9.30-13.00 Каждый день

Аквариум поделён на 16 географических зон. Каждая населена подводными жителями из разных уголков мира. Всего 1500 видов и 15000 обитателей.

Что вас ждет?

Вы увидите огромный аквариум с акулами, тунцами и другими крупными рыбами, куда можно погрузиться с инструктором.

Почувствуете настоящий тропический дождь в зале — имитации тропик. С климатом, шумом, запахами и щебетаниями птиц. А еще неожиданно может хлынуть дождь. Зонтики предусмотрены

После экскурсии у вас есть два часа для шоппинга в торговом центре (по желанию)

Эта экскурсия удобна и выгодна: