На Рождество – экскурсии в Каире

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Каире, цены от $43, скидки до 20%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Двухдневная экскурсия по Каиру и Гизе
На автобусе
На микроавтобусе
скидка
15%
7 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Двухдневная экскурсия по Каиру и Гизе
Увидеть древние пирамиды и посетить главные достопримечательности египетской столицы
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
400$340 за всё до 10 чел.
Александрия из Каира с гидом-историком
На машине
скидка
20%
12 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Александрия из Каира с гидом-историком
Посетить все главные места древнего города и погрузиться в его многовековое прошлое
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 13:00
Завтра в 07:00
297$238 за всё до 10 чел.
Шопинг в Каире
На машине
5 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Шопинг в Каире
Посетить текстильный завод, галерею папируса, фабрику натуральных масел и сувенирную лавку
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$43 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Геннадий
    24 марта 2024
    Двухдневная экскурсия по Каиру и Гизе
    Очень понравилась индивидуальная двухдневная экскурсия, которую Эмад провел для нашей группы из 3-х человек. Были учтены все наши пожелания, связанные
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    с организацией экскурсии, начиная от вида транспорта и заканчивая маршрутом перемещения. Эмад - умелый рассказчик, отлично говорящий по-русски. Его рассказы по теме экскурсии опираются как на канонические источники, так и на собственное мнение и взгляды. Рекомендуем эту экскурсию и гида Эмада. Вам будет действительно интересно

  • А
    Анастасия
    21 марта 2024
    Двухдневная экскурсия по Каиру и Гизе
    Дорогой Emad, Хотим выразить вам огромную благодарность за незабываемую экскурсию по Каиру! Ваша страсть к истории и профессионализм сделали наше путешествие
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    поистине волшебным и запоминающимся. Мы ценим ваше внимание к нашим пожеланиям и прекрасно понимаем, что программа экскурсии была составлена именно с учетом наших интересов. Ваши рассказы о истории и фактах были не только увлекательными, но и информативными, а ваше умение донести информацию до нас и до нашей дочери (11 лет) было исключительным. Мы особенно впечатлились местом, где Дева Мария с Иисусом спасались от Ирода - прочувствовалась атмосфера таинства этого места. А также посещением Серапеума, которое стало для нас настоящим открытием. Туристы редко доходят до этого места. Не распиарено в наше время. Но благодаря Emad мы узнали про еще одно величественное творение древних египтян. В наше время, никто не может повторить и построить такой саркофаг. Рекомендации Emad о дополнительных услугах, таких как прогулка на лодке по Нилу и прогулка на верблюдах у пирамид, были корректны, востребованы и приятны. Отдельное спасибо за то, что смогли организовать наше время так, чтобы мы могли насладиться Каиром в период Рамадана. Emad, экскурсия с Вами превзошла наши ожидания, и мы будем всем советовать Вас как лучшего гида в Каире. Еще раз огромное спасибо за Ваш труд и старания! С наилучшими пожеланиями.

  • А
    Алена
    16 февраля 2024
    Двухдневная экскурсия по Каиру и Гизе
    Незабываемая экскурсия. Всем рекомендую

Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «На Рождество»

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В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Шопинг в Каире
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Пирамиды Гизы
  2. Самое главное
  3. Базар Хан Эль Халили
  4. Крепость Саладина
  5. Мечеть Мухаммеда Али
  6. Висячая церковь Святой Девы Марии
  7. Город мусорщиков
  8. Старый город
  9. Синагога Бен Эзра
  10. Площадь Тахрир
Сколько стоит экскурсия по Каиру в сентябре 2024
Сейчас в Каире в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 43 до 340 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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