Йога-тур на Чёрном море: медитации, психотерапевтическая практика и полная перезагрузка

Научиться гармонизировать свои ум и тело, избавиться от стресса и увидеть красоты Сочи

Описание
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О гиде
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Ответы на вопросы
Отправляемся в Сочи за релаксом, морским бризом, красотой горных вершин и спокойствием.

Как вам распорядок дня, который начинается с пробуждающей йоги и вкусного завтрака, а продолжается практикой кундалини йоги, пением мантр и медитацией? Тичер расскажет, как справляться с тревогой и проживать стресс, отпустить боль и открыться счастью, а ещё подберёт комфортный уровень нагрузки как для новичков, так и для продвинутых.

Также вас ждут экскурсия на дачу Сталина, прогулка по руинам заброшенного ресторана и проводы заката в морском порту.
Йога-тур на Чёрном море: медитации, психотерапевтическая практика и полная перезагрузка
Йога-тур на Чёрном море: медитации, психотерапевтическая практика и полная перезагрузка
Йога-тур на Чёрном море: медитации, психотерапевтическая практика и полная перезагрузка
Йога-тур на Чёрном море: медитации, психотерапевтическая практика и полная перезагрузка
Йога-тур на Чёрном море: медитации, психотерапевтическая практика и полная перезагрузка
Йога-тур на Чёрном море: медитации, психотерапевтическая практика и полная перезагрузка
Йога-тур на Чёрном море: медитации, психотерапевтическая практика и полная перезагрузка
Ближайшие даты:
23
апр
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Вам понадобятся: форма для занятий йогой /фитнесом, вещи личной гигиены, одежда по погоде.

У вас есть возможность проживание семьей, ваши близкие могут не посещать занятия, а просто наслаждаться отдыхом – морем, теплой погодой, свежим воздухом. В этом случае стоимость тура рассчитывается в индивидуальном порядке.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Станция Якорная щель или Лоо, время встречи зависит от времени вашего прибытия. За доплату можем забрать вас из аэропорта Адлера или с ж. - д. вокзала Сочи - обсуждается индивидуально и заранее
Завершение: Сочи, 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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