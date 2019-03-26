4 отзыва оставили туристы

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Горнолыжный Цахкадзор и Дилижан

Открыть для себя главный зимний курорт и самый «культурный» город Армении

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 6 часов
  • 👥 Не более 6 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

125 за экскурсию

У этой экскурсии4 отзыва
5
Арарат
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Арарат – Гид в Ереване
Природа Армении поражает не меньше, чем древняя культура этой страны.

В горном Цахкадзоре вы полюбуетесь на мощные скалы, покрытые снегом, окинете взглядом необъятные просторы с высоты канатной дороги и опробуете лучшие трассы этого курорта.

А в Дилижане вдохнёте самый чистый воздух в Армении, припомните фильм 🎥 «Мимино» и увидите, как жили здесь люди в XIX веке.
Горнолыжный Цахкадзор и Дилижан
Горнолыжный Цахкадзор и Дилижан

Что вас ожидает

Курорт Цахкадзор
Название этого городка переводится как «ущелье цветов», и это настоящий горный оазис с завораживающей природой, рукотворными достопримечательностями вроде монастыря Кечарис и европейским сервисом. Цахкадзор ничем не уступает известным горнолыжным курортам Европы, а по ценам — даже может дать фору. Вы прокатитесь на канатке с потрясающим видом, возьмёте напрокат лыжи, сноуборд или квадрацикл и отправитесь покорять горные склоны. Благодаря климату, под снегом здесь никогда не образуется наледь, поэтому комфортно будет даже начинающим спортсменам. А тем, кто не хочет кататься, непременно понравится прогулка по симпатичному курорту и вид на горы с высоты.

Старый город в Дилижане
Дилижан — ещё один курортный город Армении, окружённый густыми лесами, прозванный его жителями «маленькой Швейцарией». Воздух здесь самый чистый в стране. Вы прогуляетесь по местам, где можно увидеть традиционную армянскую архитектуру: в Дилижане исторически достоверно воссоздали участок, который выглядит, как улочки конца XIX века. Кроме того, Дилижан имеет славу самого «культурного» города Армении. Вы узнаете, с именами каких знаменитых людей связан город, и посмотрите на древний монастырь Агарцин, где похоронены армянские цари.

Организационные детали

  • Трансфер включён в стоимость экскурсии
  • Прокат лыж и сноуборда оплачивается дополнительно. Лыжи (на сутки) — около 5000 драм, сноуборд (на сутки) — около 7000 драм.
Горнолыжный Цахкадзор и Дилижан
Горнолыжный Цахкадзор и Дилижан
Горнолыжный Цахкадзор и Дилижан

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Арарат
Арарат
Здравствуйте! Меня зовут Арарат, и я являюсь гидом в Армении с 2014-го года. Женат и у меня трое детей (2 девочки и мальчик). Люблю путешествовать и очень люблю рыбалку. Свою работу выполняю с радостью, так как очень люблю Армению и все, что с ней связано. Жизнерадостный и занимаюсь спортом.
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4 отзыва оставили туристы

26 марта 2019
Это был наш заключительный экскурсионный день и он был полон на эмоции: путешествие из зимы в весну и обратно, почувствовать спокойствие Дилижана, где кажется в каждом доме живет поэт или художник, и совершить что-то сумасшедшее в активной энергетике Цахкадзора. И по этому пути нас чутко, понимающе вел и поддерживал Арарат. После трех дней наших совместных поездок было даже грустно расставаться с этим чудесным Человеком с большой буквы! Надеюсь, что мы еще не раз вернемся в Армению и вновь встретим нашего волшебника - Арарата, который словно взмахом волшебной палочки заразил нас любовью к этой стране!!!
12 марта 2019
Хочется сказать, что это была наша с мужем третья экскурсия с Араратом. И как и от двух предыдущих мы в полном восторге! Арарат замечательный, радушный человек! Много знающий образованный, интересный рассказчик. Великолепный гид, умеющий увлечь и заразить любовью к своей стране. Путешествовать с ним одно удовольствие. Он опытный водитель. Не смотря на гололед и сильный снегопад в день экскурсии, поездка была очень комфортная. В машине и по ходу экскурсии -вода, пледы, солнечные очки, вкуснейшее вино (домашнее малиновое ). Мужа просто сразил домашний 16-летний коньяк которым радушно угощал Арарат. Мы чувствовали себя не просто клиентами, заказавшими экскурсии, а самыми дорогими и желанными гостями. Мы планировали остаться в Цахкадзоре на 2 дня и Арарат спокойно изменил маршрут экскурсии, гибко подстроившись под наши планы. Монастырь Агарцин прекрасен, не смотря на снегопад! В Армению обязательно вернемся! Мы уже наметили для себя те места и экскурсии которые хотели бы посетить в следующий приезд. И обязательно посетим вместе с Араратом. Отзыв получился эмоциональным и восторженным, но свои впечатления от Армении и удовольствие от поездок с Араратом сложно описать спокойно!
6 января 2019
Огромное спасибо Арарату за это путешествие! Помимо заявленных мест, мы побывали на берегу озера Севан. Особенно порадовала пешая прогулка по горной дороге к древним монастырям (из-за обилия снега и льда на дороге не смогли подняться в гору на машине). Жаль, что не удалось посетить подъемник в Цахтадзоре (был закрыт в связи с профилактическими работами), зато будет повод вернуться. Арарат гостеприимный и дружелюбный человек, любит свою работу и гостей Армении. Надеюсь, что в будущем удастся посетить и другие экскурсии этого гида.
20 мая 2018
Путешествовал с Араратом на майские праздники, экскурсия очень понравилась. Арарат очень внимательно относился к моим пожеланиям (так как я посещал Дилижан ранее в рамках другой экскурсии, Арарат предложил мне на выбор несколько вариантов корректировки программы). В итоге экскурсия получилась очень разнообразной, включала и очень красивые природные ландшафты, и древние храмы, и гастрономический опыт. Арарат сопровождал экскурсию рассказами об истории посещаемых мест, Армении в целом, а также о культуре и современной жизни в стране. Экскурсия проводилась на комфортном автомобиле, была продумана до мелочей, сопровождалась приятными и вкусными угощениями. Очень чувствовалась любовь Арарата к своей стране, ее культуре и истории и желание поделиться этими чувствами с гостями, оставить в их памяти самые яркие и позитивные эмоции и воспоминания о стране.

Арарат проводит ещё 4 экскурсии

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