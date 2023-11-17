Что вас ожидает:
- Город Тельч
- Замок Йиндржихув Градец
- Замок Червена Лгота
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Описание
Тельчей называют малюсенький городок, которому по меньшей мере 700 лет. В старых архивных бумагах написано, что к середине XIV века вокруг здешнего поселения уже стояла высокая стена, а в замке жил феодал. В Европе немало барочных городков, похожих на кремовые тортики. Тельч — один из неоспоримых лидеров бисквитного хит-парада. В 2007 году он стал лауреатом конкурса «Самый сказочный город Чехии».
Следующий пункт программы — Йиндржихув Градец. В давние-предавние времена там, где нынче стоит Й. Градец, заканчивались владения чешских князей. Тогда-то здесь и появилось городище, до поры до времени служившее погранзаставой. В конце XII столетия эти земли стали феодом семейства Витковцев. Они и превратили селище-городище в крепость с очередным замком. Благодаря расположению на пути из Вены в Прагу, местечко стало прирастать деньгами и обрастать вниманием. Основными фишками городка были: ткачество, пивоварение и патронаж влиятельных особ. Всё это к концу XVI века сделало Йиндржихув Градец солидным чешским городом. А появление здесь итальянских архитекторов поспособствовало его превращению в одну из архитектурных изюмин государственного масштаба.
Десертом путешествия станет романтичный замок Червена Лгота. Когда-то Червена Лгота была лишь одной из типичных шляхетских дач, а сегодня — это туристический магнит, притягивающий в сезон сотню тысяч любознательных пилигримов. Чехословацкие и советские кинематографисты обожали снимать здесь всякие детские сказки.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное обслуживание
- Услуги гида
- Что не входит
- Входные билеты в замки и музеи
- Когда и сколько длится?
- Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00Экскурсия длится около 11 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.