9.30-13.00 Каждый день

Аквариум поделён на 16 географических зон. Каждая населена подводными жителями из разных уголков мира. Всего 1500 видов и 15000 обитателей.
Что вас ждет?
Вы увидите огромный аквариум с акулами, тунцами и другими крупными рыбами, куда можно погрузиться с инструктором.
Почувствуете настоящий тропический дождь в зале — имитации тропик. С климатом, шумом, запахами и щебетаниями птиц. А еще неожиданно может хлынуть дождь. Зонтики предусмотрены
После экскурсии у вас есть два часа для шоппинга в торговом центре (по желанию)
Эта экскурсия удобна и выгодна:
- у кого есть дети
- кто у нас впервые
- все продумано за вас
- не надо платить за такси, обед
- шопинг в одном из больших ТЦ Стамбула
- дополнительно гид расскажет о океанариуме
- вас увезли - привезли
- экономия на входном билете 18 долларов