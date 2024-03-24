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Двухдневная экскурсия по Каиру и Гизе
Увидеть древние пирамиды и посетить главные достопримечательности египетской столицы
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Завтра в 08:30
400$340 за всё до 10 чел.
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12 часов
Индивидуальная
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Александрия из Каира с гидом-историком
Посетить все главные места древнего города и погрузиться в его многовековое прошлое
Начало: У вашего отеля
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297$238 за всё до 10 чел.
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Шопинг в Каире
Посетить текстильный завод, галерею папируса, фабрику натуральных масел и сувенирную лавку
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Последние отзывы на экскурсии
- ГГеннадий24 марта 2024Очень понравилась индивидуальная двухдневная экскурсия, которую Эмад провел для нашей группы из 3-х человек. Были учтены все наши пожелания, связанные
- ААнастасия21 марта 2024Дорогой Emad, Хотим выразить вам огромную благодарность за незабываемую экскурсию по Каиру! Ваша страсть к истории и профессионализм сделали наше путешествие
- ААлена16 февраля 2024Незабываемая экскурсия. Всем рекомендую
Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «На Рождество»
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