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поистине волшебным и запоминающимся. Мы ценим ваше внимание к нашим пожеланиям и прекрасно понимаем, что программа экскурсии была составлена именно с учетом наших интересов. Ваши рассказы о истории и фактах были не только увлекательными, но и информативными, а ваше умение донести информацию до нас и до нашей дочери (11 лет) было исключительным. Мы особенно впечатлились местом, где Дева Мария с Иисусом спасались от Ирода - прочувствовалась атмосфера таинства этого места. А также посещением Серапеума, которое стало для нас настоящим открытием. Туристы редко доходят до этого места. Не распиарено в наше время. Но благодаря Emad мы узнали про еще одно величественное творение древних египтян. В наше время, никто не может повторить и построить такой саркофаг. Рекомендации Emad о дополнительных услугах, таких как прогулка на лодке по Нилу и прогулка на верблюдах у пирамид, были корректны, востребованы и приятны. Отдельное спасибо за то, что смогли организовать наше время так, чтобы мы могли насладиться Каиром в период Рамадана. Emad, экскурсия с Вами превзошла наши ожидания, и мы будем всем советовать Вас как лучшего гида в Каире. Еще раз огромное спасибо за Ваш труд и старания! С наилучшими пожеланиями.