На пик Бзерпи! Треккинг по Кавказскому заповеднику

Открыть потрясающий вид на Главный Кавказский хребет - без многодневного похода и тяжелых рюкзаков

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Приглашаю отправиться в путешествие к сердцу заповедника.

В краснополянском курорте Газпром мы поднимемся на самую высокую станцию склона «Лаура» и оттуда начнём треккинг. По дороге я познакомлю вас с редкими растениями местности и историей края. Но главное в нашей программе — это виды.

С горы Табунной и пика Бзерпи вы рассмотрите горные пейзажи с разных ракурсов и сможете сделать прекрасные снимки.
На пик Бзерпи! Треккинг по Кавказскому заповеднику
На пик Бзерпи! Треккинг по Кавказскому заповеднику
На пик Бзерпи! Треккинг по Кавказскому заповеднику
На пик Бзерпи! Треккинг по Кавказскому заповеднику
На пик Бзерпи! Треккинг по Кавказскому заповеднику
На пик Бзерпи! Треккинг по Кавказскому заповеднику
На пик Бзерпи! Треккинг по Кавказскому заповеднику
На пик Бзерпи! Треккинг по Кавказскому заповеднику
На пик Бзерпи! Треккинг по Кавказскому заповеднику
На пик Бзерпи! Треккинг по Кавказскому заповеднику
Ближайшие даты:
1
июн
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3
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Описание

Что вас ожидает

  • Маршрут начинается на высоте 1600 метров над уровнем моря — это наивысшая точка, куда приходит канатная дорога курорта Газпром «Лаура». Подняться на такую высоту можно ещё и с помощью автомобиля.
  • Далее уже пешком мы отправимся в зону альпийских лугов на гору Табунная. Здесь вам предстоит встреча с краснокнижными растениями и растениями эндемиками. Это отличная возможность познакомится с флорой региона. Ведь уже почти 100 лет Кавказский заповедник сохраняет удивительный и разнообразный мир дикой природы — и вы сможете в него полностью погрузится. Попутно я также расскажу историю края, начиная со времён, когда здесь ещё жили кавказские племена.
  • С горы Табунной вам откроются вдохновляющие виды на хребет Аибга, гору Агепста, Ачишхо, Чугуш и другие.
  • Ну а главная цель нашего треккинга — пик Бзерпи. Финальный взлёт — и мы на вершине 2482 м. Вы окинете взглядом панорамы на все 360 градусов, увидите Главный Кавказский хребет и его трёхтысячники, покрытые ледниками. Здесь мы устроим привал, приготовим горный чай и будем наслаждаться пейзажами гор.
  • Всю эту красоту не передать словами — нужно обязательно это увидеть вживую! Экскурсия очень живописная, вы получите яркие впечатления и увезёте с собой эффектные фотографии.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: билет в заповедник — 300 руб. /человека и билет на канатную дорогу — 1750 руб. /человека.
  • Для треккинга необходима хорошая обувь — спортивные кроссовки.
  • В треккинг с вами отправлюсь я или другой гид из нашей команды.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе Красной Поляны
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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