Океанариум Стамбула + шоппинг в ТЦ

Вы увидите огромный аквариум с акулами, тунцами и другими крупными рыбами, куда можно погрузиться с...

4.8
13 отзывов
Вы увидите огромный аквариум с акулами, тунцами и другими крупными рыбами, куда можно погрузиться с инструктором.

Почувствуете настоящий тропический дождь в зале — имитации тропик.

С климатом, шумом, запахами и щебетаниями птиц.

А еще неожиданно может хлынуть дождь! Зонтики предусмотрены.

После экскурсии у вас есть два часа для шоппинга в торговом центре (по желанию)
Океанариум Стамбула + шоппинг в ТЦ
Океанариум Стамбула + шоппинг в ТЦ
Океанариум Стамбула + шоппинг в ТЦ
Океанариум Стамбула + шоппинг в ТЦ
Океанариум Стамбула + шоппинг в ТЦ
Океанариум Стамбула + шоппинг в ТЦ
Океанариум Стамбула + шоппинг в ТЦ
Аквариум поделён на 16 географических зон. Каждая населена подводными жителями из разных уголков мира. Всего 1500 видов и 15000 обитателей.

Что вас ждет?

Вы увидите огромный аквариум с акулами, тунцами и другими крупными рыбами, куда можно погрузиться с инструктором.
Почувствуете настоящий тропический дождь в зале — имитации тропик. С климатом, шумом, запахами и щебетаниями птиц. А еще неожиданно может хлынуть дождь. Зонтики предусмотрены
После экскурсии у вас есть два часа для шоппинга в торговом центре (по желанию)

Эта экскурсия удобна и выгодна:

  • у кого есть дети
  • кто у нас впервые
  • все продумано за вас
  • не надо платить за такси, обед
  • шопинг в одном из больших ТЦ Стамбула
  • дополнительно гид расскажет о океанариуме
  • вас увезли - привезли
  • экономия на входном билете 18 долларов

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человек
аквариум+тц шопинг
€30

Ответы на вопросы

Что входит
  • трансфер от/до отеля на комфортабельном автобусе
  • обед
  • услуги гида
  • билет в Аквариум
Что не входит
  • ваши личные расходы в ТЦ
Место начала и завершения
ресепнш вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: 9.30-13.00 Каждый день
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • при отмене клиентом: - 0% возврат
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

9.30-13.00 Каждый день

Aleyna K.
Aleyna K.
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Отзывы от посетивших эту экскурсию

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