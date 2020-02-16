5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Добрый день. Данную экскурсию не рекомендую.

Возлагали большие надежды именно на эту экскурсию, т.к. по программе были интересные для нас места с большой историей, в итоге получили бешенную гонку по достопримечательностям, постоянно теряющуюся связь и гида, плохо владеющего русским языком.

Теперь по пунктам:

1. В экскурсии заявлено максимум 25 человек (что уже много), по факту в группу набили аж 32 человека

2. Все достопримечательности посещались бегом, времени сфотографироваться или просто неспешно осмотреться было ничтожно мало (5 минут на фото сложно считать свободным временем)

3. После цистерны базилика 5 человек отсадили в отдельный автобус, т.к. все, логично, не вошли в один (см. п. 1), после чего началось вообще странное. В основном автобусе гид продолжала рассказывать про город, в нашем автобусе, естественно, связь постоянно терялась и чтобы это предотвратить, водитель гнал изо всех сил, подрезал трамваи, лишь бы не отстать от автобуса. Выглядело довольно опасно, и, в итоге, мы все таки отстали и для нас экскурсия прекратилась до следующего места остановки (отлично, а заплатили мы как все)

4. Также хочется отметить гида, который не так уж хорошо владеет русским языком. Когда идёшь на экскурсию по историческим местам, ожидаешь услышать исторические факты, байки, легенды, а не экскурсию в стиле "это старый камень, идём дальше". Я допускаю, что исторических знаний у нее хватало, но не хватало знаний языка, но нам от этого не легче. Часто не сразу было понятно о чем идёт речь.

5. Из-за большого количества людей во дворце Долмабахче вообще была анархия. Группа растянулась на несколько залов, впереди идущие слушали про один зал, люди сзади находились ещё в другом зале, в итоге экскурсия вообще потеряла всякий смысл, потому что информация была неактуальна и все это на фоне постоянно пропадающий связи. Сам по себе дворец огромный, времени на него ничтожное количество, ничего рассмотреть не успели, ничего понять не успели.

Помимо основных моментов были ещё мелкие, например, долгое ожидание опоздавших, абсолютно странная организация мероприятия, очень долгие сборы.

А самое обидное, что гид, которая провожала нас до отелей, очень интересно рассказывала про город, а это значит, что день мог пройти намного более удачно, но он прошел как прошел.

Про моменты, которые на наш взгляд можно было устранить здесь и сейчас, мы сообщали, по другим, где оставалось только ругаться, на месте выяснять отношения не было желания, т.к. не хотелось портить настроение себе и экскурсию остальным.

В итоге, жалко потраченного времени, жалко, что впервые оказавшись в городе мы вот так посмотрели значимые для нас места.