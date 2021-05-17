Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

Скайпарк, три курорта Красной Поляны и шоу фонтанов

Пройти по подвесному мосту, вспомнить Олимпиаду, полюбоваться горами и вечерним представлением

4.6
16 отзывов
Наталья
Наталья – экскурсионное агентство из Сочи
На автобусе 🚌 в группе до 40 человек вы объедете главные достопримечательности 🏛️ Большого Сочи.

Испытаете себя на аттракционах Скайпарка.

Прогуляетесь 👣 по улочкам горных курортов, услышите о подготовке к Играм-2014 и прокатитесь по канатной дороге.

А в финале программы побываете на ярком шоу фонтанов и сделаете впечатляющие кадры.
Задать вопросОбычно отвечает за 35 мин.

Экскурсия

14001 260 ₽ за человекаскидка10%

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Скайпарк, три курорта Красной Поляны и шоу фонтанов
Скайпарк, три курорта Красной Поляны и шоу фонтанов

Что вас ожидает

Экскурсия ⛳ начнется еще во время сбора группы — вы проедете по Центральному, Хостинскому и Адлерскому районам, познакомитесь с городом и узнаете о нем интересные сюжеты.

Скайпарк 🌳. Здесь у вас будет около полутора часов, чтобы насладиться головокружительными видами и проверить себя: вы сможете погулять 👣 по подвесному мосту — одному из самых длинных в мире. Прыгнуть с высоты 69 или 170 метров на эластичном канате (аттракционы Bungy), прокатиться над пропастью на качелях, суперскоростном троллее или зиплайне.

Источник «богатырского» напитка. По Старой дороге мы отправимся к горным ⛰️ курортам, по пути сделаем остановку на смотровой площадке над ущельем Ахцу. Также заедем к минеральному источнику Чвижепсе — вы оцените вкус нарзана, а затем восстановите силы за обедом.

Красная Поляна, Роза Хутор и Газпром. Вы услышите об истории горных курортов и событиях Сочинской олимпиады. На канатной дороге подниметесь к облакам и впечатлитесь панорамами гор ⛰️, а после отдохнете в развлекательном центре «Галактика».

Вечернее шоу. В Олимпийском парке 🌳 мы пересядем на кары и как раз к началу вечерней программы доберемся до фонтанов. Красочное музыкальное шоу станет красивым завершением насыщенного дня.

Организационные детали

  • Экскурсию ⛳ для вас проведет один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы

  • Обед в этнографическом комплексе «Рубеж Юга России»: 600 руб. средний чек
  • Прогулка 👣 по мосту в Скайпарке: 1700 руб. взрослый, 800 руб. детям от 7 до 15 лет, остальные аттракционы (по желанию)
  • Канатная дорого Горки Город 🏙️ (2320 метров): 1450 руб. взрослый, 850 руб. детям от 7 до 14 лет, детям до 7 лет и людям старше 70 лет по предъявлению документов бесплатно
  • Минеральный источник Чвижепсе: 100 руб. /чел.
  • Обратите внимание: все билеты 🎫 мы выкупаем сами (стоимость такая же, как в кассе) и выдаем их вам, отдельно вам ничего покупать не нужно
Начало и место завершения
🚩 у остановки, ближайшей к месту вашего проживания
Скайпарк, три курорта Красной Поляны и шоу фонтанов
Скайпарк, три курорта Красной Поляны и шоу фонтанов
Скайпарк, три курорта Красной Поляны и шоу фонтанов
Скайпарк, три курорта Красной Поляны и шоу фонтанов
Скайпарк, три курорта Красной Поляны и шоу фонтанов
Скайпарк, три курорта Красной Поляны и шоу фонтанов
Скайпарк, три курорта Красной Поляны и шоу фонтанов

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Наталья
Наталья
Наша экскурсионная компания оказывает услуги пассажироперевозок с 2014 года по югу России. Мы гарантируем высокое качество услуг, и потому отлично зарекомендовали себя и закрепились на рынке. Предлагаем экскурсии по большому Сочи, а также республике Абхазия. Наши гиды познакомят вас с историей и красотами региона и позаботятся о том, чтобы поездка прошла максимально комфортно!
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16 реальных отзывов от туристов

