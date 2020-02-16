5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Познакомиться с городом через три символа: дворец Долмабахче, мечеть Сулеймание и Цистерну Базилику

Айна
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Айна – экскурсионное агентство
На этой насыщенной экскурсии вы соберете цельный образ Стамбула, погрузившись в три его эпохи.

Вы оцените роскошь Османской империи в великолепном дворце Долмабахче, узнаете о временах правления Сулеймана Великолепного в мечети Сулеймание и спуститесь в подземную Цистерну Базилику, хранящую тайны Византии.
€58
44 за человека
скидка25%
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 4.5 часов
До 25 человек
Можно с детьми
Встреча у вашего отеля
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У этой экскурсии5 отзывов
4.2
Магия эпох Стамбула
Магия эпох Стамбула

Что вас ожидает

Убранство дворца Долмабахче
Первый символ Стамбула на нашем пути — дворец Долмабахче, возведенный за 11 лет по приказу Султана Абдул Меджита I. Вы узнаете, почему в 19 веке в сердце города появилось сооружение в духе роскошного европейского барокко, не уступающее размахом и красотой дворцам Италии и Франции. Услышите любопытные факты об отделке Долмабахче и оцените его ослепительное убранство — ковры, люстры, мебель и картины, многие из которых подарены правителями соседних стран.

Наследие султана Сулеймана
Следом перед вами предстанет творение великого архитектора Синана, мечеть Сулеймание 16 века, самая большая в Стамбуле. Здесь мы перенесемся в годы правления Великолепного Султана Сулеймана и поговорим о его незаурядной личности. На территории мечети вы осмотрите библиотеку, медресе, бани, кухни и обсерваторию. А во дворе увидите два соседствующих мавзолея, где покоятся сам Сулейман и его любимая жена Хюррем Султан.

Подземный дворец Константинополя
Из Османской империи мы переместимся в Византию — а для этого спустимся в Цистерну Базилику, водохранилище, построенное, чтобы помочь Константинополю в случае засухи или осады. Вас впечатлит стамбульское подземелье-дворец с 8-метровыми колоннами, привезенными из разных античных городов и храмов. Не менее примечательна и история Цистерны: вы узнаете, как использовалось водохранилище, почему было предано забвению и когда получило вторую жизнь после реставрации.

Организационные детали

Что входит в стоимость, а что — нет

  • В стоимость включены: трансфер из отеля в исторической части европейского Стамбула; входные билеты (мы приобретаем их заранее, чтобы вы не стояли в очередях)
  • Для других районов города трансфер оплачивается дополнительно — уточняйте при заказе

Как проходит экскурсия

  • Экскурсия автобусно-пешеходная
  • Историческая часть экскурсии длится в среднем 2.5 — 3 часа, остальное время занимают сбор и развоз группы по отелям
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • В программе посещение мечети, поэтому продумайте дресс-код: для женщин — полностью закрытые руки и ноги, платок на голове. Для мужчин — закрытые руки до локтей и ноги до колен.
Магия эпох Стамбула
Магия эпох Стамбула
Магия эпох Стамбула
Магия эпох Стамбула
Магия эпох Стамбула
Магия эпох Стамбула
Магия эпох Стамбула
Магия эпох Стамбула
Магия эпох Стамбула
Магия эпох Стамбула

Экскурсия проводится во вторник, пятницу и воскресенье в 08:00, 08:15, 08:30, 08:45 и 09:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Местов встречи для начала тура у вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Айна
Айна
Приветствую вас в Турции, дорогие друзья! Живу в Стамбуле 10 лет, обожаю этот яркий, живой, контрастный город, знаю множество нетуристических троп и хочу поделиться этими знаниями с вами. Я работаю в команде профессиональных гидов, которые проводят исторические традиционные экскурсии (вам не придется стоять в очереди для посещения основных достопримечательностей). А я проведу вас местами, где не ступала нога туриста, a если и ступала, то не так часто. А также расскажу, как живется в этом городе иностранцам.
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

16 февраля 2020
Мне понравился рассказ гида нели (могу ошибаться с именем, натцрецки манер по другому). Очень живойи интересный рассказ
29 января 2020
Замечательная экскурсия. Замечательная гид, к сожалению забыла ее имя. Очень удобно, что эта экскурсия была автобусно-пешей, не устали. Роскошный дворец Долмабахче, самая большая в Стамбуле мечеть Сулеймание, Цистерна Базилика, водохранилище. Интересно, красиво и познавательно. Рекомендую экскурсию.
6 января 2020
Отличная экскурсия и замечательный экскурсовод.Жалеем,что не воспользовались услугами экскурсовода при посещении Топкапы.
5 января 2020
Экскурсовод-приятная женщина с хорошей дикцией. Забыл спросить как её зовут.
3 января 2020
Добрый день. Данную экскурсию не рекомендую.
Возлагали большие надежды именно на эту экскурсию, т.к. по программе были интересные для нас места с большой историей, в итоге получили бешенную гонку по достопримечательностям, постоянно теряющуюся связь и гида, плохо владеющего русским языком.
Теперь по пунктам:
1. В экскурсии заявлено максимум 25 человек (что уже много), по факту в группу набили аж 32 человека
2. Все достопримечательности посещались бегом, времени сфотографироваться или просто неспешно осмотреться было ничтожно мало (5 минут на фото сложно считать свободным временем)
3. После цистерны базилика 5 человек отсадили в отдельный автобус, т.к. все, логично, не вошли в один (см. п. 1), после чего началось вообще странное. В основном автобусе гид продолжала рассказывать про город, в нашем автобусе, естественно, связь постоянно терялась и чтобы это предотвратить, водитель гнал изо всех сил, подрезал трамваи, лишь бы не отстать от автобуса. Выглядело довольно опасно, и, в итоге, мы все таки отстали и для нас экскурсия прекратилась до следующего места остановки (отлично, а заплатили мы как все)
4. Также хочется отметить гида, который не так уж хорошо владеет русским языком. Когда идёшь на экскурсию по историческим местам, ожидаешь услышать исторические факты, байки, легенды, а не экскурсию в стиле "это старый камень, идём дальше". Я допускаю, что исторических знаний у нее хватало, но не хватало знаний языка, но нам от этого не легче. Часто не сразу было понятно о чем идёт речь.
5. Из-за большого количества людей во дворце Долмабахче вообще была анархия. Группа растянулась на несколько залов, впереди идущие слушали про один зал, люди сзади находились ещё в другом зале, в итоге экскурсия вообще потеряла всякий смысл, потому что информация была неактуальна и все это на фоне постоянно пропадающий связи. Сам по себе дворец огромный, времени на него ничтожное количество, ничего рассмотреть не успели, ничего понять не успели.
Помимо основных моментов были ещё мелкие, например, долгое ожидание опоздавших, абсолютно странная организация мероприятия, очень долгие сборы.
А самое обидное, что гид, которая провожала нас до отелей, очень интересно рассказывала про город, а это значит, что день мог пройти намного более удачно, но он прошел как прошел.
Про моменты, которые на наш взгляд можно было устранить здесь и сейчас, мы сообщали, по другим, где оставалось только ругаться, на месте выяснять отношения не было желания, т.к. не хотелось портить настроение себе и экскурсию остальным.
В итоге, жалко потраченного времени, жалко, что впервые оказавшись в городе мы вот так посмотрели значимые для нас места.

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