Морской круиз: на яхте в Новороссийск

Отправится в морское путешествие на легендарной яхте океанского класса и встретить закат в море

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О гиде
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Ответы на вопросы
Устроить себе настоящее морское приключение и провести ночь на яхте! Отправимся из Сочи в Новороссийск с заездом в Геленджик и скалы «Парус». Будем любоваться волнами, слушать крики чаек и провожать уходящее за горизонт солнце.

А в Новороссийске отправимся на экскурсии в Абрау Дюрсо и посетим легендарный крейсер «Михаил Кутузов».
Морской круиз: на яхте в Новороссийск
Морской круиз: на яхте в Новороссийск
Морской круиз: на яхте в Новороссийск
Морской круиз: на яхте в Новороссийск
Морской круиз: на яхте в Новороссийск
Морской круиз: на яхте в Новороссийск
Морской круиз: на яхте в Новороссийск
Ближайшие даты:
14
мая
20
мая
27
мая
3
июн
10
июн
17
июн
24
июн
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даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможна организация круиза по любому маршруту под ваш запрос.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Сочи, Морской порт
Завершение: Новороссийск, Морской порт
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Летние
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Вечерние
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