Еще несколько необычных экскурсий в Стамбуле

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Фото-тур по Стамбулу в мини-группе

Проехать по топ-местам города и сохранить свою любовь к нему на профессиональных снимках

Зара
Зара – экскурсионное агентство из Стамбула
Увезите с собой из многогранного Стамбула целую фото-историю! В нашем туре с русскоговорящим фотографом вы увидите этот город 🏙️ древним и современным, найдете граффити среди «руин» и ретро-трамвайчик, погуляете по базару и по пристани вдоль Босфора. У вас останутся фото на фоне мечетей, собора Св. Софии, Галатской башни и многих других памятников и уголков Стамбула.
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  • 📸Фото на память
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 8 человек

  • €50 за человека

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Фото-тур по Стамбулу в мини-группе
Фото-тур по Стамбулу в мини-группе

Что вас ожидает

Ваши фотографии 📸 на фоне лучших локаций Стамбула
Мы заберем вас у отеля и за 4 часа провезем по районам с разным характером, но всегда ярким и исторически значимым. Фотограф поймает в объектив ваши эмоции, поможет с позированием и запечатлеет вас на фоне лучших ракурсов. Пока снимают других людей, вы также успеете сами пофотографировать Стамбул и просто полюбуетесь этим древним мегаполисом. Итак, маршрут такой:

  • Район Пера (Бейоглу) — это и очаровательный красный трамвай на улице Истикляль, и легендарная Галатская башня, и подземный фуникулер 🚠, и богемные пассажи.
  • Район Каракёй. Фоном для кадров станут Галатский мост, улицы с разноцветными зонтиками над головой и контрастный Стамбул — колоритные городские трущобы, украшенные граффити.
  • Район Эминёню. Здесь вы заглянете на Египетский базар, сделаете фото у прилавков со специями и турецкими сладостями. А затем погуляете по пристани с живописным видом на Босфор, где всегда собираются рыбаки.
  • Район Султанахмет, или классика Стамбула: Голубая мечеть и собор Святой Софии, дворец Топкапы и площадь Ипподром с древними обелисками и нарядным Немецким фонтаном.
  • Район Сулеймание, где вас ждет великолепная одноименная мечеть. На ее территории вы также насладитесь видами города, а неподалеку по желанию пофотографируетесь на крыше с чайками и восточным антуражем.

Организационные детали

  • Это тур на минивэне в группе до 8 человек с остановками и выходами
  • Это фото-тур без гида. Вас сопровождает профессиональный русскоговорящий фотограф, за рулем опытный водитель 🚗.
  • На следующий день после экскурсии 🧭 вы получите флешку с фотографиями (50-70 шт) либо мы отправим вам снимки другим способом по договоренности
  • Транспортные расходы и фотографии включены в стоимость. По желанию дополнительно оплачиваются личные покупки и посещение самой инстаграмной крыши Стамбула (17 евро с человека).
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля
Фото-тур по Стамбулу в мини-группе
Фото-тур по Стамбулу в мини-группе
Фото-тур по Стамбулу в мини-группе
Фото-тур по Стамбулу в мини-группе
Фото-тур по Стамбулу в мини-группе
Фото-тур по Стамбулу в мини-группе
Фото-тур по Стамбулу в мини-группе
Фото-тур по Стамбулу в мини-группе

Фото-прогулка проводится в понедельник, вторник, четверг и пятницу в 10:00

  • Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете спросить как будет проходить фото-прогулка до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Зара
Зара
Добрый день! Мы организаторы экскурсий в Стамбуле. Это могут быть пешие индивидуальные или групповые прогулки с изучением истории древнего города, фотопрогулки в лучших локациях, плавание на частной яхте либо ужин с видом на ночной Босфор на корабле. Наша задача — подарить вам отличное настроение и организовать качественный отдых!
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