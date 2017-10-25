2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Цинандали – Греми – Телави: открыть достояние Кахетии

Марина
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Марина – ваш гид
Для большинства путешественников Кахетия становится основной причиной поездки в Грузию.

Этот всем известный уголок страны славится своим виноделием, существовавшим здесь на протяжении тысячелетий.

Грузинское вино уникально и своим видовым разнообразием, и самим процессом изготовления.

Вы окунетесь в историю виноделия и насладитесь дегустацией великолепного вина, совершив однодневный тур в Кахетию.
166 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Дорогу в Кахетию осилит... ценящий вино!
Дорогу в Кахетию осилит... ценящий вино!

Что вас ожидает

Вина Цинандали и усадьба А. Чавчавадзе
Экскурсия начнется с посещения деревни Цинандали, которая знаменита одноименным вином. Здесь находится дом-музей князей Чавчавадзе. С этого места началась европеизация Грузии и история современного виноделия. На территории усадьбы, помимо дома-музея, находится часовня, где Грибоедов венчались с Ниной Чавчавадзе, первый в Грузии винзавод, винохранилище и дегустационный зал. Осматривая усадьбу 19 века, вы сможете продегустировать вина из знаменитой винотеки.

Визитная карточка Кахетии – Греми
Далее экскурсия продолжится в крепости 16 века Греми. Когда-то крепость была центром столичного города. Несмотря на то, что город неоднократно разрушался, а после нашествия шаха Аббаса был полностью разрушен, крепость выстояла, а на ее территории сохранились Архангельский храм 16 века и башня с музеем, которые вы увидите на экскурсии.

Ожившие кадры «Мимино» в Телави
Вы побываете в городе Телави, который существует с 7 века, но политический вес приобрел после падения Греми. Здесь не так много достопримечетельностей, но на его улицах оживают кадры из всеми любимого «Мимино», в том числе, с крепостью 17 века и знаменитым на всю Грузию 900-летним платаном. В самом городе и в его окрестностях находятся много виноделен. По предварительной договоренности можно будет посетить одну из них. В ходе дегустации вина гостепреимные хозяева покажут и расскажут вам о своих виноградниках и процессе изготовления вина.

Организационные детали

  • В стоимость тура не входят входные билеты в музеи.
  • Посещение винзаводов или частных виноделен требует предварительной договоренности и возможно дополнительных расходов.
  • Практически все винзаводы имеют фирменные магазины с минимальными ценами на производимые ими вина.
Дорогу в Кахетию осилит... ценящий вино!
Дорогу в Кахетию осилит... ценящий вино!
Дорогу в Кахетию осилит... ценящий вино!
Дорогу в Кахетию осилит... ценящий вино!
Дорогу в Кахетию осилит... ценящий вино!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Марина
Марина
Мне 44 года и вот уже 2 года, как я наслаждаюсь профессией гида. Каждый раз, заканчивая экскурсию и видя счастливые лица моих подопечных, понимаю, какое везение, родиться в стране, где природа и предки все сделали за меня. Моя работа заключается лишь в том, чтобы с наилучшей стороны показать то великолепие, которое зовется Грузией. Мои туры сэкономят ваши время, деньги и силы, а главное создадут именно то представление о Грузии, которое сподвигнет вас возвращаться сюда за новыми впечатлениями и открытиями.
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

25 октября 2017
Огромное спасибо за превосходную экскурсию по чудесной Кахетии очаровательному гиду Марине и ее водителю. Прекрасный маршрут, все успели, все посмотрели... ни капельки не устали... Однозначно рекомендую!
31 августа 2017
Спасибо Трипстеру за знакомство с Мариной. Замечательный ГИД и прекраснейший человек. Доступное изло
жение исторических фактов и событий. Прекрасное построение маршрута. Тонко чувствует настроение экскурсантов и учитывает их пожелания по экскурсии. Общение с Мариной и Давидом показало их любовь к стране, в которой они живут и их желание поделиться этим с нами, туристами. Удачи Вам Марина в этом нелегком труде ГИДа.

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