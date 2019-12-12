5 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Нетипичный Стамбул

Мы начнем фототур на пристани Кадыкей, старейшего из турецких районов. Вам откроется захватывающий вид на Мраморное море 🌊, босфорских чаек, традиционные паромы вапур и десятки пассажирских судов — я запечатлю атмосферу места и ваши эмоции на снимках. Пройдя через сувенирную лавку, мы поднимемся в аутентичное кафе. С веранды вы увидите вокзал Хайдарпаша — сердце азиатского Стамбула. А я расскажу о его истории 📖 и значении для города, после чего проведу вас старинными улочками к колоритному восточному базару.

Дух свободы

Киногеничный район Мода покажет вам Турцию с новой стороны. Мы исследуем «другой Стамбул»: заглянем в необычные кофейни и чайные сады, попробуем классические турецкие напитки и легендарное мороженое Али Уста, прокатимся на историческом трамвае до знаменитой улицы Бахарие и Оперного театра Сюрейя. Яркий стрит-арт, знаменитые скульптуры и уютные антикварные лавочки станут отличным фоном для портретов. Я порекомендую вам лучшие таверны, бани, вещевые рынки и парки 🌳, расскажу о культуре и жизни древнего мегаполиса.

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Организационные детали