  1. Грузия
  2. Экскурсии

Дружелюбный Тбилиси

5
3 отзыва
Георгий Т.
Георгий Т. – Гид из Тбилиси
Незабываемая прогулка 👣 по самому дружелюбному «Старому городу».

Я и никто другой вместо меня; лично, приглашаю – это, такое важное, потому что первое знакомство провести так, чтобы вы могли прочувствовать магию Тбилиси! Теплоту его многогранности, навеянную дружелюбной и порой причудливой смесью культур.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🏛История и архитектура
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 12 человек

  • $12 за человека

    Заказать экскурсию
Дружелюбный Тбилиси
Дружелюбный Тбилиси

Что вы увидите

  • «Старым Тбилиси» называется часть исторического города, находящегося внутри крепостных стен, некогда его защищавших. Часть остатков этой стены, или ее следов, мы обязательно с вами увидим. Как увидим и все главные достопримечательности:
  • Уникальную мечеть, древнейший армянский храм, синаногу и православные соборы
  • Храм и скалу Метехи
  • «Неприступную» крепость Нарикала
  • Инжировый каньон
  • Серные бани
  • Главную реку региона – Куру и мосты над ней
  • Дома, дворы, дворцы и театры
  • Караван-сараи
Что вас ожидает
Незабываемая прогулка 👣 по самому дружелюбному «Старому городу».
Тут можно написать высокопарные и избитые слова и цитаты. Перечислить достопримечательности 🏛️ «Старого Тбилиси», которые находятся внутри остатков крепостной стены, а можно просто и честно сказать: все ходят по одним и тем же местам, на то это и «старый город». Ведь, все, на самом деле, зависит от деталей. А умением обратить внимание на эти детали обладают, мягко говоря, не все. И вообще, говорят «хороший тамада – в первую очередь, хороший импровизатор» и таким же подходом может руководствоваться гид. Тем более, гид работающий в Грузии и в ее сердце – Тбилиси.
Импровизация в построении маршрута, умение подстроиться под обстоятельства, вопросы и нужды – мой профессиональный опыт «кричит» – это главное. Тем более, чуть ли не кощунство представлять такой город 🏙️ как Тбилиси однобоко – ведь он испокон веков такой многослойный, многогранный, многонациональный и мультикультурный, а потому и дружелюбный и колоритный.
Я и никто другой вместо меня; лично, приглашаю – это, такое важное, потому что первое знакомство провести так, чтобы вы могли прочувствовать магию Тбилиси! Теплоту его многогранности, навеянную дружелюбной и порой причудливой смесью культур. Осознать – чем именно восхищались 3 великих Александра: Грибоедов, Пушкин и Дюма-отец. Да и не только они, а практически каждый, кто тут бывал!
Огромное внимание я уделяю комфорту моих гостей – в большой группе сложнее все увидеть и услышать. Поэтому, считаю, оптимальное количество человек: 10-12.
Немного об отношении
Свое, я называю «как к друзьям друзей». Бесспорно, гость – посланник Бога на Кавказе. Однако, если гость еще и друг – его всречаешь радушнее. У многих наверное, бывало, что друг отправляет к вам по какому-то вопросу своего друга. И хоть человек незнаком вам, но это друг друга, а значит вы приложите максимум усилий...
Организационные детали
Это пешая экскурсия ⛳ – обувайте удобную обувь.
Обладатели чувствительной кожи – захватите крема.
Время продолжительности экскурсии 🧭 указано приблизительное – все зависит от нас с вами.
Что входит
  • Услуги гида.
  • Отношение, как к друзьям друзей.
  • Комфорт от небольшого количества участников.
Что не входит
  • Проезд по канатной дороге - 2
  • 5 лари с человека (1 евро).
Начало
🚩 Будет сообщен после бронирования.
Место завершения
🏁 Будет сообщено после бронирования.
Дружелюбный Тбилиси
Дружелюбный Тбилиси
Дружелюбный Тбилиси
Дружелюбный Тбилиси

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 12 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Георгий Т.
Георгий Т.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

3 отзыва оставили туристы

Георгий Т. проводит ещё 1 экскурсию

Supraнавтика – ужин-экскурсия с тамадой
$45
4 часа
Supraнавтика – ужин-экскурсия с тамадой

Еще несколько необычных экскурсий в Тбилиси

По Тбилиси — душевно и зажигательно!
20
3.5 часа
По Тбилиси — душевно и зажигательно!
1516 отзывов
Запах свежего хлеба, звуки «итальянских двориков», потайные пути и знаковые уголки города
Тбилиси с огоньком
10
3.5 часа
Тбилиси с огоньком
725 отзывов
Прогуляться по историческому центру с нескучными сюжетами, традициями, вкусами и видом на весь город
Монастырь на Казбеке — «высоко над семьею гор»
29
10 часов
Монастырь на Казбеке — «высоко над семьею гор»
631 отзыв
Побывать в месте, воспетом Пушкиным и ставшим одним из символов Грузии
Вглубь столетий Тбилиси
10
4.5 часов
Вглубь столетий Тбилиси
529 отзывов
Ежедневная обзорная экскурсия по главным местам города
Старый и верный традициям Тбилиси
25
4 часа
Старый и верный традициям Тбилиси
481 отзыв
Очароваться атмосферой неспешности на обзорной экскурсии по грузинской столице
Мцхета — колыбель грузинского христианства
17
4 часа
Мцхета — колыбель грузинского христианства
456 отзывов
Легендарные храмы и потрясающие виды