Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

Возможно, только мне так "повезло". Начну с того, что с 8 вечера предыдущего дня я сама начала написывать организатору, чтобы сообщили, во сколько и где меня заберут. Угадайте, когда это решилось? В 9 утра следующего дня, за 2 часа до начала самой экскурсии. Как мне сообщили, именно на эту экскурсию не набралось нужно количество, предложили без Скай Парка. Что же поделать? Согласилась. В целом даже ничего. Но автобус был на 55 мест, забит полностью, многие жаловались, так как им обещали автобус меньшей вместимости. Но я успела сесть у окна, поэтому было более-менее комфортно. Обед в ресторане - тоже ок, вкусно готовят с адекватными ценами. Далее произошло нечто интересное! Экскурсовод сообщил, что на подъемники билеты надо приобрести у нее (внимание!!!) за 1950 рублей! Я думала, что мне послышалось, так как я смотрела до этого цены, а также доп расходы были подписаны в описании к самой экскурсии. Копирую то, что и сейчас написано - Дополнительные расходы Обед в этнографическом комплексе «Рубеж Юга России»: 600 руб. средний чек Прогулка по мосту в Скайпарке: 1500 руб. взрослый, 800 руб. детям от 7 до 15 лет, остальные аттракционы (по желанию) Канатная дорого Роза Хутор (2320 метров): 1450 руб. взрослый, 900 руб. детям от 7 до 14 лет, детям до 7 лет и людям старше 70 лет по предъявлению документов бесплатно я подошла спросить, почему так. Экскурсовод что-то промямлила непонятное и сообщила, что вообще завтра всё закрывается и вы не попадете. Проверить в интернете я не смогла, так как сети в ресторане почти нет. Начала уже сомневаться, что я ошиблась. Все приобретали. Плюс экскурсовод давила, что мы будем без очереди и подходила к каждому, кто не приобрел. Я решила не рисковать и сделала вывод, что ошиблась. Но в итоге, конечно же, билет стоит 1450 через кассы, 1350 если приобрести на сайте. Очередь в кассы была 2 человека. в автобусе оказалась семья, которая как раз приобрела заранее и экскурсовод, конечно же, осталась крайне недовольна этим. А теперь прикиньте - 55*500! Я понимаю, на 100 рублей дороже, чтобы реально всей группой сразу пройти. Но на 500 рублей - это уже перебор. Настроение было подпорчено. Плюс приезжаешь на подъемники уже поздно, бегом поднимаешься наверх. А вниз уже очереди. Так что экскурсия может и ничего, но конечно впечатление сильно испорчено. И назвать это мелочами я не могу. К тому же меня не доставили на ту же остановку, с которой забрали. А теперь представьте 10 вечера и ты в незнакомом городе. Экскурсовод лишь указал направление, куда мне идти) Но хочу отметить, что за экскурсию взяли меньше, так как мы не ездили в Скай Парк. Но мой главный вопрос остался - как теперь не попасться на таких организаторов?! Как не испортить себе отдых!? Надеюсь, что мой отзыв не удалят, так как я уже видела, что почистили отзывы)