1 отзыв оставили туристы

  1. Экскурсии

Приключения в Ластивере, озеро Севан и уютный Дилиджан

Отправиться из Еревана к водопадам и первобытным пещерам и пронестись на самом длинном зиплайне

5
1 отзыв
АННА
АННА – Гид из Еревана
Национальный парк 🌳 Ластивер — райское место, где живописные водопады и домики на деревьях соседствуют с пещерами отшельников.

Во время нашего путешествия вы погрузитесь в заповедную природу Армении, познакомитесь с древним армянским бытом, а затем испытаете себя на смелость и прокатитесь на самом длинном зиплайне в мире!
Задать вопросОбычно отвечает за 5 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 7.5 часов
  • 👫 Для 1-20 человек

  • От €160 за экскурсию

    Заказать экскурсию
Приключения в Ластивере, озеро Севан и уютный Дилиджан
Приключения в Ластивере, озеро Севан и уютный Дилиджан

Что вас ожидает

Волшебная природа Ластивера
По пути к национальному парку мы проедем через озеро Севан, остановимся в Дилиджане на чашечку армянского кофе, а затем по Хачахпюрскому ущелью доберемся до волшебных ландшафтов Ластивера. Здесь вы исследуете пышные леса, захватывающие дорожные пейзажи и извилистые русла горных рек. И, конечно, встретите визитные карточки Ластивера — домики на деревьях и красивейшие 🤩 водопады, окруженные скалами и густой зеленью.

Пещеры времен мезолита
Одна из природных особенностей Ластивера — многочисленные пещеры, сохранившие следы присутствия древних людей: здесь можно увидеть наскальную живопись, кухонную утварь и языческие ритуальные гроты. Вы заглянете в знаменитую пещеру на склоне каньона, где во время средневековых монгольских нашествий укрывалось местное население, рассмотрите аутентичные предметы быта и узнаете об удивительных находках археологов.

Прокатиться на самом длинном в мире zip line!
Если в наше путешествие вам захочется добавить капельку экстрима, мы заглянем в Енокаван, где находится самый длинный в мире зиплайн. Об этом невероятном аттракционе рассказал даже телеканал Discovery: тех, кто решится опробовать зиплайн, ждет скоростной 2-километровый спуск по наклонному тросу со скоростью до 120 километров в час. Приготовьтесь к 3-минутному падению с высоты, морю адреналина и сумасшедшим эмоциям!

Организационные детали

  • В пути предусмотрена остановка на обед в Дилиджане.
  • В стоимость экскурсии 🧭 не включен входной билет 🎫 в Ластивер — 1000 драм.
  • Полет на зиплайне оплачивается отдельно по желанию: стоимость полета — 11 000 драм. Полет разрешен людям с ростом не менее 150 см, весом не более 100 кг, а также старше 14 лет.
  • Кроме полета на зиплайне в парке 🌳 можно организовать конную прогулку 👣, пейнтбол или поездку на внедорожниках.
Начало и место завершения
🚩 Гостиница
Приключения в Ластивере, озеро Севан и уютный Дилиджан
Приключения в Ластивере, озеро Севан и уютный Дилиджан
Приключения в Ластивере, озеро Севан и уютный Дилиджан
Приключения в Ластивере, озеро Севан и уютный Дилиджан
Приключения в Ластивере, озеро Севан и уютный Дилиджан
Приключения в Ластивере, озеро Севан и уютный Дилиджан
Приключения в Ластивере, озеро Севан и уютный Дилиджан
Приключения в Ластивере, озеро Севан и уютный Дилиджан
Приключения в Ластивере, озеро Севан и уютный Дилиджан
Приключения в Ластивере, озеро Севан и уютный Дилиджан
Приключения в Ластивере, озеро Севан и уютный Дилиджан
Приключения в Ластивере, озеро Севан и уютный Дилиджан

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
АННА
АННА
Мне 28 лет, я очень люблю свою родину и людей. Хочу, чтобы каждый гость, приезжающий в нашу страну, влюбился в неё без оглядки.
Напишите мне

1 отзыв оставили туристы

Владислав
9 мая 2019
Это был наш первый пеший тур по горам и нам очень понравилось, но есть несколько советов на будущее. Природа действительно сказочная, виды завораживают, людей встретили только на обратном пути и в самом Ластивере. Мы словно ушли в джунгли. Анна хорошо знает историю своей страны и хорошо её рассказывает. Кроме того, всегда можно задавать интересующие вопросы, спрашивать советы. После путешествия Анна помогла нам подобрать специи и подсказала, где купить вкусный кофе в зёрнах. За это отдельное спасибо) Советы будущим путешественникам: 1. Не дегустируйте вино/коньяк перед походом. Местами путь пролегает по крутым утёсам, а на обратном пути и так начинает шатать от усталости. 2. Хорошо отоспитесь. 3. Возьмите с собой 1л воды на человека. У нас вода закончилась на спуске и путь назад был трудным. 4. Надевайте удобную обувь, лучше непромокаемую. В самом Ластивере можно сходить к водападу, но там сыро. Что не понравилось: 1. Цена билетов достаточно высокая и в него можно было бы включить входной билет в Ластивер (1000 драм).

АННА проводит ещё 1 экскурсию

Винный тур: Хор Вирап — Арени — Нораванк
От 120
7 часов
Винный тур: Хор Вирап — Арени — Нораванк
18 отзывов
Увидеть древние монастыри, полюбоваться природой и попробовать вино в гостях у армянской семьи

Еще несколько необычных экскурсий в Ереване

Яркие краски Еревана
18
3 часа
Яркие краски Еревана
352 отзыва
Истории и легенды города на прогулке по самым красивым местам столицы
Озеро Севан, языческий Гарни и пещерный монастырь Гегард
скидка14%
125
107
5 часов
Озеро Севан, языческий Гарни и пещерный монастырь Гегард
270 отзывов
Армянский «Парфенон» и пещерный монастырь, голубая гладь горного озера и самая свежая рыба
Древние святыни Армении и «наше море» Севан
35
6.5 часов
Древние святыни Армении и «наше море» Севан
90 отзывов
Проникнуться духом страны в храме Гарни и монастыре Гегард и насладиться красотами озера
Путешествие к монастырям Хор Вирап и Нораванк
скидка14%
125
107
6 часов
Путешествие к монастырям Хор Вирап и Нораванк
71 отзыв
Погрузиться в культуру и христианскую историю Армении, увидеть древние храмы и продегустировать вино
Хор Вирап, Нораванк и Арени — лучшее на юге Армении
100
7 часов
Хор Вирап, Нораванк и Арени — лучшее на юге Армении
57 отзывов
Красоты природы, рукотворные древности и винная дегустация в авто-путешествии
Каменная симфония Гарни, скальный Гегард и обед на озере Севан
125
7 часов
Каменная симфония Гарни, скальный Гегард и обед на озере Севан
55 отзывов
Истории языческого храма, аскетичный монастырь в ущелье и заповедная природа