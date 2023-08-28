Забыть о повседневных проблемах, научиться правильно выполнять асаны и зарядиться энергией
Море, уединённый пляж, чистый горный воздух и живописные леса в округе… Что может быть лучше? У нас есть ответ: всё вышеперечисленное вместе с расслабляющей йогой и медитациями от дипломированного инструктора.
Вас ждут ежедневные практики, сбалансированное вегетарианское питание с экологически чистыми овощами и домашними молочными продуктами, беседы позитивном мышлении и очищении чакр.
А ещё проедемся по самым главным красотам Сочи: побываем на даче Сталина, увидим заброшенный ресторан, прогуляемся по парку «Ривьера» и проводим закат в порту.
Вас ждут ежедневные практики, сбалансированное вегетарианское питание с экологически чистыми овощами и домашними молочными продуктами, беседы позитивном мышлении и очищении чакр.
А ещё проедемся по самым главным красотам Сочи: побываем на даче Сталина, увидим заброшенный ресторан, прогуляемся по парку «Ривьера» и проводим закат в порту.
Ближайшие даты:
28
авг
авг
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Вам понадобятся форма для занятий йогой /фитнесом, вещи личной гигиены, одежда по погоде.
У вас есть возможность проживание семьей, ваши близкие могут не посещать занятия, а просто наслаждаться отдыхом – морем, теплой погодой, свежим воздухом. В этом случае стоимость тура рассчитывается в индивидуальном порядке.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Станция Якорная щель или Лоо, время встречи зависит от времени вашего прибытия. За доплату можем забрать вас из аэропорта Адлера или с ж. - д. вокзала Сочи - обсуждается индивидуально и заранееЗавершение: Сочи, 12:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Сочи
Я верю в то, что одно путешествие может изменить жизнь к лучшему! По крайней мере, так случилось со мной - моя жизнь после йога-тура кардинально изменилась! Я очень хочу, чтобы у людей была возможность прикоснуться к глубинным знаниям и познанию истинных человеческих ценностей. Именно это и происходит на наших турах. Я основала компанию которая поможет каждому в его целях - отдохнуть и избавиться от стресса, встретиться с единомышленниками, побыть наедине с самим собой и стать счастливым.Задать вопрос
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Летние
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Дата и количество участников выбирается при бронировании