Наиля проводит ещё 3 экскурсии

Баку — раз и навсегда
Во время прогулки вы узнаете о назначении каменных часов на фасадах домов. Услышите легенду, как знаменитая Девичья башня — символ Баку — стала башней-женщиной. Посетите дворики исторических зданий, где сушится бельё около стен, помнящих еще эпоху Средневековья. Сделаете отличный кадр мастерской местного художника и отыщете то самое место, где поскользнулся, упал и произнёс своё «чёрт побери» герой Юрия Никулина в комедии «Бриллиантовая рука». Также наш маршрут охватит:
В конце прогулки поднимемся на обзорную площадку города, откуда открывается потрясающая панорама Бакинской бухты и великолепной столицы Азербайджана.