17 мая 2021
Когда выбирали экскурсию, решили ехать именно на эту, так как помимо классического маршрута сюда входило посещение Скайпарка. У нас была небольшая группа и микроавтобус. Тайминг продуман очень хорошо - времени хватало на все, но при этом остановки не были затянуты, все пункты заявленного маршрута мы посетили (только подъем был на Розе Хутор, а не Красной Поляне - мы попали на период техобслуживания подъемников). Отдельное спасибо гиду Ирине - не часто встретишь такого искренне увлеченного своим делом профессионала, который горячо любит свой край! В общем, от экскурсии одни положительные эмоции, соотношение цены и качества на высоте.
17 мая 2021
Побывала на экскурсии Скайпарк, три курорта Красной Поляны, и на шоу светомузыкальных фонтанов. Замечательная экскурсия. Все очень понравилось. Спасибо большое. Осмотрели основные достопримечательности современного Сочи. Отдельное человеческое спасибо руководителю компании. Всем рекомендую!!!
9 мая 2021
Заказывал у гида Натальи экскурсию на Скайпарк, остался очень доволен! Спасибо за организацию. Спасибо за внимательность к гостям. Спасибо отдельное водителю, вёз очень аккуратно! Мост в скайпарке очень запомнил. Теперь делюсь с друзьями впечатлениями. Природа, горы, воздух👍👍👍 И цены абсолютно адекватные. Канатная дорога (Горки город) поднялся на самый верх горы. Мне все понравилось, СПАСИБО!!!
9 мая 2021
Мы из Екатеринбурга, бабушка и две внучки 7 и 12 лет. Билеты на поездку были запланированы и заказаны заранее еще в Екатеринбурге. Спасибо большое, поездка была очень интересной. В скайпарке мы попали под дождь, но это не помешало нам пройтись с детьми до самого конца моста и сделать незабываемые фотографии. Очень все понравилось и все кто был рядом из организации приятные и хорошие люди. Поездка удалась и впечатлений получили больше чем от всех последующих экскурсий.
8 мая 2021
Сегодня побывала на экскурсии скайпарк, три курорта Красной Поляны, и на шоу светомузыкальных фонтанов. Посетили источник Чвижепсе, ущелье Ацху где неописуемая красота гор сливается с небосводом. Были на курорте Горки город, поднялись на канатке, цены приятно удивили т. как для пенсионеров хорошая скидка. Экскурсовод Олеся очень интересно рассказывает о Сочи, о природе курорта, о наследии Олимпиады, . Водитель Андрей внимательный и добрый человек. Огромное спасибо организаторам экскурсии спасибо, спасибо. Жду следующей экскурсии.
8 мая 2021
Выражаю благодарность компании за экскурсию- Скайпарк, Красная поляна, вечерний Олимпийский фонтан! Спасибо экскурсоводу Олесе и водителю Андрею! Забрали меня с КПП где я проживаю и довезли обратно на тоже КПП. Виды незабываемые! Узнал много об Олимпийских объектах! Обед мой на одного человека обошёлся в 570 рублей. Советую посетить эту экскурсию! Спасибо вам!
5 мая 2021
Замечательная экскурсия. Все очень понравилось. Спасибо большое за прекрасный день.
5 мая 2021
Возможно, только мне так "повезло". Начну с того, что с 8 вечера предыдущего дня я сама начала написывать организатору, чтобы сообщили, во сколько и где меня заберут. Угадайте, когда это решилось? В 9 утра следующего дня, за 2 часа до начала самой экскурсии. Как мне сообщили, именно на эту экскурсию не набралось нужно количество, предложили без Скай Парка. Что же поделать? Согласилась. В целом даже ничего. Но автобус был на 55 мест, забит полностью, многие жаловались, так как им обещали автобус меньшей вместимости. Но я успела сесть у окна, поэтому было более-менее комфортно. Обед в ресторане - тоже ок, вкусно готовят с адекватными ценами. Далее произошло нечто интересное! Экскурсовод сообщил, что на подъемники билеты надо приобрести у нее (внимание!!!) за 1950 рублей! Я думала, что мне послышалось, так как я смотрела до этого цены, а также доп расходы были подписаны в описании к самой экскурсии. Копирую то, что и сейчас написано - Дополнительные расходы Обед в этнографическом комплексе «Рубеж Юга России»: 600 руб. средний чек Прогулка по мосту в Скайпарке: 1500 руб. взрослый, 800 руб. детям от 7 до 15 лет, остальные аттракционы (по желанию) Канатная дорого Роза Хутор (2320 метров): 1450 руб. взрослый, 900 