4 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Курорт Цахкадзор

Название этого городка переводится как «ущелье цветов», и это настоящий горный оазис с завораживающей природой, рукотворными достопримечательностями вроде монастыря Кечарис и европейским сервисом. Цахкадзор ничем не уступает известным горнолыжным курортам Европы, а по ценам — даже может дать фору. Вы прокатитесь на канатке с потрясающим видом, возьмёте напрокат лыжи, сноуборд или квадрацикл и отправитесь покорять горные склоны. Благодаря климату, под снегом здесь никогда не образуется наледь, поэтому комфортно будет даже начинающим спортсменам. А тем, кто не хочет кататься, непременно понравится прогулка по симпатичному курорту и вид на горы с высоты.

Старый город в Дилижане

Дилижан — ещё один курортный город Армении, окружённый густыми лесами, прозванный его жителями «маленькой Швейцарией». Воздух здесь самый чистый в стране. Вы прогуляетесь по местам, где можно увидеть традиционную армянскую архитектуру: в Дилижане исторически достоверно воссоздали участок, который выглядит, как улочки конца XIX века. Кроме того, Дилижан имеет славу самого «культурного» города Армении. Вы узнаете, с именами каких знаменитых людей связан город, и посмотрите на древний монастырь Агарцин, где похоронены армянские цари.