

Что вас ожидает

Прогулка в открытом море. Мы отправимся в путь на двухэтажном тримаране или рыбацком катамаране, где с комфортом могут разместиться до 10 рыбаков. Вы насладитесь попутным ветром, полюбуетесь южным берегом с воды и бескрайним Черным морем.

Рыбалка круглый год. Мы снабдим вас необходимыми снастями и остановимся в проверенном месте, в котором вас ждет гарантированный улов. Чаще всего поймать здесь можно барабулю и ставридку, но встречаются и другие виды рыб.

Морской пикник на борту. Всю свою добычу вы сможете забрать с собой или пожарить прямо на борту и устроить пикник в душевной обстановке и с приятной музыкой.

Организационные детали