Наиля проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Баку — раз и навсегда

Во время прогулки вы узнаете о назначении каменных часов на фасадах домов. Услышите легенду, как знаменитая Девичья башня — символ Баку — стала башней-женщиной. Посетите дворики исторических зданий, где сушится бельё около стен, помнящих еще эпоху Средневековья. Сделаете отличный кадр мастерской местного художника и отыщете то самое место, где поскользнулся, упал и произнёс своё «чёрт побери» герой Юрия Никулина в комедии «Бриллиантовая рука». Также наш маршрут охватит:

Одну из самых многолюдных площадей Баку — Площадь фонтанов . Название говорит само за себя, и даже гости столицы ⭐️ сразу догадаются, что главная достопримечательность 🏛️ этой части города фонтаны, которые после недавней реконструкции приобрели оригинальные и самые непредсказуемые формы.

. Название говорит само за себя, и даже гости столицы ⭐️ сразу догадаются, что главная достопримечательность 🏛️ этой части города фонтаны, которые после недавней реконструкции приобрели оригинальные и самые непредсказуемые формы. Приморский бульвар, который растянулся на несколько километров вдоль Бакинской бухты. Здесь находятся важные городские сооружения: Парашютная вышка, Музей 🖼 ковров, музыкальный центр Мугама, старинное здание Театра кукол, бакинское колесо обозрения, а также «Малая Венеция». А еще все продумано до мельчайших деталей — и красиво 🤩 как ночью, так и днем. Набережная буквально утопает в зелени. Стоят аттракционы, поющие фонтаны и рестораны. Тут также можно увидеть огромную шахматную доску с фигурами, где местные ребята любят играть бесконечные партии.

В конце прогулки поднимемся на обзорную площадку города, откуда открывается потрясающая панорама Бакинской бухты и великолепной столицы Азербайджана.

Организационные детали