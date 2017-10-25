2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Вина Цинандали и усадьба А. Чавчавадзе

Экскурсия начнется с посещения деревни Цинандали, которая знаменита одноименным вином. Здесь находится дом-музей князей Чавчавадзе. С этого места началась европеизация Грузии и история современного виноделия. На территории усадьбы, помимо дома-музея, находится часовня, где Грибоедов венчались с Ниной Чавчавадзе, первый в Грузии винзавод, винохранилище и дегустационный зал. Осматривая усадьбу 19 века, вы сможете продегустировать вина из знаменитой винотеки.

Визитная карточка Кахетии – Греми

Далее экскурсия продолжится в крепости 16 века Греми. Когда-то крепость была центром столичного города. Несмотря на то, что город неоднократно разрушался, а после нашествия шаха Аббаса был полностью разрушен, крепость выстояла, а на ее территории сохранились Архангельский храм 16 века и башня с музеем, которые вы увидите на экскурсии.

Ожившие кадры «Мимино» в Телави

Вы побываете в городе Телави, который существует с 7 века, но политический вес приобрел после падения Греми. Здесь не так много достопримечетельностей, но на его улицах оживают кадры из всеми любимого «Мимино», в том числе, с крепостью 17 века и знаменитым на всю Грузию 900-летним платаном. В самом городе и в его окрестностях находятся много виноделен. По предварительной договоренности можно будет посетить одну из них. В ходе дегустации вина гостепреимные хозяева покажут и расскажут вам о своих виноградниках и процессе изготовления вина.