Для полетов очень важна хорошая погода: перед бронированием уточняйте в переписке, возможен ли полет на запланированную вами дату

Что вас ожидает

Стартовая точка — гора Пикет (590 м. над у. м. ): расположена она недалеко от Сочи, а восходящие ветра на ее склонах позволяют легко взлететь на параплане. Трансфер туда и обратно входит в стоимость, также вас ждет инструктаж и техника безопасности. Вам нужно лишь довериться инструктору: он подскажет, что делать, будет управлять полетом и поможет правильно приземлиться.

С высоты вам откроется панорама города, горы и бесконечная гладь моря. Обещаем потрясающие впечатления.

Организационные детали