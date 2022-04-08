Персональная прогулка с гидом по Еревану

Пешеходная

Индивидуальная
Пешеходная.

Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид.

На выбор предлагаются 2 маршрута - "Синий" и "Красный" (карты маршрутов экскурсии вы найдете по ссылкам в разделе "Дополнительная информация").

Сообщите гиду при встрече по какому маршруту вы желаете пройти.
Персональная прогулка с гидом по Еревану
Персональная прогулка с гидом по Еревану
Персональная прогулка с гидом по Еревану
Персональная прогулка с гидом по Еревану

Что вас ожидает 🤩

  • Мечеть 18 века
  • Дворики старого города
  • Древние ремесленные мастерские
  • Собор Святого Григория Просветителя
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Приглашаем вас на индивидуальную экскурсию "Персональная прогулка с гидом" по Еревану. "Персональная прогулка" - это новый экономичный формат проведения индивидуальной экскурсии, который который идеально подойдет для компании друзей или для семьи. Цена является фиксированной для группы до 4 человек. При размере группы более, чем 4 человека, взымается небольшая доплата за дополнительных туристов. Более низкая цена, чем на традиционные индивидуальные экскурсии, определяется тем, что встреча с гидом происходит в фиксированном месте, а экскурсия проходит только по одному из двух предложенных на ваш выбор маршрутов.

Ереван, столица Армении — удивительно красивый город, богатый достопримечательностями.

Так как показать все самое важное в Ереване за два часа очень сложно, мы предлагаем вам на выбор 2 маршрута - "Синий" и "Красный" (карты маршрутов экскурсии вы найдете по ссылкам в разделе "Дополнительная информация"). Сообщите гиду при встрече по какому маршруту вы желаете пройти.

Синий маршрут поведает об исторических этапах застройки Еревана, о знаковых личностях, составивших славу двеннадцатой столицы Армении, мы окунемся в атмосферу древних традиций и познакомимся с современным обликом города. Синий маршрут идеален для творческих личностей. В ходе экскурсии предстанет возможность постичь навыки армянских традиционных ремёсел, узнать о секретах ковроткачества (исконно женском ремесле) и резьбы по камню (мужском), и, конечно же, понаблюдать за процессом создания новых шедевров. Мы будем стоять под куполом самого большого собора Армении, разгадаем загадки на площади Республики, насладимся великолепным видом Лебединого озера, а по дороге непременно встретим прохожего с грустными глазами, который дарит цветы всем красивым девушкам. Пройдёмся по «самой дорогой» пешеходной улице города и останемся очарованными восточной атмосферой рынка «Вернисаж».

Красный маршрут перенесет нас в эпоху персидского владычества, мы зайдём в единственную сохранившуюся мечеть XVIII века и прогуляемся по потаённым дворикам Старого города. В этом маршруте мы будем любоваться самым прославленным украшением Еревана последних лет. А ещё Красный маршрут смело можно назвать гастрономическим. Мы посетим лучшие в городе винный бар и сырный магазин с эксклюзивной продукцией.

Наиболее полное представление о городе Вы получите, если забронируете две пешеходные экскурсии - по "Синему" и по "Красному" маршрутам.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Программа не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 11:00

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