Тельчей называют малюсенький городок, которому по меньшей мере 700 лет. В старых архивных бумагах написано, что к середине XIV века вокруг здешнего поселения уже стояла высокая стена, а в замке жил феодал. В Европе немало барочных городков, похожих на кремовые тортики. Тельч — один из неоспоримых лидеров бисквитного хит-парада. В 2007 году он стал лауреатом конкурса «Самый сказочный город Чехии».

Следующий пункт программы — Йиндржихув Градец. В давние-предавние времена там, где нынче стоит Й. Градец, заканчивались владения чешских князей. Тогда-то здесь и появилось городище, до поры до времени служившее погранзаставой. В конце XII столетия эти земли стали феодом семейства Витковцев. Они и превратили селище-городище в крепость с очередным замком. Благодаря расположению на пути из Вены в Прагу, местечко стало прирастать деньгами и обрастать вниманием. Основными фишками городка были: ткачество, пивоварение и патронаж влиятельных особ. Всё это к концу XVI века сделало Йиндржихув Градец солидным чешским городом. А появление здесь итальянских архитекторов поспособствовало его превращению в одну из архитектурных изюмин государственного масштаба.

Десертом путешествия станет романтичный замок Червена Лгота. Когда-то Червена Лгота была лишь одной из типичных шляхетских дач, а сегодня — это туристический магнит, притягивающий в сезон сотню тысяч любознательных пилигримов. Чехословацкие и советские кинематографисты обожали снимать здесь всякие детские сказки.