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Музей науки и космоса «ЭксПИриментус»

Форт Б.
Форт Б. – Гид из Сочи
Более 100 экспонатов, которые можно трогать, двигать, запускать.

Интерактивные экраны: вы сможете увидеть далекие планеты, звёзды, другие галактики, «Чёрная дыра», макеты ракет, и устройств.

Для посетителей любого возраста, которые интересуются наукой и космосом.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ☃️Зимняя
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-9 человек

  • 650 ₽ за экскурсию

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Музей науки и космоса «ЭксПИриментус»
Музей науки и космоса «ЭксПИриментус»

Что вы увидите

  • Красная Поляна
  • Горнолыжный курорт Газпром
Погружение в космос
Посещение интерактивной выставки, во время которой гид-экскурсовод расскажет об экспонатах, об интересных фактах из истории 📖 науки и известных изобретениях, об величайших открытиях и тайнах Космоса. Все экспонаты можно трогать, интерактивные экраны с планетами солнечной системы, модели ракет и скафандры космонавтов. Различные изобретения механизмов и головоломки.
Что входит
  • Посещение выставки
  • Интерактивная экскурсия с гидом
Что не входит
  • Аттракционы Виртуальной реальности от 650₽
Начало и место завершения
🚩 Посёлок Эстосадок, ул Ачипсинская, 12
Музей науки и космоса «ЭксПИриментус»
Музей науки и космоса «ЭксПИриментус»
Музей науки и космоса «ЭксПИриментус»
Музей науки и космоса «ЭксПИриментус»
Музей науки и космоса «ЭксПИриментус»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Форт Б.
Форт Б.
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