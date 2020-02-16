5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Убранство дворца Долмабахче
Первый символ Стамбула на нашем пути — дворец Долмабахче, возведенный за 11 лет по приказу Султана Абдул Меджита I. Вы узнаете, почему в 19 веке в сердце города появилось сооружение в духе роскошного европейского барокко, не уступающее размахом и красотой дворцам Италии и Франции. Услышите любопытные факты об отделке Долмабахче и оцените его ослепительное убранство — ковры, люстры, мебель и картины, многие из которых подарены правителями соседних стран.
Наследие султана Сулеймана
Следом перед вами предстанет творение великого архитектора Синана, мечеть Сулеймание 16 века, самая большая в Стамбуле. Здесь мы перенесемся в годы правления Великолепного Султана Сулеймана и поговорим о его незаурядной личности. На территории мечети вы осмотрите библиотеку, медресе, бани, кухни и обсерваторию. А во дворе увидите два соседствующих мавзолея, где покоятся сам Сулейман и его любимая жена Хюррем Султан.
Подземный дворец Константинополя
Из Османской империи мы переместимся в Византию — а для этого спустимся в Цистерну Базилику, водохранилище, построенное, чтобы помочь Константинополю в случае засухи или осады. Вас впечатлит стамбульское подземелье-дворец с 8-метровыми колоннами, привезенными из разных античных городов и храмов. Не менее примечательна и история Цистерны: вы узнаете, как использовалось водохранилище, почему было предано забвению и когда получило вторую жизнь после реставрации.
Что входит в стоимость, а что — нет
Как проходит экскурсия