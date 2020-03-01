Мустафа проводит ещё 3 экскурсии

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  4. Дворец Айналы Кавак, музей Рахми Коча, парк миниатюр и холм Пьер Лоти

Познакомиться с небанальными достопримечательностями Стамбула на прогулке по берегу Золотого Рога

Мустафа
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Мустафа – ваш гид
С роскошными интерьерами османских султанов вы познакомитесь во Дворце зеркальных тополей.

В одном из самых необычных музеев города поговорим о коллекции и истории его основателя.

Также вы рассмотрите сотню миниатюрных символов разных стран.

А на холме Пьер Лоти вдохновитесь видами бухты в предзакатные часы.
140 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
Продолжительность 6 часов
До 8 человек
Можно с детьми
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Дворец Айналы Кавак, музей Рахми Коча, парк миниатюр и холм Пьер Лоти
Дворец Айналы Кавак, музей Рахми Коча, парк миниатюр и холм Пьер Лоти

Что вас ожидает

Дворец Айналы Кавак
Сначала вы посетите бывшую летнюю резиденцию османского султана — дворцовый комплекс Айналы Кавак. Осматривая сооружение, узнаете, как с начала 17 века правители меняли его облик, дополняя новыми изысканными деталями. Поговорим о периоде расцвета, когда здесь находились роскошные апартаменты, сокровищница, молитвенный зал, парковые ансамбли и даже аквариум. В одном из наиболее красивых павильонов вы услышите о подарке венецианских купцов, благодаря которому появилось название Дворца зеркальных тополей, и увидите великолепные ковры ручной работы. Также я расскажу о современных культурных мероприятиях, которые проводятся в парке летом.

Один из самых необычных музеев Стамбула
В музее вы узнаете о его основателе — турецком филантропе, коллекционере и миллионере Рахми Мустафе Коче, представителе одной из самых богатых династий Турции. А также услышите о зарождении концепции музея, посвященного истории транспорта, промышленности и коммуникаций. Осмотрите экспозицию, главным образом состоящую из личной коллекции создателя, — от старинных граммофонных иголок до огромных паровозов. Увидите старинные машины, мотоциклы и стамбульский трамвай, научные приборы, игрушки, макеты, средства связи и даже американскую субмарину. А в практической галерее сможете посидеть в кабине самолёта, за рулем старинного автомобиля или провести научные эксперименты.

Парк миниатюр
В парке «Миниатюрк» вы увидите основные достопримечательности Турции и других стран. Более 120 макетов зданий и сооружений, представляющих точные копии визитных карточек мира в соотношении 1 к 25, позволят рассмотреть искусно воссозданные детали знаменитых памятников. Здесь вы встретите Софийский собор, Голубую мечеть, дворцы Топкапы и Долмабахче, где я коротко расскажу о самых узнаваемых символах Стамбула. Конечно, это не заменит посещения оригиналов, но станет приятным дополнением к вашим впечатлениям о городе. А если с вами будут дети — парк принесет им немало удовольствия!

Панорамы с холма Пьера Лоти
Дорога к историческому кафе Пьер Лоти — отдельная, заслуживающая внимания экскурсия. Вы подниметесь на холм на фуникулере и расположитесь в красивом месте, где за стаканчиком ароматного чая или кофе поговорим об известном французском романисте, написавшем здесь роман «Азиаде» о любви французского офицера и турчанки. И, конечно, оцените пейзажи Золотого Рога, особенно красивые в предзакатные часы, и ощутите неповторимую атмосферу влюбляющего в себя Стамбула.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии не включены входные билеты, оплачиваются дополнительно — 60 лир (~ 10 евро).
  • Также дополнительно оплачивается трансфер — 50 евро.
Дворец Айналы Кавак, музей Рахми Коча, парк миниатюр и холм Пьер Лоти
Дворец Айналы Кавак, музей Рахми Коча, парк миниатюр и холм Пьер Лоти
Дворец Айналы Кавак, музей Рахми Коча, парк миниатюр и холм Пьер Лоти
Дворец Айналы Кавак, музей Рахми Коча, парк миниатюр и холм Пьер Лоти
Дворец Айналы Кавак, музей Рахми Коча, парк миниатюр и холм Пьер Лоти
Дворец Айналы Кавак, музей Рахми Коча, парк миниатюр и холм Пьер Лоти
Дворец Айналы Кавак, музей Рахми Коча, парк миниатюр и холм Пьер Лоти
Дворец Айналы Кавак, музей Рахми Коча, парк миниатюр и холм Пьер Лоти
Дворец Айналы Кавак, музей Рахми Коча, парк миниатюр и холм Пьер Лоти
Дворец Айналы Кавак, музей Рахми Коча, парк миниатюр и холм Пьер Лоти
Дворец Айналы Кавак, музей Рахми Коча, парк миниатюр и холм Пьер Лоти
Дворец Айналы Кавак, музей Рахми Коча, парк миниатюр и холм Пьер Лоти
Дворец Айналы Кавак, музей Рахми Коча, парк миниатюр и холм Пьер Лоти
Дворец Айналы Кавак, музей Рахми Коча, парк миниатюр и холм Пьер Лоти
Дворец Айналы Кавак, музей Рахми Коча, парк миниатюр и холм Пьер Лоти
Дворец Айналы Кавак, музей Рахми Коча, парк миниатюр и холм Пьер Лоти
Дворец Айналы Кавак, музей Рахми Коча, парк миниатюр и холм Пьер Лоти
Дворец Айналы Кавак, музей Рахми Коча, парк миниатюр и холм Пьер Лоти
Дворец Айналы Кавак, музей Рахми Коча, парк миниатюр и холм Пьер Лоти
Дворец Айналы Кавак, музей Рахми Коча, парк миниатюр и холм Пьер Лоти
Дворец Айналы Кавак, музей Рахми Коча, парк миниатюр и холм Пьер Лоти
Дворец Айналы Кавак, музей Рахми Коча, парк миниатюр и холм Пьер Лоти
Дворец Айналы Кавак, музей Рахми Коча, парк миниатюр и холм Пьер Лоти
Дворец Айналы Кавак, музей Рахми Коча, парк миниатюр и холм Пьер Лоти
Дворец Айналы Кавак, музей Рахми Коча, парк миниатюр и холм Пьер Лоти

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Мустафа
Мустафа
Здравствуйте, я ваш частный гид в Стамбуле, работаю и живу в этом прекрасном городе с 2005 года. Я хочу подарить вам любовь Стамбула и Турции, мое бесконечное восхищение ее богатой и многовековой историей и архитектурой, помочь вам почувствовать неповторимую ауру этого великолепного города и нашей многогранной страны.
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