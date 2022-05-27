Форт № 7 Владивостокской крепости

Смешанная: автобусная и пешеходная

Смешанная: автобусная и пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.

Рекомендуем взять с собой на экскурсию: теплую одежду, плащ и зонт.
Форт № 7 Владивостокской крепости
Форт № 7 Владивостокской крепости
Форт № 7 Владивостокской крепости
Форт № 7 Владивостокской крепости
Форт № 7 Владивостокской крепости
Форт № 7 Владивостокской крепости

Что вас ожидает 🤩

  • Владивостокская крепость
  • Форт №7
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 8 дней до наступления даты экскурсии.

Форт № 7 находится на вершине горы Торопова в 35 минутах езды от центра Владивостока.

Форт получил имя Цесаревича Алексея и входил в цепочку второй линии обороны. По причине Октябрьской революции строительство было остановлено, но и в незавершенном виде крепость впечатляет. Во время экскурсии вы пройдете около 1400 м по тоннелям и увидите помещения форта, находящиеся под землей.

Вы увидите подземную казарму, которая благодаря своим внушительным размерам вмещала до 400 человек, а также сможете исследовать погреба боезапаса.

Гений инженерной мысли, качество исполнения и значительная поддержка капитала сделала Владивостокскую крепость неприступной преградой на пути японской армии и флота и защитила город Владивосток или “ключ России к Тихому океану”.

Во время экскурсии вы будете поражены масштабами этого удивительного сооружения.

Летом температура воздуха в помещениях форта от +10 до +14 градусов по Цельсию.

Внутри крепости находится большой макет форта, военные артефакты царской и советской эпох, с которыми можно сфотографироваться, карта Владивостокской крепости и сувенирный магазин.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входной билет в музей
Когда и сколько длится?
Когда: Четверг в 14:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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