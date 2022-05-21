Отправится в морское путешествие на легендарной яхте океанского класса и встретить закат в море
Устроить себе настоящее морское приключение и провести ночь на яхте! Отправимся из Сочи в Новороссийск с заездом в Геленджик и скалы «Парус». Будем любоваться волнами, слушать крики чаек и провожать уходящее за горизонт солнце.
А в Новороссийске отправимся на экскурсии в Абрау Дюрсо и посетим легендарный крейсер «Михаил Кутузов».
А в Новороссийске отправимся на экскурсии в Абрау Дюрсо и посетим легендарный крейсер «Михаил Кутузов».
Ближайшие даты:
14
мая
мая
20
мая
мая
27
мая
мая
3
июн
июн
10
июн
июн
17
июн
июн
24
июн
июн
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Возможна организация круиза по любому маршруту под ваш запрос.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Сочи, Морской портЗавершение: Новороссийск, Морской порт
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 дняБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — Организатор в Сочи
Наша компания работает в туристической сфере с 2017 года. Мы предлагаем множество вариантов экскурсий по Краснодарскому краю. Исторические — на комфортабельных минивэнах и микроавтобусах, экстремальные и спортивные — на квадроциклах, морские — на яхтах и катерах. Ждём вас!
Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи
Водные развлечения
Можно с детьми
Летние
Многодневные туры
Вечерние
На яхте
Круизы
Похожие туры из Сочи
Авторский тур
8 дней
Время заботы о себе: оздоровительный тур с нутрициологом, йогой и медитациями
Получить персональный план оздоровления, поправить питание и наполниться силой и энергией
Станция Якорная щель или Лоо, время встречи зависи...
21 мая
22 сен
42 500₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Большой тур по Сочи: природа, архитектура, история
Изучить культурные места и природные достопримечательности района
Сочи, 13:00
21 мая
28 мая
4 июня
11 июня
45 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Дни и ночи в дивном Сочи: город и окрестности
Увидеть олимпийские объекты, погулять по нацпарку, насладиться курортной атмосферой
Сочи, 13:00
21 мая
28 мая
4 июня
11 июня
52 400₽ за человека
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании