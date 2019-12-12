5 отзывов оставили туристы

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Фотопрогулка «Очарование азиатского Стамбула»

Погрузиться в уютную атмосферу древнего мегаполиса и составить личную фотоисторию

4.8
5 отзывов
Evgenia
Evgenia – Гид из Стамбула
Перед вами развернется размеренная жизнь горожан: умиротворенный район Кадыкей и идиллия богемной Моды.

Мы прогуляемся по оживленной пристани и тихой набережной, посетим шумный базар и уютные кафе.

Я покажу другую сторону Царьграда, скрытую от глаз туриста, и пофотографирую вас на фоне колоритных декораций.
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
  • 📸Фото на память
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-2 человек

  • €100 за экскурсию

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Фотопрогулка «Очарование азиатского Стамбула»
Фотопрогулка «Очарование азиатского Стамбула»

Что вас ожидает

Нетипичный Стамбул
Мы начнем фототур на пристани Кадыкей, старейшего из турецких районов. Вам откроется захватывающий вид на Мраморное море 🌊, босфорских чаек, традиционные паромы вапур и десятки пассажирских судов — я запечатлю атмосферу места и ваши эмоции на снимках. Пройдя через сувенирную лавку, мы поднимемся в аутентичное кафе. С веранды вы увидите вокзал Хайдарпаша — сердце азиатского Стамбула. А я расскажу о его истории 📖 и значении для города, после чего проведу вас старинными улочками к колоритному восточному базару.

Дух свободы
Киногеничный район Мода покажет вам Турцию с новой стороны. Мы исследуем «другой Стамбул»: заглянем в необычные кофейни и чайные сады, попробуем классические турецкие напитки и легендарное мороженое Али Уста, прокатимся на историческом трамвае до знаменитой улицы Бахарие и Оперного театра Сюрейя. Яркий стрит-арт, знаменитые скульптуры и уютные антикварные лавочки станут отличным фоном для портретов. Я порекомендую вам лучшие таверны, бани, вещевые рынки и парки 🌳, расскажу о культуре и жизни древнего мегаполиса.

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Организационные детали

  • В течение 7 дней после прогулки вы получите 40-50 фотографий в цветокоррекции, готовых к печати.
  • Дополнительные расходы: пpoeзд в тpaмвae — 3 лиpы, традиционный турецкий кофе — 10-12 лир, чай — 5 лир, мороженое Али Уста — 6 лир.
  • Советую выбирать удобную и подходящую для фотосессии одежду.
  • По желанию возможно изменение маршрута и посещение набережной в районе Ускюдар с видом на Девичью башню, стоящую прямо на воде.
Начало и место завершения
🚩 — на пристани Кадыкей
Фотопрогулка «Очарование азиатского Стамбула»
Фотопрогулка «Очарование азиатского Стамбула»
Фотопрогулка «Очарование азиатского Стамбула»
Фотопрогулка «Очарование азиатского Стамбула»
Фотопрогулка «Очарование азиатского Стамбула»
Фотопрогулка «Очарование азиатского Стамбула»
Фотопрогулка «Очарование азиатского Стамбула»
Фотопрогулка «Очарование азиатского Стамбула»
Фотопрогулка «Очарование азиатского Стамбула»
Фотопрогулка «Очарование азиатского Стамбула»
Фотопрогулка «Очарование азиатского Стамбула»
Фотопрогулка «Очарование азиатского Стамбула»
Фотопрогулка «Очарование азиатского Стамбула»

Выберите дату для встречи

  • Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете спросить как будет проходить фото-прогулка до оплаты.
Evgenia
Evgenia
Добрый день! Меня зовут Евгения! Я профессиональный фотограф: раньше занималась репортажной съемкой, а сейчас сотрудничаю с местными модельными агентствами. Ключ к успешной фотосессии – это общение, и вместе мы найдем наилучший ракурс и ваш уникальный стиль. Я живу в Стамбуле более двух лет и приглашаю вас на фотопрогулки по этому замечательному городу контрастов!
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5 отзывов оставили туристы

12 декабря 2019
Спасибо большое Евгении за прекрасную фотопрогулку. Помимо шикарных фото у нас был прекрасный собеседник и экскурсовод). Рекомендую!
4 декабря 2019
Я долго выбирала фотографа для прогулки и не ошиблась с выбором. Не хотелось стандартных фотография типа "я и моя мечеть". Хотелось атмосферы. Евгения оказалась интересным собеседником, профессиональным фотографом и еще сориентировала по интересным местам. Фотографии получились класс и так много. Буду советовать такую прогулку с Евгенией по Стамбулу друзьям и вам тоже советую!
20 июня 2019
Наша прогулка-фотосессия с Евгенией полностью соответствовала нашим ожиданиям! Прежде всего, Евгения прекрасный и отзывчивый человек! Несмотря на то, что мы перепутали время и сильно опаздывали к началу, она сумела подстроиться под наш график, откорректировать маршрут и провести нас по "секретным" и очень живописным уголкам Стамбула, сопровождая прогулку рассказом о особенностях жизни в Стамбуле в разные исторические периоды. А на память об этой чудесной прогулке у нас остались отличные профессиональные снимки. Евгения, еще раз большое спасибо!
11 июня 2019
Это первая наша экскурсия, так сказать пробная... было страшновато, НО все прошло отлично!!! Были с ребёнком 4 лет 💪🏼 так что проверено с детьми смело можете бронировать. Шикарная прогулка + легкая фотосъемка. Старшая дочь 12 лет тоже в восторге! Спасибо огромное Евгении за отличный вечер и новый для нас Стамбул (в городе третий раз). На экскурсионных турах таким Стамбул не показывают.
10 июня 2019
У нас была экскурсия с Евгенией. Рассказ гида был интересным, общение легким и приятным Мы узнали не только историю района, но и многое о современной жизни и обычаях жителей Турции. В процессе экскурсии гид сделал наши фотографии в интерьерах АЗИАТСКОГО Стамбула. Нам очень понравилась экскурсия.

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