Наиля проводит ещё 3 экскурсии

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Пешком по центру Баку

Исследовать город с местным жителем, увлечённым его историей и современной жизнью

Наиля
Наиля – Гид из Баку
Пешая экскурсия ⛳ по знаковым достопримечательностям столицы ⭐️ — отличный вариант бюджетного знакомства с Баку.

В течение 3 часов я буду очаровывать вас своим городом.

Ни один бумажный путеводитель и ни одна выверенная и изобилующая историческими фактами звукозапись не расскажут о старом Баку столь же красочно, как человек, искренне влюблённый в это место!
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €65 за экскурсию

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Пешком по центру Баку
Пешком по центру Баку

Что вас ожидает

Баку — раз и навсегда
Во время прогулки вы узнаете о назначении каменных часов на фасадах домов. Услышите легенду, как знаменитая Девичья башня — символ Баку — стала башней-женщиной. Посетите дворики исторических зданий, где сушится бельё около стен, помнящих еще эпоху Средневековья. Сделаете отличный кадр мастерской местного художника и отыщете то самое место, где поскользнулся, упал и произнёс своё «чёрт побери» герой Юрия Никулина в комедии «Бриллиантовая рука». Также наш маршрут охватит:

  • Одну из самых многолюдных площадей Баку — Площадь фонтанов. Название говорит само за себя, и даже гости столицы ⭐️ сразу догадаются, что главная достопримечательность 🏛️ этой части города фонтаны, которые после недавней реконструкции приобрели оригинальные и самые непредсказуемые формы.
  • Приморский бульвар, который растянулся на несколько километров вдоль Бакинской бухты. Здесь находятся важные городские сооружения: Парашютная вышка, Музей 🖼 ковров, музыкальный центр Мугама, старинное здание Театра кукол, бакинское колесо обозрения, а также «Малая Венеция». А еще все продумано до мельчайших деталей — и красиво 🤩 как ночью, так и днем. Набережная буквально утопает в зелени. Стоят аттракционы, поющие фонтаны и рестораны. Тут также можно увидеть огромную шахматную доску с фигурами, где местные ребята любят играть бесконечные партии.

В конце прогулки поднимемся на обзорную площадку города, откуда открывается потрясающая панорама Бакинской бухты и великолепной столицы Азербайджана.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии 🧭 не включены личные расходы и еда.
  • Пожалуйста, выбирайте удобную обувь и одевайтесь по погодке — экскурсия ⛳ полностью пешеходная.
Начало и место завершения
🚩 у Девичьей башни
Пешком по центру Баку
Пешком по центру Баку

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Наиля
Наиля
Приветствую Друзья! Меня зовут Наиля — коренная бакинка, профессиональный экскурсовод и организатор индивидуальных туров. Каждый раз, заканчивая экскурсию и видя счастливые лица моих гостей, понимаю, какое везение, родиться в стране, где природа и предки все сделали за меня. Моя работа заключается лишь в том, чтобы с наилучшей стороны показать то великолепие, которое зовется Азербайджаном. Туры, организованные мною, сэкономят ваши время, деньги и силы, а главное создадут именно то представление о стране, которое сподвигнет вас возвращаться сюда за новыми впечатлениями и открытиями. Программы устроены так, чтобы вы узнали самое важное из истории, открыли необычные места, любимые местными жителями, а после экскурсии с гораздо большим интересом гуляли по городу самостоятельно. Для вашего удобства помогу организовать встречу в аэропорту и трансфер, также предоставлю транспорт без сопровождения гида в районы страны по минимальным ценам. До скорой встречи!
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Наиля проводит ещё 3 экскурсии

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