Открыть потрясающий вид на Главный Кавказский хребет - без многодневного похода и тяжелых рюкзаков
Приглашаю отправиться в путешествие к сердцу заповедника.
В краснополянском курорте Газпром мы поднимемся на самую высокую станцию склона «Лаура» и оттуда начнём треккинг. По дороге я познакомлю вас с редкими растениями местности и историей края. Но главное в нашей программе — это виды.
С горы Табунной и пика Бзерпи вы рассмотрите горные пейзажи с разных ракурсов и сможете сделать прекрасные снимки.
В краснополянском курорте Газпром мы поднимемся на самую высокую станцию склона «Лаура» и оттуда начнём треккинг. По дороге я познакомлю вас с редкими растениями местности и историей края. Но главное в нашей программе — это виды.
С горы Табунной и пика Бзерпи вы рассмотрите горные пейзажи с разных ракурсов и сможете сделать прекрасные снимки.
Ближайшие даты:
1
июн
июн
2
июн
июн
3
июн
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июн
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июн
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июн
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Маршрут начинается на высоте 1600 метров над уровнем моря — это наивысшая точка, куда приходит канатная дорога курорта Газпром «Лаура». Подняться на такую высоту можно ещё и с помощью автомобиля.
- Далее уже пешком мы отправимся в зону альпийских лугов на гору Табунная. Здесь вам предстоит встреча с краснокнижными растениями и растениями эндемиками. Это отличная возможность познакомится с флорой региона. Ведь уже почти 100 лет Кавказский заповедник сохраняет удивительный и разнообразный мир дикой природы — и вы сможете в него полностью погрузится. Попутно я также расскажу историю края, начиная со времён, когда здесь ещё жили кавказские племена.
- С горы Табунной вам откроются вдохновляющие виды на хребет Аибга, гору Агепста, Ачишхо, Чугуш и другие.
- Ну а главная цель нашего треккинга — пик Бзерпи. Финальный взлёт — и мы на вершине 2482 м. Вы окинете взглядом панорамы на все 360 градусов, увидите Главный Кавказский хребет и его трёхтысячники, покрытые ледниками. Здесь мы устроим привал, приготовим горный чай и будем наслаждаться пейзажами гор.
- Всю эту красоту не передать словами — нужно обязательно это увидеть вживую! Экскурсия очень живописная, вы получите яркие впечатления и увезёте с собой эффектные фотографии.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: билет в заповедник — 300 руб. /человека и билет на канатную дорогу — 1750 руб. /человека.
- Для треккинга необходима хорошая обувь — спортивные кроссовки.
- В треккинг с вами отправлюсь я или другой гид из нашей команды.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе Красной Поляны
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Сочи
Провели 292 экскурсии для 266 туристов
Мы работаем в разных уголках южных широт: от Красной Поляны до турецких берегов. Все лето мы с командой ходим в походы, а с наступлением зимы учим желающих кататься на горных лыжах. Нам хочется поделиться с путешественниками теми чувствами и эмоциями, которые охватывают нас в горах, показать нетронутую, первозданную природу этих мест и приобщить вас к походной романтике.Задать вопрос
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