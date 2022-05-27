Форт № 7 находится на вершине горы Торопова в 35 минутах езды от центра Владивостока.

Форт получил имя Цесаревича Алексея и входил в цепочку второй линии обороны. По причине Октябрьской революции строительство было остановлено, но и в незавершенном виде крепость впечатляет. Во время экскурсии вы пройдете около 1400 м по тоннелям и увидите помещения форта, находящиеся под землей.

Вы увидите подземную казарму, которая благодаря своим внушительным размерам вмещала до 400 человек, а также сможете исследовать погреба боезапаса.

Гений инженерной мысли, качество исполнения и значительная поддержка капитала сделала Владивостокскую крепость неприступной преградой на пути японской армии и флота и защитила город Владивосток или “ключ России к Тихому океану”.

Во время экскурсии вы будете поражены масштабами этого удивительного сооружения.

Летом температура воздуха в помещениях форта от +10 до +14 градусов по Цельсию.

Внутри крепости находится большой макет форта, военные артефакты царской и советской эпох, с которыми можно сфотографироваться, карта Владивостокской крепости и сувенирный магазин.