Сочи с высоты: полет на параплане

Поймать потоки ветра, воспарить над землей и насладиться видом на город и море

Разбежаться, оттолкнуться от земли — и вот вы уже летите под облаками, любуетесь блеском солнца на волнах и зелеными вершинами гор, вглядываетесь в силуэт Сочи.

Ни о чем не беспокойтесь: мы отвезем вас к «взлетной площадке» на горе Пикет и обратно, проведем краткий инструктаж, передадим в руки опытного инструктора — и пусть волнение уступит место восторгу.
Сочи с высоты: полет на параплане
Сочи с высоты: полет на параплане
Сочи с высоты: полет на параплане
Сочи с высоты: полет на параплане
Сочи с высоты: полет на параплане

Для полетов очень важна хорошая погода: перед бронированием уточняйте в переписке, возможен ли полет на запланированную вами дату

Что вас ожидает

Стартовая точка — гора Пикет (590 м. над у. м. ): расположена она недалеко от Сочи, а восходящие ветра на ее склонах позволяют легко взлететь на параплане. Трансфер туда и обратно входит в стоимость, также вас ждет инструктаж и техника безопасности. Вам нужно лишь довериться инструктору: он подскажет, что делать, будет управлять полетом и поможет правильно приземлиться.

С высоты вам откроется панорама города, горы и бесконечная гладь моря. Обещаем потрясающие впечатления.

Организационные детали

  • Для полетов очень важны благоприятные погодные условия: отсутствие осадков и скорость ветра. Из-за плохой погоды возможны отмены или перенос на другой день.
  • Длительность полета зависит от погоды, потока ветра и веса участника: от 25 до 60 минут
  • К полету допускаются участники до 110 кг
  • Трансфер туда и обратно входит в стоимость

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Александр
Александр
Здравствуйте! Я рад, что вы собрались посетить самый южный уголок нашей Родины. Каждый день мы открываем гостям наиболее живописные места Краснодарского края. Показываем тайные тропы, знакомим с местными жителями. Из исторических фактов выбираем для вас действительно важные и достоверные. Наша команда — это профессионалы, которые любят свою работу. Для нас это стиль жизни, мы фанаты своего дела. Вы можете быть уверены в качестве. Вам остается забронировать программу — и дождаться начала вашего приключения!
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