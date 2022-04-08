Приглашаем вас на индивидуальную экскурсию "Персональная прогулка с гидом" по Еревану. "Персональная прогулка" - это новый экономичный формат проведения индивидуальной экскурсии, который который идеально подойдет для компании друзей или для семьи. Цена является фиксированной для группы до 4 человек. При размере группы более, чем 4 человека, взымается небольшая доплата за дополнительных туристов. Более низкая цена, чем на традиционные индивидуальные экскурсии, определяется тем, что встреча с гидом происходит в фиксированном месте, а экскурсия проходит только по одному из двух предложенных на ваш выбор маршрутов.

Ереван, столица Армении — удивительно красивый город, богатый достопримечательностями.

Так как показать все самое важное в Ереване за два часа очень сложно, мы предлагаем вам на выбор 2 маршрута - "Синий" и "Красный" (карты маршрутов экскурсии вы найдете по ссылкам в разделе "Дополнительная информация"). Сообщите гиду при встрече по какому маршруту вы желаете пройти.

Синий маршрут поведает об исторических этапах застройки Еревана, о знаковых личностях, составивших славу двеннадцатой столицы Армении, мы окунемся в атмосферу древних традиций и познакомимся с современным обликом города. Синий маршрут идеален для творческих личностей. В ходе экскурсии предстанет возможность постичь навыки армянских традиционных ремёсел, узнать о секретах ковроткачества (исконно женском ремесле) и резьбы по камню (мужском), и, конечно же, понаблюдать за процессом создания новых шедевров. Мы будем стоять под куполом самого большого собора Армении, разгадаем загадки на площади Республики, насладимся великолепным видом Лебединого озера, а по дороге непременно встретим прохожего с грустными глазами, который дарит цветы всем красивым девушкам. Пройдёмся по «самой дорогой» пешеходной улице города и останемся очарованными восточной атмосферой рынка «Вернисаж».

Красный маршрут перенесет нас в эпоху персидского владычества, мы зайдём в единственную сохранившуюся мечеть XVIII века и прогуляемся по потаённым дворикам Старого города. В этом маршруте мы будем любоваться самым прославленным украшением Еревана последних лет. А ещё Красный маршрут смело можно назвать гастрономическим. Мы посетим лучшие в городе винный бар и сырный магазин с эксклюзивной продукцией.

Наиболее полное представление о городе Вы получите, если забронируете две пешеходные экскурсии - по "Синему" и по "Красному" маршрутам.