Еще несколько необычных экскурсий в Стамбуле

Что вас ожидает

Ваши фотографии 📸 на фоне лучших локаций Стамбула

Мы заберем вас у отеля и за 4 часа провезем по районам с разным характером, но всегда ярким и исторически значимым. Фотограф поймает в объектив ваши эмоции, поможет с позированием и запечатлеет вас на фоне лучших ракурсов. Пока снимают других людей, вы также успеете сами пофотографировать Стамбул и просто полюбуетесь этим древним мегаполисом. Итак, маршрут такой:

Район Пера (Бейоглу) — это и очаровательный красный трамвай на улице Истикляль, и легендарная Галатская башня, и подземный фуникулер 🚠, и богемные пассажи.

— это и очаровательный красный трамвай на улице Истикляль, и легендарная Галатская башня, и подземный фуникулер 🚠, и богемные пассажи. Район Каракёй . Фоном для кадров станут Галатский мост, улицы с разноцветными зонтиками над головой и контрастный Стамбул — колоритные городские трущобы, украшенные граффити.

. Фоном для кадров станут Галатский мост, улицы с разноцветными зонтиками над головой и контрастный Стамбул — колоритные городские трущобы, украшенные граффити. Район Эминёню . Здесь вы заглянете на Египетский базар, сделаете фото у прилавков со специями и турецкими сладостями. А затем погуляете по пристани с живописным видом на Босфор, где всегда собираются рыбаки.

. Здесь вы заглянете на Египетский базар, сделаете фото у прилавков со специями и турецкими сладостями. А затем погуляете по пристани с живописным видом на Босфор, где всегда собираются рыбаки. Район Султанахмет , или классика Стамбула: Голубая мечеть и собор Святой Софии, дворец Топкапы и площадь Ипподром с древними обелисками и нарядным Немецким фонтаном.

, или классика Стамбула: Голубая мечеть и собор Святой Софии, дворец Топкапы и площадь Ипподром с древними обелисками и нарядным Немецким фонтаном. Район Сулеймание, где вас ждет великолепная одноименная мечеть. На ее территории вы также насладитесь видами города, а неподалеку по желанию пофотографируетесь на крыше с чайками и восточным антуражем.

Организационные детали