Погружение в космос

Посещение интерактивной выставки, во время которой гид-экскурсовод расскажет об экспонатах, об интересных фактах из истории 📖 науки и известных изобретениях, об величайших открытиях и тайнах Космоса. Все экспонаты можно трогать, интерактивные экраны с планетами солнечной системы, модели ракет и скафандры космонавтов. Различные изобретения механизмов и головоломки.