руб. детям от 7 до 14 лет, детям до 7 лет и людям старше 70 лет по предъявлению документов бесплатно я подошла спросить, почему так. Экскурсовод что-то промямлила непонятное и сообщила, что вообще завтра всё закрывается и вы не попадете. Проверить в интернете я не смогла, так как сети в ресторане почти нет. Начала уже сомневаться, что я ошиблась. Все приобретали. Плюс экскурсовод давила, что мы будем без очереди и подходила к каждому, кто не приобрел. Я решила не рисковать и сделала вывод, что ошиблась. Но в итоге, конечно же, билет стоит 1450 через кассы, 1350 если приобрести на сайте. Очередь в кассы была 2 человека. в автобусе оказалась семья, которая как раз приобрела заранее и экскурсовод, конечно же, осталась крайне недовольна этим. А теперь прикиньте - 55*500! Я понимаю, на 100 рублей дороже, чтобы реально всей группой сразу пройти. Но на 500 рублей - это уже перебор. Настроение было подпорчено. Плюс приезжаешь на подъемники уже поздно, бегом поднимаешься наверх. А вниз уже очереди. Так что экскурсия может и ничего, но конечно впечатление сильно испорчено. И назвать это мелочами я не могу. К тому же меня не доставили на ту же остановку, с которой забрали. А теперь представьте 10 вечера и ты в незнакомом городе. Экскурсовод лишь указал направление, куда мне идти) Но хочу отметить, что за экскурсию взяли меньше, так как мы не ездили в Скай Парк. Но мой главный вопрос остался - как теперь не попасться на таких организаторов?! Как не испортить себе отдых!? Надеюсь, что мой отзыв не удалят, так как я уже видела, что почистили отзывы)
Наталья
Ответ гида:Добрый день! Мы вас предупредили, что у нас не набралась группа и мы вас отправляем с другой фирмой. Это не наша фирма проводила вам экскурсию и все претензии к нам никак не относятся! И отзывы никто не чистит!
2 мая 2021
Экскурсия насыщенная, интересная. Впечатления от одного дня, как за два. Было приятно общаться с Галиной. Много нюансов про олимпиаду 2014 о которых, наверное, мало кто знает. Любопытно и познавательно. Большое спасибо экскурсоводу Галине и водителю Андрею.
30 апр 2021
Отличная экскурсия! Мне очень понравилось, осмотрели основные достопримечательности современного Сочи. Отдельное человеческое спасибо руководителю компании. Грамотно среагировал на делали. Нина.
27 апр 2021
Впечатление от экскурсии неоднозначное. Идея добавить в программу Скайпарк - отличная. Именно по этой причине выбрали экскурсию. Море впечатлений. Далее явно лишнее - посещение источника и фото ущелья. Можно было пропустить. Не особо интересно, отняло время. Общее время экскурсии - порядка 10 часов, очень устали. Надо сокращать программу. Курорты Красной поляны - скорее, понравились. Но хотелось бы больше информации о том, как они строились и что из себя представляют. Многое проехали мимо, был маленький автобус, из его окон просто ничего не было видно. И самое обидное, что дали только 20 минут на шоу фонтанов. Если бы знали, отдельно бы посетили, а так уже возможности не было.
26 апр 2021
Очень насыщенная, интересная экскурсия. Понравилось все.
13 апр 2021
Супер экскурсия, долго искала сочи-красная поляна через скайпарк и вот она! Комфортный минивэн вовремя забирает вас с ближайшей остановки в сочи, далее мы едем и слушаем познавательные рассказы гида Галины, маршрут выверен поминутно, везде хватает времени и на осмотр и на прогулку и на стаканчик кофе + обед в ресторане с хорошей едой. Мини группа, никто не теряется, водитель Артем ждет нас в назначенном месте. Восторг скайпарка, заснеженные вершины Красной поляны - ехать обязательно!
12 апр 2021
Экскурсия очень понравилась, очень хороший гид, приятный и доброжелательный водитель.
11 апр 2021
Самая интересная по наполненности экскурсия! С посещением Олимпийских объектов и Скай-парка. Много-много впечатлений. Цена/качество просто удивляют - экскурсия стоит гораздо дороже, но мы были не в сезон и скидка 50%. Красная Поляна просто фантастическая! Рекомендую всем, только без маленьких детей. Продолжительная, будут ныть. Благодарю организаторов, экскурсовода и водителя за комфортное вождение!
Ещё 1 отзыв

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