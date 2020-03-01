Мустафа проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Дворец Айналы Кавак

Сначала вы посетите бывшую летнюю резиденцию османского султана — дворцовый комплекс Айналы Кавак. Осматривая сооружение, узнаете, как с начала 17 века правители меняли его облик, дополняя новыми изысканными деталями. Поговорим о периоде расцвета, когда здесь находились роскошные апартаменты, сокровищница, молитвенный зал, парковые ансамбли и даже аквариум. В одном из наиболее красивых павильонов вы услышите о подарке венецианских купцов, благодаря которому появилось название Дворца зеркальных тополей, и увидите великолепные ковры ручной работы. Также я расскажу о современных культурных мероприятиях, которые проводятся в парке летом.

Один из самых необычных музеев Стамбула

В музее вы узнаете о его основателе — турецком филантропе, коллекционере и миллионере Рахми Мустафе Коче, представителе одной из самых богатых династий Турции. А также услышите о зарождении концепции музея, посвященного истории транспорта, промышленности и коммуникаций. Осмотрите экспозицию, главным образом состоящую из личной коллекции создателя, — от старинных граммофонных иголок до огромных паровозов. Увидите старинные машины, мотоциклы и стамбульский трамвай, научные приборы, игрушки, макеты, средства связи и даже американскую субмарину. А в практической галерее сможете посидеть в кабине самолёта, за рулем старинного автомобиля или провести научные эксперименты.

Парк миниатюр

В парке «Миниатюрк» вы увидите основные достопримечательности Турции и других стран. Более 120 макетов зданий и сооружений, представляющих точные копии визитных карточек мира в соотношении 1 к 25, позволят рассмотреть искусно воссозданные детали знаменитых памятников. Здесь вы встретите Софийский собор, Голубую мечеть, дворцы Топкапы и Долмабахче, где я коротко расскажу о самых узнаваемых символах Стамбула. Конечно, это не заменит посещения оригиналов, но станет приятным дополнением к вашим впечатлениям о городе. А если с вами будут дети — парк принесет им немало удовольствия!

Панорамы с холма Пьера Лоти

Дорога к историческому кафе Пьер Лоти — отдельная, заслуживающая внимания экскурсия. Вы подниметесь на холм на фуникулере и расположитесь в красивом месте, где за стаканчиком ароматного чая или кофе поговорим об известном французском романисте, написавшем здесь роман «Азиаде» о любви французского офицера и турчанки. И, конечно, оцените пейзажи Золотого Рога, особенно красивые в предзакатные часы, и ощутите неповторимую атмосферу влюбляющего в себя Стамбула.