Тельч, Йиндржихув Градец и Червена Лгота

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Смешенная: автомобильная и пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоговорящим гидом.
Тельч, Йиндржихув Градец и Червена Лгота
Тельч, Йиндржихув Градец и Червена Лгота
Тельч, Йиндржихув Градец и Червена Лгота
Тельч, Йиндржихув Градец и Червена Лгота
Тельч, Йиндржихув Градец и Червена Лгота
Тельч, Йиндржихув Градец и Червена Лгота
Тельч, Йиндржихув Градец и Червена Лгота

Что вас ожидает:

  • Город Тельч
  • Замок Йиндржихув Градец
  • Замок Червена Лгота
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Тельчей называют малюсенький городок, которому по меньшей мере 700 лет. В старых архивных бумагах написано, что к середине XIV века вокруг здешнего поселения уже стояла высокая стена, а в замке жил феодал. В Европе немало барочных городков, похожих на кремовые тортики. Тельч — один из неоспоримых лидеров бисквитного хит-парада. В 2007 году он стал лауреатом конкурса «Самый сказочный город Чехии».

Следующий пункт программы — Йиндржихув Градец. В давние-предавние времена там, где нынче стоит Й. Градец, заканчивались владения чешских князей. Тогда-то здесь и появилось городище, до поры до времени служившее погранзаставой. В конце XII столетия эти земли стали феодом семейства Витковцев. Они и превратили селище-городище в крепость с очередным замком. Благодаря расположению на пути из Вены в Прагу, местечко стало прирастать деньгами и обрастать вниманием. Основными фишками городка были: ткачество, пивоварение и патронаж влиятельных особ. Всё это к концу XVI века сделало Йиндржихув Градец солидным чешским городом. А появление здесь итальянских архитекторов поспособствовало его превращению в одну из архитектурных изюмин государственного масштаба.

Десертом путешествия станет романтичный замок Червена Лгота. Когда-то Червена Лгота была лишь одной из типичных шляхетских дач, а сегодня — это туристический магнит, притягивающий в сезон сотню тысяч любознательных пилигримов. Чехословацкие и советские кинематографисты обожали снимать здесь всякие детские сказки.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты в замки и музеи
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
История и архитектура
Необычные
На весь день
История и культура
Тельч
Выездные

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