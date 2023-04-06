Анна — ваша команда гидов в Сочи

Провели 292 экскурсии для 266 туристов

Мы работаем в разных уголках южных широт: от Красной Поляны до турецких берегов. Все лето мы с командой ходим в походы, а с наступлением зимы учим желающих кататься на горных лыжах. Нам хочется поделиться с путешественниками теми чувствами и эмоциями, которые охватывают нас в горах, показать нетронутую, первозданную природу этих мест и приобщить вас к походной романтике.