Еще несколько необычных экскурсий в Стамбуле

Ваши фотографии 📸 на фоне лучших локаций Стамбула Мы заберем вас у отеля и за 4 часа провезем по районам с разным характером, но всегда ярким и исторически значимым. Фотограф поймает в объектив ваши эмоции, поможет с позированием и запечатлеет вас на фоне лучших ракурсов. Пока снимают других людей, вы также успеете сами пофотографировать Стамбул и просто полюбуетесь этим древним мегаполисом. Итак, маршрут такой:
Район Пера (Бейоглу) — это и очаровательный красный трамвай на улице Истикляль, и легендарная Галатская башня, и подземный фуникулер 🚠, и богемные пассажи.
Район Каракёй. Фоном для кадров станут Галатский мост, улицы с разноцветными зонтиками над головой и контрастный Стамбул — колоритные городские трущобы, украшенные граффити.
Район Эминёню. Здесь вы заглянете на Египетский базар, сделаете фото у прилавков со специями и турецкими сладостями. А затем погуляете по пристани с живописным видом на Босфор, где всегда собираются рыбаки.
Район Султанахмет, или классика Стамбула: Голубая мечеть и собор Святой Софии, дворец Топкапы и площадь Ипподром с древними обелисками и нарядным Немецким фонтаном.
Район Сулеймание, где вас ждет великолепная одноименная мечеть. На ее территории вы также насладитесь видами города, а неподалеку по желанию пофотографируетесь на крыше с чайками и восточным антуражем.
Организационные детали
Это тур на минивэне в группе до 8 человек с остановками и выходами
Это фото-тур без гида. Вас сопровождает профессиональный русскоговорящий фотограф, за рулем опытный водитель 🚗.
На следующий день после экскурсии 🧭 вы получите флешку с фотографиями (50-70 шт) либо мы отправим вам снимки другим способом по договоренности
Транспортные расходы и фотографии включены в стоимость. По желанию дополнительно оплачиваются личные покупки и посещение самой инстаграмной крыши Стамбула (17 евро с человека).
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля
Фото-прогулка проводится в понедельник, вторник, четверг и пятницу в 10:00
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 8 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Добрый день! Мы организаторы экскурсий в Стамбуле. Это могут быть пешие индивидуальные или групповые прогулки с изучением истории древнего города, фотопрогулки в лучших локациях, плавание на частной яхте либо ужин с видом на ночной Босфор на корабле. Наша задача — подарить вам отличное настроение и организовать качественный отдых!